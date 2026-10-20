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14-годишният обвиняем за убийството на майка си в Пловдив остава в ареста

14-годишният обвиняем за убийството на майка си в Пловдив остава в ареста

20 Октомври, 2026 13:14 531 0

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Апелативният съд е потвърдил най-тежката мярка за неотклонение. Експертизата за психичното състояние на момчето все още не е готова

14-годишният обвиняем за убийството на майка си в Пловдив остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд остави в ареста 14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив. Решението е постановено след разглеждане на жалбата срещу най-тежката мярка за неотклонение.

Съдът е приел, че по делото са събрани „безспорни доказателства“, сред които множество свидетелски показания на приятели и съученици на обвиняемия. При огледа на местопроизшествието са установени 18 прободни рани по тялото на починалата жена.

Съдия Иван Ранчев е съобщил, че в жилището са намерени разпръснати патрони и ловни оръжия. Според изложеното от него след случая момчето е направило опит да се самоубие, но не е успяло да зареди оръжията.

Свидетелски показания сочат, че пред свой съученик обвиняемият е споделял, че се намира в депресия и има желание да сложи край на живота си. Според съда след убийството той е изпратил снимка на тялото на майка си в общи чатове с приятели и съученици. В комуникацията е било разпространено и видео, на което се чува как жената крещи.

По делото все още не е изготвена комплексната експертиза, която трябва да установи психичното състояние на момчето и дали то е било вменяемо към момента на деянието. Заключението на специалистите предстои да бъде приобщено към материалите по разследването.

Момчето остава задържано до произнасяне на съда по следващите процесуални действия. Обвинението не е равнозначно на доказана вина.


Пловдив / България
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