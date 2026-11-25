Разследването по случая с 15-годишно момиче в София продължава, а прокуратурата проверява и други възможни посегателства. Тримата непълнолетни обвиняеми – на 14, 15 и 16 години, остават в ареста, след като Софийският районен съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Основният случай е от нощта на 31 октомври, когато по време на празненство за Хелоуин част от случилото се е била заснета. Видеозаписите впоследствие са разпространени в социалните мрежи.

Наблюдаващият прокурор от Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов съобщи, че разследването напредва. Установено е оръжието, показано в един от клиповете, а пистолетът вече е приобщен към доказателствата по делото. По думите му на записа се вижда младеж, който произвежда изстрел с пистолет срещу момиче.

Самоличността на участниците и оръжието е установена в рамките на 24 часа след действия на служители на СДВР. Разследващите продължават да изясняват ролята на всички лица, заснети във видеоклиповете. Част от тях са били с качулки и маски, което затруднява разпознаването им.

Проверява се случай от 21 септември

В рамките на разследването е установен и отделен случай от 21 септември. „Разследва се и отделен случай от 21 септември“, заяви прокурорът Георги Коджаниколов.

Според прокуратурата този инцидент се е разиграл в жилището на един от настоящите обвиняеми. Установени са присъствалите лица и човекът, направил видеозаписа. Предстои да се провери дали записът все още съществува, след което той може да бъде изследван от вещо лице.

Резултатът от експертизата ще бъде взет предвид при преценката дали има основания за повдигане на допълнителни обвинения, свързани със създаване на порнографско съдържание.

Проверяват и действията на полицията

Към момента няма потвърждение на информацията за служител на СДВР, който е бил или е роднина на някой от участниците в случаите, уточни прокурорът.

Проверяват се и действията на полицейския патрул, посетил адреса след подаден сигнал за шум. За тази проверка съобщи бившият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Предстои анализ на събраните доказателства и видеозаписи. След това разследващите и прокуратурата ще преценят дали има основания за нови обвинения и каква е ролята на всеки от установените участници.

Източници: novini.bg, bntnews.bg