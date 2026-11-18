УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ декларира пълна подкрепа към лекарите и медицинските специалисти, участвали в лечението на 10-годишното дете от Етрополе, което почина в болницата след инцидент на 24 октомври. Ръководството заявява, че не приема медиците да бъдат публично заклеймявани, преди да са готови резултатите от съдебно-медицинската експертиза.

„Това обаче не е защото не са искали, не са направили всичко по силите си или не са добри специалисти. Това е така, защото медицината не е всесилна“, посочват от лечебното заведение.

По данни, представени от Министерството на здравеопазването, детето е било транспортирано от Етрополе до София след падане от селскостопанска машина. Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие. Паралелно с разследването здравното министерство разпореди проверка на случая.

Документацията е предадена на разследващите

В позицията си ръководителите на Клиниката по детска хирургия и Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение проф. Христо Шивачев и доц. Богдан Младенов заявяват, че непосредствено след операцията е бил уведомен дежурният служител на МВР в болницата.

Според тях още на 24 октомври на разследващите органи са предадени пълната медицинска документация за приемането, лечението и изследванията на детето, описанието на оперативната интервенция и видеозаписите от камерите в лечебното заведение.

„В момента законът и ограниченията на следствените действия не ни позволяват да излезем с позиция, която публично да разкрие всички детайли какво точно се случи“, посочват от Детска хирургия – „Пирогов“.

От болницата по-рано заявиха, че са приложени всички допустими от съвременната медицина мерки за спасяване на детето, при което са били установени тежки травми, несъвместими с живота. Родителите от своя страна поставиха въпроси за организацията и времето на медицинската реакция. Окончателните обстоятелства по случая предстои да бъдат изяснени в рамките на разследването.

„Пирогов“ предлага разговор за спешната педиатрия

В позицията си екипът посочва, че лекарите и медицинските сестри, свързани със случая, получават професионална психологическа помощ. Болницата подчертава, че паралелно трябва да продължи грижата за останалите деца, които се нуждаят от спешно лечение.

По данни на Детска хирургия – „Пирогов“ годишно в клиниката по детска хирургия и в клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение се лекуват над 7000 пациенти. Между 60 и 70 деца преминават всекидневно през кабинета по детска хирургия в спешното отделение.

Проф. Христо Шивачев и доц. Богдан Младенов заявяват готовност за открит дебат за организацията на спешната педиатрична помощ и взаимодействието между институциите. Те възнамеряват официално да поканят представители на фондация „Даная“ на разговор за възможностите за подобряване на процесите.