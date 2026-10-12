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Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов в Пловдив обжалва ареста

Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов в Пловдив обжалва ареста

12 Октомври, 2026 13:31 682 12

  • славчо мегеров-
  • убийство в пловдив-
  • арест-
  • съдебно дело

Адвокатът на 51-годишния Славчо Мегеров е поискал достъп до доказателствата по делото

Обвиняемият за убийството на Илиян Филипов в Пловдив обжалва ареста - 1
Илиян Филипов Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Славчо Мегеров обжалва решението на Окръжния съд в Пловдив, с което беше оставен в ареста по обвинение за предумишлено убийство на пловдивски бизнесмен. Жалбата е подадена от адвоката му Диляна Агова, която настоява обвиняемият да бъде освободен, съобщи Нова тв.

Защитата е поискала и достъп до материалите по досъдебното производство. Очаква се адвокатът и Мегеров да получат доказателствата за преглед непосредствено преди съдебното заседание. По думите на Агова обвиняемият не е коментирал случая дори пред нея:

„Не е коментирал обстоятелствата около случая дори пред нея.“

Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава в съдебната зала беше представена версията, че мотивът е финансов конфликт, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания. По изнесената информация сумите са били между 15 000 и 20 000 лева, а обвиняемият е имал значителни задължения към жертвата.

Според прокуратурата разследването продължава, като се проверяват финансовите отношения в общото дружество между двамата и евентуалното участие на други лица. Доказателствата са косвени, оръжието не е намерено, а преки очевидци на стрелбата няма.

При определянето на мярката съдът е приел, че съществува обосновано предположение за съпричастност на Мегеров, както и опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Обвиняемият има три предишни присъди за грабеж, умишлено убийство и кражба.

Пловдивският бизнесмен беше застрелян на 30 септември в жилищна кооперация. Разследването продължава, а следващото решение по мярката ще бъде взето от въззивния съд.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    5 4 Отговор
    Бандитска демокрация,мутри ,бандити корупционери и Тиквата е Кръстника

    13:37 12.10.2026

  • 3 Какво

    5 0 Отговор
    Стана с пистолета?

    13:39 12.10.2026

  • 4 пълно затъмнение

    2 0 Отговор
    натривките какво показаха, с какво оръжие и намерено ли е, къде е бил магерчо преди по време и след убийството, колата му фиксирана ли е от камерите на апи и къде и колко пъти......

    Коментиран от #12

    13:41 12.10.2026

  • 5 Така е

    3 0 Отговор
    Щом не могат да накиснат идеалния престъпник,ще трябва да търсят истинския.

    13:42 12.10.2026

  • 6 мъни мъни

    2 0 Отговор
    Набеден е, чист е.

    Коментиран от #8

    13:42 12.10.2026

  • 7 Гонзо

    2 0 Отговор
    Черен отбор,черна екипировка,черно тото,черени Пловдивски селтици.

    13:44 12.10.2026

  • 8 После

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "мъни мъни":

    като ги осъди ще му плащаме обезщетението !

    13:54 12.10.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    стига сте ни занимавали с тоя нарко трафикант

    13:57 12.10.2026

  • 10 Анджо

    1 0 Отговор
    Айде пак ходене по мъките. Започвам да си мисля ,че наистина държавата е мафия. Мутрите взеха властта и то отдавна и нищо не може да се направи. Пример са последните избори и сега настоящите който ни чакат. И да ходите и да не ходи те да гласувате всичко се знае какво ще се случи.

    13:58 12.10.2026

  • 11 Много ясно, че ще обжалва

    0 0 Отговор
    В бързината служителите на Демерджиев компрометираха разследването и сега обвинението се крепи на догадки и косвени доказателства.

    14:08 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.