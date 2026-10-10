Водолази търсят пистолета от убийството в Пловдив

Водолази претърсват река Марица край моста до Пловдивския панаир в рамките на процесуално-следствени действия на МВР. Районът съвпада с маршрут, по който според записи от камери е преминал автомобил, свързан с обвиняемия Славчо Мегеров след убийството на пловдивския бизнесмен.

Към момента обаче няма официално потвърждение от МВР или прокуратурата, че водолазите търсят именно пистолета, с който е извършено престъплението. Версията се свързва с информация на BIRD за действията край реката и с проследения маршрут през улица „Копривщица“, Водната палата и района на Панаира.

Оръжието все още не е открито

Два дни преди претърсването вътрешният министър Иван Демерджиев заяви: „Оръжието, с което е извършено убийството, не е намерено“. По случая са извършени седем претърсвания и изземвания в София и Пловдив, разпитани са над 31 свидетели и е проведен следствен експеримент. Открити са и други оръжия, свързвани с Мегеров, но сред тях не е пистолетът от убийството.

Ако бъде намерено оръжие, то трябва да премине през балистична експертиза. Тя може да установи дали следите по куршума и гилзата съответстват на конкретната цев и ударно-спусков механизъм.

Какво прие съдът

Мегеров е обвиняем за убийството, извършено на 30 септември в Пловдив. Пловдивският окръжен съд го остави в ареста на 4 октомври, като прие, че има обосновано предположение за съпричастността му. Решението не представлява присъда, а обвиняемият се счита за невинен до окончателното приключване на делото.

В съдебната зала бяха обсъдени записи от охранителни камери, свидетелски показания, иззети вещи и експертни справки. Пряк очевидец на стрелбата няма. След убийството камерите са проследили червен автомобил по посока на река Марица, а по-късно са заснели човек, който изхвърля дрехи и бели маратонки в контейнери.

Мегеров обжалва задържането си. Апелативният съд в Пловдив трябва да разгледа жалбата на 13 октомври.

Източници: flagman.bg, bta.bg