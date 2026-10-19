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23 задържани при мащабна полицейска акция в Старозагорско

23 задържани при мащабна полицейска акция в Старозагорско

19 Октомври, 2026 14:26 3 406 7

  • задържани-
  • старозагорско

Проверяват се и сигнали за купуване на гласове

23 задържани при мащабна полицейска акция в Старозагорско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

23 души са задържани по време на специализирана полицейска операция в Старозагорско. Сред арестуваните е и група от 9 души, които са отговорни за големи кражби, според полицията. До този момент са проверени 1400 души.

Акцията продължава през целия ден на територията на цялата област, като се проверяват и сигнали за купуване на гласове. До този момент не са открити материали, които се свързват с купуването. Към този момент обаче няма арестувани и образувани досъдебни производства за престъпления срещу изборните права на гражданите.

„Извършват се проверки на заложни къщи, на места, на които се раздават бързи кредити, и на други финансови институции. Във връзка с купуването на гласове до момента има три сигнала, като два от тях са приключили с отказ от Районната прокуратура за образуване на досъдебно производство заради липса на достатъчно данни за престъпление. Нито един от 23-мата задържани няма общо с изборния процес”, коментира началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР – Стара Загора комисар Павел Вълев.

Паралелно с превенцията на изборната търговия полицейските екипи работят и по линия на битовата престъпност и разпространението на наркотици. При проверките криминалистите разбили организирана група от деветима души, извършвала крупни посегателства.

„Имаме разкрита група, за която има данни, че е съпричастна към престъпления, свързани с кражби от локомотивното депо в Стара Загора и от „Автобусни превози” – Стара Загора”, допълни комисар Вълев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    0 15 Отговор
    Милиционерите на Мистър Кеш обикалят селата за дребни джебчии, а в държавата му ръшнат Копейки и изпълняват саботажни акции във военни обекти и оръжейни складове, докато в териториалните на Кремъл извършва терористични нападения над търговски кораби ...!!!?

    14:38 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Полицията почва да показва

    3 0 Отговор
    За какво им се плаща така щедро. Може и тези акции са са показно-предизборни, но в последните години определено не е имало подобно нещо, което не говори добре за управлявалите ни до преди няколко месеца.

    15:21 19.10.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    един ден са работили и вече се изморили а вземат заплата за цяла година

    15:38 19.10.2026

  • 5 аааа

    0 0 Отговор
    Само напомням, че ДПС и ГЕРБ не участват на тези избори, така че някой друг купува гласове. Някой с много КЕШ и добри шансове за успех.

    15:42 19.10.2026

  • 6 Как така са проверени 1400 души ?

    0 0 Отговор
    Колко прокурори трябва да са участвали ако е било законно? Що за репресии са това?

    15:48 19.10.2026

  • 7 Как така са проверени 1400 души ?

    0 0 Отговор
    Това и по турско даже башибозука не го е правил

    15:49 19.10.2026