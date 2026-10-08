МВР не е открило оръжието от убийството на Илиян Филипов

Оръжието, с което е извършено убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, все още не е намерено. Това е заявил министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в парламента.

„Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние“, е посочил Демерджиев, цитиран от bTV. По думите му обаче оръжието на престъплението не е открито.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и моторни превозни средства в София и Пловдив. Проведен е следствен експеримент, а разпитаните свидетели са повече от 31, съобщава bTV. МВР е открило и други оръжия, които свързва с обвиняемия, но не е обявено те да са използвани при убийството.

За престъплението е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров. Той е задържан под стража с решение на Пловдивския окръжен съд. Обвинението е за предумишлено убийство, извършено на 30 септември в Пловдив.

По данни на БНТ директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов е заявил, че събраните доказателства обосновават предположението, че Мегеров е физическият извършител. Твърдението е част от разследването и не представлява влязла в сила присъда.

Според обвинението мотивът е личен и е свързан с неуредени финансови отношения. Ранни данни по делото сочат и към отношения, свързани със спортни залози, но точният размер и характер на спорните суми все още се изясняват.

МВР е съобщило още, че нито обвиняемият, нито Илиян Филипов са имали разрешително за огнестрелно оръжие. Предстои разследващите да изяснят произхода на оръжието и къде се намира то.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg