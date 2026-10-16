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83-годишен доцент почина след побой в метрото на елитен столичен квартал

83-годишен доцент почина след побой в метрото на елитен столичен квартал

16 Октомври, 2026 19:33 1 298 17

  • метро-
  • побой-
  • софия-
  • досъдебно производство-
  • доцент

Мъжът е бил намерен в кома и с множество наранявания в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“. Все още няма задържан

83-годишен доцент почина след побой в метрото на елитен столичен квартал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

83-годишен доцент, бивш преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е починал след тежък побой в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Мъжът е бил намерен в кома и с множество наранявания, след което е откаран в болница, където по-късно е починал.

Той е преподавал дълги години в Биологическия факултет. Към момента няма задържан за нападението, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщи bTV. Иззети са записи от видеокамери в района на метростанцията.

По непотвърдена информация на bTV в основата на случая може да стои личен мотив. Данните за причините за нападението и извършителя все още не са потвърдени официално.

„Метрото е безопасно – няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители“, каза пред bTV Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен“.

По думите му служители на дружеството не могат да разберат за подобен инцидент във външната инфраструктура, ако не бъде подаден сигнал. Найденов призова очевидците на нередности да се обаждат на телефон 112 и посочи, че записите от камерите могат да помогнат за установяването на извършителя.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сидни Суини ръкоделие 👋

    6 7 Отговор
    Отмъщение, заради скъсани протоколи!? Писал е двойки? 🤔

    19:34 16.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    6 3 Отговор
    Случаят е ясен! 83 годишният доцент е пребит от млад професор.🦍🥳🤣👍

    19:35 16.10.2026

  • 3 Като нишо

    4 20 Отговор
    Ако се е правил на умен на някои младоци, си го е простил.

    19:36 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 историк

    21 0 Отговор
    Диваците в теритирията са по вредни от чевокоядците от островите край Нова Зеландия !

    19:37 16.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Нали има камери навсякъде в София?

    19:37 16.10.2026

  • 7 Коста

    2 10 Отговор
    Трябва да се дава път на младите! По един или друг начин.

    19:37 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    18 1 Отговор
    Изпълнителният директор Найденов каза,че Метрото е безопасно!Само малко могат да те пребият да смърт.🥳🤣🤣🤣🤣👍

    19:39 16.10.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор
    Полицията вече знае, че мотивът е личен, но няма заподозрян и задържан. Как да се разбира това?

    19:59 16.10.2026

  • 11 Роза

    5 0 Отговор
    Как установиха,че мотива е личен,като не е установен извършителя?!Най-вероятно е да е "по хулигански подбуди" по смисъла на НК.Малко ли възрастни хора бяха пребити до смърт за няколко лева или защото с нещо не са се харесали на малките бандитчета?!

    20:03 16.10.2026

  • 12 Цъцъцъ

    3 0 Отговор
    Как може да пребиеш възрастен човек до смърт. Сигурно го е ограбил, ако замислено престъпление, няма да е извършено на публично място.

    20:03 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Случай в Метро

    5 0 Отговор
    Има полиция и нищо не правят. Моят баща получи сърдечен удар в метрото и умря, докато дойде линейка, а полицая е седял до него, вместо да вземе автоматичния дефибрилатор, който има всяка станция.

    20:09 16.10.2026

  • 16 Радевата зима

    1 2 Отговор
    След жан виденовата иде Радевата зима. Предупредих ви.

    Коментиран от #17

    20:12 16.10.2026

  • 17 Кучето на Мими 🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радевата зима":

    Но след това идва Петроханска пролет!🌈🛴🥳🤣👍

    20:17 16.10.2026