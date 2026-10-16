83-годишен доцент почина след побой в метрото на елитен столичен квартал

83-годишен доцент, бивш преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е починал след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Мъжът е бил намерен в кома и с множество наранявания, след което е откаран в болница, където по-късно е починал.

Той е преподавал дълги години в Биологическия факултет. Към момента няма задържан за нападението, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщи bTV. Иззети са записи от видеокамери в района на метростанцията.

По непотвърдена информация на bTV в основата на случая може да стои личен мотив. Данните за причините за нападението и извършителя все още не са потвърдени официално.

„Метрото е безопасно – няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители“, каза пред bTV Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“.

По думите му служители на дружеството не могат да разберат за подобен инцидент във външната инфраструктура, ако не бъде подаден сигнал. Найденов призова очевидците на нередности да се обаждат на телефон 112 и посочи, че записите от камерите могат да помогнат за установяването на извършителя.

Източници: btvnovinite.bg