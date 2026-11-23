Бдение в памет на 16-годишно момиче се провежда на 23 ноември пред Съдебната палата в Благоевград. Шест месеца след смъртта ѝ близките настояват за справедливост и отговорност от институциите.

Фаталният инцидент е станал в квартал „Струмско“. В рамките на първоначалната съдебномедицинска експертиза не са установени следи от наркотици в кръвта на момичето. Данните от експертизата сочат още, че част от нараняванията по тялото ѝ може да са били получени преди падането.

Родителите призовават хората да се присъединят към бдението и да запалят свещ в памет на дъщеря им. Нови подробности за хода на разследването и за окончателните експертизи не са посочени в публикуваната информация.

Източници: bntnews.bg