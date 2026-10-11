Съдът в Пловдив решава за ареста на 14-годишния обвиняем

Окръжният съд в Пловдив разглежда искането за задържане под стража на 14-годишното момче, обвинено за смъртта на майка си. Заседанието се провежда при закрити врата заради възрастта на обвиняемия.

Момчето е привлечено като обвиняем за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. За непълнолетен законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода при доказване на обвинението.

Разследването в Пловдив

45-годишната жена е открита мъртва преди два дни в дома си в нова кооперация в район „Северен“. По данни на полицията и прокуратурата престъплението е извършено с остър предмет, а момчето само е подало сигнал на телефон 112.

„Извършителят подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието“, съобщи директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов. Той уточни, че по оръжието са назначени експертизи, които трябва да изяснят механизма на деянието.

Заместник-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова заяви, че мотивът е „изключително личен, свързан със семейството“. По думите ѝ няма данни за предишни конфликти.

Какво следва

До скоро тийнейджърът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, след като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. От полицията посочват, че няма данни за предишни противообществени прояви.

Съдът трябва да се произнесе дали момчето ще остане в ареста, докато разследването продължава. Вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: bnrnews.bg