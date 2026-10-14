Полицията в Сливен издирва 17-годишно момиче

Районното управление на МВР в Сливен издирва 17-годишно момиче, което е напуснало дома си в града на 11 октомври. Оттогава местонахождението му е неизвестно, съобщиха от полицията.

Момичето е високо около 160 сантиметра, със слабо телосложение, продълговато бяло лице, кафяви очи и дълга кестенява коса.

От МВР призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на 044 644 311 или на 0898 460 048. На последния номер отговаря Динко Динев, служител в РУ-Сливен.

„Ако някой разполага с информация за местонахождението на издирваното лице, може да подаде сигнал“

Информация може да бъде предоставена и в най-близкото поделение на МВР. Към съобщението на полицията няма данни момичето да е открито.