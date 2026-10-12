Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов в Пловдив обжалва ареста

Славчо Мегеров обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което беше оставен в ареста по обвинение за предумишлено убийство на пловдивски бизнесмен. Жалбата е подадена от адвоката му Диляна Агова, която настоява обвиняемият да бъде освободен, съобщи Нова тв.
Защитата е поискала и достъп до материалите по досъдебното производство. Очаква се адвокатът и Мегеров да получат доказателствата за преглед непосредствено преди съдебното заседание. По думите на Агова обвиняемият не е коментирал случая дори пред нея:„Не е коментирал обстоятелствата около случая дори пред нея.“
Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава в съдебната зала беше представена версията, че мотивът е финансов конфликт, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания. По изнесената информация сумите са били между 15 000 и 20 000 лева, а обвиняемият е имал значителни задължения към жертвата.
Според прокуратурата разследването продължава, като се проверяват финансовите отношения в общото дружество между двамата и евентуалното участие на други лица. Доказателствата са косвени, оръжието не е намерено, а преки очевидци на стрелбата няма.
При определянето на мярката съдът е приел, че съществува обосновано предположение за съпричастност на Мегеров, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Обвиняемият има три предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба.
Пловдивският бизнесмен беше застрелян на 30 септември в жилищна кооперация. Разследването продължава, а следващото решение по мярката ще бъде взето от въззивния съд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
13:37 12.10.2026
3 Какво
13:39 12.10.2026
4 пълно затъмнение
Коментиран от #12
13:41 12.10.2026
5 Така е
13:42 12.10.2026
6 мъни мъни
Коментиран от #8
13:42 12.10.2026
7 Гонзо
13:44 12.10.2026
8 После
До коментар #6 от "мъни мъни":като ги осъди ще му плащаме обезщетението !
13:54 12.10.2026
9 оня с коня
13:57 12.10.2026
10 Анджо
13:58 12.10.2026
11 Много ясно, че ще обжалва
14:08 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.