Росен Йорданов: Близки по случая „Петрохан“ се държаха като ОПГ

Криминалният психолог Росен Йорданов заяви пред bTV, че част от близките на загиналите и на предполагаемите извършители по случая „Петрохан-Околчица“ не са дали отговори на обществото и са се държали като хора, които говорят единствено чрез адвокати.
По думите му той е влязъл в конфликт с близки по време на брифинга на прокуратурата заради „ненормалната“ според него обстановка. Йорданов заяви, че няма да си направи отвод като вещо лице по делото.
Криминалният психолог посочи, че много хора дължат отговори за поведението си като родители и граждани. Той не уточни кои конкретни лица има предвид.
Данни за телефоните
Йорданов каза още, че службите са успели да отворят част от телефоните на един от загиналите, но по думите му предстои още работа.„Преди да започнат убийствата и самоубийствата, всички убити са върнали телефоните си на фабрични настройки. Цялата комуникация е била криптирана“, каза той.
Тези твърдения бяха представени от Йорданов в качеството му на коментатор и вещо лице. Окончателната оценка на данните по разследването е на компетентните органи.
Разследването продължава
МВР и прокуратурата съобщиха, че по случая се разследват няколко досъдебни производства – за смъртта на шестима души и за парични потоци, свързани с физически и юридически лица.
Прокуратурата извършва и проверка на функционирането на частното училище „Космос“. Във връзка със събраните данни е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, включително служители на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София.
Заместник-апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че работата по случая не е спирала през последните седем месеца. Според прокуратурата събраните до момента доказателства не променят извода, че няма данни за външна намеса на бившата хижа „Петрохан“ и на връх Околчица.
Разследването не приключва с представянето на експертизите. Следващите действия ще бъдат определени след оценка на заключенията и на всички събрани доказателства.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя боклук е псийолог
Коментиран от #8, #10, #12
08:31 10.10.2026
2 Да бе
Коментиран от #18
08:32 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киселяка
08:36 10.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Естествен подбор
08:37 10.10.2026
7 Лама Хампо Калинчо
08:38 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Фен
08:40 10.10.2026
10 СЗО
До коментар #1 от "Тоя боклук е псийолог":Този ако беше психолог, щеше да е разбрал че при предния брифибг се изложи тотално, и щеше да се скрие... ама не, той продължава да ни залива с манипулации
08:40 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 НАПРОТИВ!
До коментар #1 от "Тоя боклук е псийолог":Този психолог е много точен и прояви смелост,да покаже на обществото,неудобните истини...!
08:42 10.10.2026
13 Куче със субтитри
08:47 10.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Не го пускайте тоя
08:50 10.10.2026
16 Отново
Ама вече много претоплено стана .
08:53 10.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този ли?!
До коментар #2 от "Да бе":Йорданов е готов за артист в "Сълза и смях". Високоплатен разказвач на смешки.
08:55 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 дрънкало
08:57 10.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 БеГемот
09:01 10.10.2026
23 Алекс
09:04 10.10.2026