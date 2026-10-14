Полицията в Сливен издирва 17-годишно момиче

Районното управление на МВР в Сливен издирва 17-годишно момиче, което е напуснало дома си в града на 11 октомври. Оттогава местонахождението му е неизвестно, съобщиха от полицията.
Момичето е високо около 160 сантиметра, със слабо телосложение, продълговато бяло лице, кафяви очи и дълга кестенява коса.
От МВР призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на 044 644 311 или на 0898 460 048. На последния номер отговаря Динко Динев, служител в РУ-Сливен.„Ако някой разполага с информация за местонахождението на издирваното лице, може да подаде сигнал“
Информация може да бъде предоставена и в най-близкото поделение на МВР. Към съобщението на полицията няма данни момичето да е открито.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На правителство не му пука за хората
15:55 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Те га оженяфа
16:05 14.10.2026
6 Зевс
16:10 14.10.2026