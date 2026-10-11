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Съдът в Пловдив решава за ареста на 14-годишния обвиняем

Съдът в Пловдив решава за ареста на 14-годишния обвиняем

11 Октомври, 2026 07:02 836 7

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  • разследване

Окръжният съд гледа при закрити врата искането за задържане под стража на момчето, обвинено за смъртта на майка си

Съдът в Пловдив решава за ареста на 14-годишния обвиняем - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив разглежда искането за задържане под стража на 14-годишното момче, обвинено за смъртта на майка си. Заседанието се провежда при закрити врата заради възрастта на обвиняемия.

Момчето е привлечено като обвиняем за убийство на родител по член 116 от Наказателния кодекс. За непълнолетен законът предвижда от 3 до 10 години лишаване от свобода при доказване на обвинението.

Разследването в Пловдив

45-годишната жена е открита мъртва преди два дни в дома си в нова кооперация в район „Северен“. По данни на полицията и прокуратурата престъплението е извършено с остър предмет, а момчето само е подало сигнал на телефон 112.

„Извършителят подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието“, съобщи директорът на пловдивската полиция Васил Костадинов. Той уточни, че по оръжието са назначени експертизи, които трябва да изяснят механизма на деянието.

Заместник-окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова заяви, че мотивът е „изключително личен, свързан със семейството“. По думите ѝ няма данни за предишни конфликти.

Какво следва

До скоро тийнейджърът е бил при роднини в Стара Загора, но се е преместил в Пловдив, след като е бил приет да учи в едно от елитните училища в града. Родителите му са разделени. От полицията посочват, че няма данни за предишни противообществени прояви.

Съдът трябва да се произнесе дали момчето ще остане в ареста, докато разследването продължава. Вината му не е установена с влязла в сила присъда.

Източници: bnrnews.bg


Пловдив / България
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  • 4 Кой го

    6 1 Отговор
    е отглеждал в Стара Загора ? Роднини ! И защо е бил при тях , а не при майка си ? Явно някакъв разрив е имало в отношенията им......

    07:27 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    1 3 Отговор
    Дете от елитно семейство, живее при елитните с и роднини в Ст. Загора се върнало при елитната си майка живееща в елитен квартал в Пловдив понеже постъпил в елитно училище. И понеже елитно с е надумкал с елитна дрога, фанал та приклал елитната си майка.
    Елитно живеем в клуба на елитните. Е, имаме си елитни проблеми, но без това не може.

    07:40 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.