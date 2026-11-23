Софийската районна прокуратура обвини 30-годишен мъж за противозаконно отнемане на автомобил, неподчинение на полицейски сигнали и предизвикано пътнотранспортно произшествие. Случаят е от 22 ноември в София, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението мъжът е отнел лек автомобил „Фиат“. Докато го управлявал, полицейски служители му подали звукови и светлинни сигнали да спре, но той не изпълнил разпорежданията. Последвала гонка, която приключила със сблъсък между автомобила и полицейска патрулка.

След произшествието обвиняемият избягал пеша, но бил задържан. Направеният полеви тест за наркотици отчел положителен резултат за наркотични вещества. Мъжът е дал кръвна проба в болница, като резултатът от изследването все още се очаква.

От прокуратурата посочват, че обвиняемият е многократно осъждан в България и в чужбина. Част от предишните му осъждания са за кражби и противозаконно отнемане на моторни превозни средства.

„Предвид опасността да извърши престъпление, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа“, съобщиха от прокуратурата. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.

Източници: dariknews.bg