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Полицията в Сливен издирва 17-годишно момиче

Полицията в Сливен издирва 17-годишно момиче

14 Октомври, 2026 15:52 423 6

  • полиция-
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  • сливен-
  • издирване

Момичето е напуснало дома си на 11 октомври. От МВР призовават гражданите с информация да подадат сигнал

Полицията в Сливен издирва 17-годишно момиче - 1
Снимка: ОДМВР Сливен
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Районното управление на МВР в Сливен издирва 17-годишно момиче, което е напуснало дома си в града на 11 октомври. Оттогава местонахождението му е неизвестно, съобщиха от полицията.

Момичето е високо около 160 сантиметра, със слабо телосложение, продълговато бяло лице, кафяви очи и дълга кестенява коса.

От МВР призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112, на 044 644 311 или на 0898 460 048. На последния номер отговаря Динко Динев, служител в РУ-Сливен.

„Ако някой разполага с информация за местонахождението на издирваното лице, може да подаде сигнал“

Информация може да бъде предоставена и в най-близкото поделение на МВР. Към съобщението на полицията няма данни момичето да е открито.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На правителство не му пука за хората

    3 2 Отговор
    Жалко за поредното момиче, ако вече е изкарано тайно от страната

    15:55 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Те га оженяфа

    1 1 Отговор
    Ва бате, май на Карнобат ли на нова Загора ли не може да ти кажем

    16:05 14.10.2026

  • 6 Зевс

    1 0 Отговор
    Обикновено Асан и Айше пускат сигнал като продадат щерката за булка, ама не видят парата ;)

    16:10 14.10.2026