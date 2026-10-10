Росен Йорданов: Близки по случая „Петрохан“ се държаха като ОПГ

Криминалният психолог Росен Йорданов заяви пред bTV, че част от близките на загиналите и на предполагаемите извършители по случая „Петрохан-Околчица“ не са дали отговори на обществото и са се държали като хора, които говорят единствено чрез адвокати.

„Човешката и естествена жертва на близките от трагедията остава скрита“, заяви Йорданов.

По думите му той е влязъл в конфликт с близки по време на брифинга на прокуратурата заради „ненормалната“ според него обстановка. Йорданов заяви, че няма да си направи отвод като вещо лице по делото.

Криминалният психолог посочи, че много хора дължат отговори за поведението си като родители и граждани. Той не уточни кои конкретни лица има предвид.

Данни за телефоните

Йорданов каза още, че службите са успели да отворят част от телефоните на един от загиналите, но по думите му предстои още работа.

„Преди да започнат убийствата и самоубийствата, всички убити са върнали телефоните си на фабрични настройки. Цялата комуникация е била криптирана“, каза той.

Тези твърдения бяха представени от Йорданов в качеството му на коментатор и вещо лице. Окончателната оценка на данните по разследването е на компетентните органи.

Разследването продължава

МВР и прокуратурата съобщиха, че по случая се разследват няколко досъдебни производства – за смъртта на шестима души и за парични потоци, свързани с физически и юридически лица.

Прокуратурата извършва и проверка на функционирането на частното училище „Космос“. Във връзка със събраните данни е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, включително служители на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София.

Заместник-апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че работата по случая не е спирала през последните седем месеца. Според прокуратурата събраните до момента доказателства не променят извода, че няма данни за външна намеса на бившата хижа „Петрохан“ и на връх Околчица.

Разследването не приключва с представянето на експертизите. Следващите действия ще бъдат определени след оценка на заключенията и на всички събрани доказателства.

Източници: news.bg