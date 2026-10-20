Затвор и глоби за двамата, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни в Свищов

Районният съд в Свищов определи ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни, заснемане на насилието и продажба на видеоматериалите в порнографски сайтове.
Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца лишаване от свобода и глоба в същия размер.
Двамата бяха задържани през февруари след сигнал от организация за защита на животните. Според обвинението престъпната дейност е продължила около 10 години.
Преди заседанието двамата бяха доведени в съдебната палата в Свищов от ареста във Велико Търново. Пред сградата ги очакваха протестиращи, които настояваха за максимални присъди.
Вачкова и Аврамов влязоха в съдебната зала с качулки. Делото се гледа при закрити врата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имах баба и дядо на село
На 12 закалих първата кокошка
На 17 заклах първото агне
Коментиран от #3
14:24 20.10.2026
2 И Киев е Руски
14:25 20.10.2026
3 И Киев е Руски
До коментар #1 от "Имах баба и дядо на село":Сега избора е голям .Действай.Спаси България
14:28 20.10.2026