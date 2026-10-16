83-годишен доцент почина след побой в метрото на елитен столичен квартал

83-годишен доцент, бивш преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е починал след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Мъжът е бил намерен в кома и с множество наранявания, след което е откаран в болница, където по-късно е починал.
Той е преподавал дълги години в Биологическия факултет. Към момента няма задържан за нападението, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщи bTV. Иззети са записи от видеокамери в района на метростанцията.
По непотвърдена информация на bTV в основата на случая може да стои личен мотив. Данните за причините за нападението и извършителя все още не са потвърдени официално.
„Метрото е безопасно – няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители“, каза пред bTV Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“.
По думите му служители на дружеството не могат да разберат за подобен инцидент във външната инфраструктура, ако не бъде подаден сигнал. Найденов призова очевидците на нередности да се обаждат на телефон 112 и посочи, че записите от камерите могат да помогнат за установяването на извършителя.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сидни Суини ръкоделие 👋
19:34 16.10.2026
2 Кучето на Мими 🐕
19:35 16.10.2026
3 Като нишо
19:36 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 историк
19:37 16.10.2026
6 Последния Софиянец
19:37 16.10.2026
7 Коста
19:37 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Кучето на Мими 🐕
19:39 16.10.2026
10 РЕАЛИСТ
19:59 16.10.2026
11 Роза
20:03 16.10.2026
12 Цъцъцъ
20:03 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Случай в Метро
20:09 16.10.2026
16 Радевата зима
Коментиран от #17
20:12 16.10.2026
17 Кучето на Мими 🐕
До коментар #16 от "Радевата зима":Но след това идва Петроханска пролет!🌈🛴🥳🤣👍
20:17 16.10.2026