Досъдебно производство е образувано срещу полицейски инспектор от Районно управление – Елена, след като в жилище, обитавано от него, са открити огнестрелни оръжия, боеприпаси и материали за тяхната изработка. Служителят е задържан от Дирекция „Вътрешна сигурност“.

По данни на МВР при действията по разследването са намерени и иззети пет гладкоцевни и нарезни огнестрелни оръжия, собственост на други лица, както и късо огнестрелно оръжие. Открити са още над 300 патрона от различен калибър, около 1000 гилзи и близо 4 килограма барут.

В жилището са намерени и множество технически уреди и инструменти за изработка на боеприпаси, както и за ремонт на гладкоцевни и нарезни оръжия.

Разследването се води в Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура във Велико Търново. Производството е образувано за престъпления по чл. 339, ал. 1 и ал. 3 от Наказателния кодекс.

„Предстоят допълнителни действия по разследването“, съобщиха от МВР.

Полицейският служител е задържан със заповед за срок до 24 часа. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за внесено искане за по-тежка мярка за неотклонение.

Източници: bta.bg