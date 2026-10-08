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МВР не е открило оръжието от убийството на Илиян Филипов
  Тема: Известни личности

МВР не е открило оръжието от убийството на Илиян Филипов

8 Октомври, 2026 16:44 840 12

  • илиян филипов-
  • мвр-
  • пловдив-
  • славчо мегеров-
  • убийство

В разследването са извършени седем претърсвания и изземвания, разпитани са над 31 свидетели и е проведен следствен експеримент

МВР не е открило оръжието от убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оръжието, с което е извършено убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, все още не е намерено. Това е заявил министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента.

„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, е посочил Демерджиев, цитиран от bTV. По думите му обаче оръжието на престъплението не е открито.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и моторни превозни средства в София и Пловдив. Проведен е следствен експеримент, а разпитаните свидетели са повече от 31, съобщава bTV. МВР е открило и други оръжия, които свързва с обвиняемия, но не е обявено те да са използвани при убийството.

За престъплението е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. Той е задържан под стража с решение на Пловдивския окръжен съд. Обвинението е за предумишлено убийство, извършено на 30 септември в Пловдив.

По данни на БНТ директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов е заявил, че събраните доказателства обосновават предположението, че Мегеров е физическият извършител. Твърдението е част от разследването и не представлява влязла в сила присъда.

Според обвинението мотивът е личен и е свързан с неуредени финансови отношения. Ранни данни по делото сочат и към отношения, свързани със спортни залози, но точният размер и характер на спорните суми все още се изясняват.

МВР е съобщило още, че нито обвиняемият, нито Илиян Филипов са имали разрешително за огнестрелно оръжие. Предстои разследващите да изяснят произхода на оръжието и къде се намира то.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Хванаха Лий Харви Осуалд.Сега чакам да го убият.

    16:45 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма

    15 0 Отговор
    оръжие - няма убиец .

    16:50 08.10.2026

  • 4 Този

    12 0 Отговор
    хванатия не е убиец ! Търсете убиеца тогава ще намерите и оръжието евентуално !

    16:56 08.10.2026

  • 5 дядо дръмпир-пита?

    11 0 Отговор
    как тогава набеждават за убиец-мегеров?Той не си е признел и еказал ,че е невинен.това вие го писахте!

    17:13 08.10.2026

  • 6 Тъпня

    4 1 Отговор
    За какво им е, пак ли ще го използват.

    17:15 08.10.2026

  • 7 Всичко

    8 0 Отговор
    е постановка. Този уж убиец ще лежи година, две и всичко приключва. Платено му е, да играе убиец. Всички са доволни.

    17:16 08.10.2026

  • 8 Логиката на съда български

    5 0 Отговор
    Няма оръжие, няма убийство, няма заподозрян.

    17:17 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Балона се спука

    2 0 Отговор
    Няма оръжие, няма престъпление.

    17:42 08.10.2026

  • 11 Ккххг

    0 0 Отговор
    Изяден е

    17:49 08.10.2026

  • 12 инсп.Стрезов

    0 0 Отговор
    Чудя се как не са го открили зад някой радиатор,както при случая "Луканов".Даже тогава беше грижливо завито и поставено.И оповестиха-ето,тава е оръжието с което е извършено покушението.И сега ще измислят нещо.Ще ни осъдят в Страбург и вкупом ще плащаме.Те така.

    18:15 08.10.2026