Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Росен Йорданов: Близки по случая „Петрохан“ се държаха като ОПГ
  Тема: Известни личности

Росен Йорданов: Близки по случая „Петрохан“ се държаха като ОПГ

10 Октомври, 2026 08:25 1 083 23

  • росен йорданов-
  • петрохан-
  • околчица-
  • мвр-
  • прокуратура

Криминалният психолог заяви, че няма да си направи отвод като вещо лице. МВР и прокуратурата продължават разследването на смъртта на шестима души

Росен Йорданов: Близки по случая „Петрохан“ се държаха като ОПГ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Криминалният психолог Росен Йорданов заяви пред bTV, че част от близките на загиналите и на предполагаемите извършители по случая „Петрохан-Околчица“ не са дали отговори на обществото и са се държали като хора, които говорят единствено чрез адвокати.

„Човешката и естествена жертва на близките от трагедията остава скрита“, заяви Йорданов.

По думите му той е влязъл в конфликт с близки по време на брифинга на прокуратурата заради „ненормалната“ според него обстановка. Йорданов заяви, че няма да си направи отвод като вещо лице по делото.

Криминалният психолог посочи, че много хора дължат отговори за поведението си като родители и граждани. Той не уточни кои конкретни лица има предвид.

Данни за телефоните

Йорданов каза още, че службите са успели да отворят част от телефоните на един от загиналите, но по думите му предстои още работа.

„Преди да започнат убийствата и самоубийствата, всички убити са върнали телефоните си на фабрични настройки. Цялата комуникация е била криптирана“, каза той.

Тези твърдения бяха представени от Йорданов в качеството му на коментатор и вещо лице. Окончателната оценка на данните по разследването е на компетентните органи.

Разследването продължава

МВР и прокуратурата съобщиха, че по случая се разследват няколко досъдебни производства – за смъртта на шестима души и за парични потоци, свързани с физически и юридически лица.

Прокуратурата извършва и проверка на функционирането на частното училище „Космос“. Във връзка със събраните данни е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, включително служители на Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София.

Заместник-апелативният прокурор Наталия Николова заяви, че работата по случая не е спирала през последните седем месеца. Според прокуратурата събраните до момента доказателства не променят извода, че няма данни за външна намеса на бившата хижа „Петрохан“ и на връх Околчица.

Разследването не приключва с представянето на експертизите. Следващите действия ще бъдат определени след оценка на заключенията и на всички събрани доказателства.

Източници: news.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя боклук е псийолог

    16 8 Отговор
    УжасТ

    Коментиран от #8, #10, #12

    08:31 10.10.2026

  • 2 Да бе

    17 3 Отговор
    И са се изпосамоубили с по два,три изстрела.

    Коментиран от #18

    08:32 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Киселяка

    15 5 Отговор
    Когато човек започне често да се показва по телевизора ,той започва да мисли хората за идиоти и се мисли за велик.Този човек има потребност от психолог.

    08:36 10.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Естествен подбор

    8 4 Отговор
    България нищо не е загубила от случая Петрохан. Все едно да кажем че сащ са загубили от изчезването на Епщайн.

    08:37 10.10.2026

  • 7 Лама Хампо Калинчо

    3 3 Отговор
    Първо преподаваменамама, а послемамаси праща и децата при нас, за да ги просветлим!

    08:38 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Фен

    6 13 Отговор
    Ами Сектата си е ОПГ. И Петрохан помогна много, участниците в това ОПГ да бъдат осветлени. Целият либерален отпадък се само разкри с писъците си.

    08:40 10.10.2026

  • 10 СЗО

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя боклук е псийолог":

    Този ако беше психолог, щеше да е разбрал че при предния брифибг се изложи тотално, и щеше да се скрие... ама не, той продължава да ни залива с манипулации

    08:40 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НАПРОТИВ!

    8 16 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя боклук е псийолог":

    Този психолог е много точен и прояви смелост,да покаже на обществото,неудобните истини...!

    08:42 10.10.2026

  • 13 Куче със субтитри

    7 2 Отговор
    Много случаи им се натрупаха вече на сметката, без адекватно разследване и без установен извършител. Въпреки че според великия гербав криминален психолог, всичките там са големи експерти и Шерлокхолмсовци

    08:47 10.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Не го пускайте тоя

    10 2 Отговор
    в почивните дни. Хората имат право на почивка от простотии.

    08:50 10.10.2026

  • 16 Отново

    5 1 Отговор
    Изпълзя .
    Ама вече много претоплено стана .

    08:53 10.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този ли?!

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да бе":

    Йорданов е готов за артист в "Сълза и смях". Високоплатен разказвач на смешки.

    08:55 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дрънкало

    5 2 Отговор
    Тоя лаладжия да си скъса дипломата в ефир, да се покае в църква пред трима свещеници и да се скрие завинаги от професията, за която не става.

    08:57 10.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БеГемот

    1 1 Отговор
    Абе оставете зомбитата да вярват че международната мафия ги е застреляла с помощта на технологии на извънземен разум и толкова.....докога ще се обяснявате...

    09:01 10.10.2026

  • 23 Алекс

    2 1 Отговор
    Случаят Петрохан е като случаят КТБ, тоест народа няма да разбере истината, защото политическата и олигархическата мафия няма да му е предоставят.

    09:04 10.10.2026