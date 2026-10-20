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Затвор и глоби за двамата, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни в Свищов

Затвор и глоби за двамата, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни в Свищов

20 Октомври, 2026 14:21 330 3

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Преди заседанието двамата бяха доведени в съдебната палата в Свищов от ареста във Велико Търново. Пред сградата ги очакваха протестиращи, които настояваха за максимални присъди

Затвор и глоби за двамата, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни в Свищов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районният съд в Свищов определи ефективни присъди за Анита Вачкова и Детелин Аврамов, обвинени в измъчване и умъртвяване на животни, заснемане на насилието и продажба на видеоматериалите в порнографски сайтове.

Вачкова получи две години затвор и глоба от 1100 евро, а Аврамов беше осъден на две години и четири месеца лишаване от свобода и глоба в същия размер.

Двамата бяха задържани през февруари след сигнал от организация за защита на животните. Според обвинението престъпната дейност е продължила около 10 години.

Преди заседанието двамата бяха доведени в съдебната палата в Свищов от ареста във Велико Търново. Пред сградата ги очакваха протестиращи, които настояваха за максимални присъди.

Вачкова и Аврамов влязоха в съдебната зала с качулки. Делото се гледа при закрити врата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Имах баба и дядо на село

    1 0 Отговор
    На 10 можех да доя коза
    На 12 закалих първата кокошка
    На 17 заклах първото агне

    Коментиран от #3

    14:24 20.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    А за тия дето измъчват и умъртвяват българския народ от 37 години кога ще има "награда"

    14:25 20.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Имах баба и дядо на село":

    Сега избора е голям .Действай.Спаси България

    14:28 20.10.2026