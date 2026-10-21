Двойка от Тексас е обвинена за убийството на 17-годишна

Съпрузи от Тексас са арестувани и обвинени във връзка с убийството на 17-годишната Алисa Уилсън, която е била простреляна, докато е шофирала по междущатската магистрала I-170 край Сейнт Луис, щата Мисури. Уили Хърндън е обвинен в убийство първа степен и въоръжено престъпно действие, а съпругата му Тайя Хърндън е обвинена във възпрепятстване на наказателното преследване.

Стрелбата е станала на 14 октомври. Уилсън е пътувала към зоопарка в Сейнт Луис, където е трябвало да се срещне с приятел. Според съдебните документи изстрел е бил произведен в задната част на автомобила ѝ. След като е била ранена, тя е загубила контрол над колата, която се е ударила в бетонната разделителна стена на магистралата. Момичето е откарано в болница, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Разследващите твърдят, че видеозаписи от района показват бял SUV, спрял в аварийната лента на южното платно на I-170, южно от улица „Сейнт Чарлз Рок“. От автомобила е излязъл човек, след което е прозвучал изстрел. Впоследствие той се е върнал в превозното средство, а шофьорът е потеглил.

Според ABC News полицията е идентифицирала автомобила по отличителен стикер и го е проследила до хотел в Кейсивил, Илинойс. При проверката е установено, че регистрационните табели не принадлежат на превозното средство. В хотелската стая е открито огнестрелно оръжие, а Уили Хърндън е задържан, след като е направил опит да избяга. По делото той е обвинен и в незаконно притежаване на огнестрелно оръжие от осъждано лице.

Съпругата е обвинена, че му е помогнала да напусне щата

Обвинението срещу Тайя Хърндън е свързано с твърдението, че тя е транспортирала съпруга си до Илинойс след стрелбата. И двамата са от Арлингтън, Тексас, и са задържани в очакване на екстрадиция в окръг Сейнт Луис.

Уили Хърндън е задържан с гаранция от 1 милион долара в брой, а за Тайя Хърндън е определена гаранция от 500 000 долара в брой. Различни медии посочват възрастта на Уили като 42 или 43 години, докато Тайя е на 45 години. Обвиненията не представляват доказана вина и предстои да бъдат разгледани от съда.

„Това беше безсмислен акт“, каза бащата на жертвата Робърт Хикман по време на пресконференция. Той разказа, че дъщеря му е била на около 60 дни от навършването на 18 години и че семейството е планирало първата си обща ваканция до парк „Дисни“.

Проверява се връзка с друга стрелба

Разследващите все още не са обявили мотив за нападението. По време на работата по случая властите са установили, че на 11 октомври друг автомобил също е бил обстрелян, след като бял SUV е спрял край пътя. Гилза от тази стрелба е произведена от същия производител като гилзата, открита на мястото на убийството на Уилсън. Допълнителни експертизи трябва да установят дали двете гилзи са изстреляни от едно и също оръжие.

Източници: abcnews.com, cbsnews.com, firstalert4.com