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Водолази търсят пистолета от убийството в Пловдив

Водолази търсят пистолета от убийството в Пловдив

10 Октомври, 2026 16:06 694 13

  • река марица-
  • убийство в пловдив-
  • славчо мегеров-
  • мвр-
  • пловдивски панаир

МВР претърсва района на река Марица край Пловдивския панаир, но прокуратурата все още не е потвърдила какво точно се издирва

Водолази търсят пистолета от убийството в Пловдив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водолази претърсват река Марица край моста до Пловдивския панаир в рамките на процесуално-следствени действия на МВР. Районът съвпада с маршрут, по който според записи от камери е преминал автомобил, свързан с обвиняемия Славчо Мегеров след убийството на пловдивския бизнесмен.

Към момента обаче няма официално потвърждение от МВР или прокуратурата, че водолазите търсят именно пистолета, с който е извършено престъплението. Версията се свързва с информация на BIRD за действията край реката и с проследения маршрут през улица „Копривщица“, Водната палата и района на Панаира.

Оръжието все още не е открито

Два дни преди претърсването вътрешният министър Иван Демерджиев заяви: „Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено“. По случая са извършени седем претърсвания и изземвания в София и Пловдив, разпитани са над 31 свидетели и е проведен следствен експеримент. Открити са и други оръжия, свързвани с Мегеров, но сред тях не е пистолетът от убийството.

Ако бъде намерено оръжие, то трябва да премине през балистична експертиза. Тя може да установи дали следите по куршума и гилзата съответстват на конкретната цев и ударно-спусков механизъм.

Какво прие съдът

Мегеров е обвиняем за убийството, извършено на 30 септември в Пловдив. Пловдивският окръжен съд го остави в ареста на 4 октомври, като прие, че има обосновано предположение за съпричастността му. Решението не представлява присъда, а обвиняемият се счита за невинен до окончателното приключване на делото.

В съдебната зала бяха обсъдени записи от охранителни камери, свидетелски показания, иззети вещи и експертни справки. Пряк очевидец на стрелбата няма. След убийството камерите са проследили червен автомобил по посока на река Марица, а по-късно са заснели човек, който изхвърля дрехи и бели маратонки в контейнери.

Мегеров обжалва задържането си. Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври.

Източници: flagman.bg, bta.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Май

    4 1 Отговор
    ще намерят дедовия !

    16:16 10.10.2026

  • 2 Дааа

    4 1 Отговор
    А има ли въобще открити барутни частици по ръцете на т.нар. килър? Фактът, че това се крие, говори че май няма.

    Коментиран от #6

    16:28 10.10.2026

  • 3 зИленски

    2 3 Отговор
    ЩЕ ИМ ПРОДАМ
    ДА НЕ ТЪРСЯТ ПОВЕЧЕ

    16:32 10.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Купринков щеЛапме ПИМК

    1 1 Отговор
    То е ясно

    Няма да намерят поръчителят

    Румката го пази

    Уахахахахахажажахаха

    16:40 10.10.2026

  • 10 Моряка

    0 1 Отговор
    А бе какви водолази?Приклещете му та......ците я с керпеден,по добре с железарски клещи и след секунди ще си признае,къде е хвърлил пищова.

    16:44 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха ха

    1 0 Отговор
    Пловдив е абсолютна дупка!

    16:48 10.10.2026

  • 13 Вуду лази

    0 0 Отговор
    Търсят, чий е Крим.

    16:48 10.10.2026