Общо четири момичета и девет момчета са били в апартамент в София в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, когато е извършено посегателството над непълнолетно момиче. Към момента полицията разполага с информация за блудствени действия само спрямо едно от момичетата, съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков.

„Към момента полицията разполага с информация за блудствени действия само спрямо едно от тях“, заяви Николай Пелтеков.

Сигналът е подаден на 17 ноември в Първо районно управление. На следващия ден е образувано досъдебно производство. В рамките на 24 часа служители на СДВР са разпитали седем свидетели, сред които и пострадалото момиче, а по видеоматериалите е изготвена експертиза.

След докладване на материалите в Софийската районна прокуратура и възлагане на разследването на следствието са задържани четирима души – трима непълнолетни и един пълнолетен български гражданин. Трите непълнолетни момчета са привлечени като обвиняеми, като спрямо тях е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“. За пълнолетния задържан в съобщената от СДВР информация не се посочва да е привлечен като обвиняем.

Иззети са газов пистолет и телефон

При допълнителните оперативно-издирвателни действия полицията е установила и иззела газовия пистолет, с който едно от момчетата стреля по момичето във видеоклип, разпространен в интернет. Открит е и телефон на един от заподозрените, който впоследствие е бил заложен в заложна къща. Двете вещи предстои да бъдат предоставени на следствието.

СДВР очаква да бъдат прегледани и допълнителни записи, за да се установи дали има други пострадали. При работата със свидетели, родители на пострадалото момиче и други лица са установени още два случая на пострадали, като единият е от 21 септември. Полицията не разкрива подробности за тях, за да бъде запазена самоличността им.

Проверява се и полицейският патрул

СДВР проверява действията на патрула, посетил апартамента по първоначален сигнал за нарушаване на нощната тишина. По данни на дирекцията полицаите са извършили проверка и са предупредили присъстващите да не нарушават обществения ред, след което са напуснали адреса.

Проверката трябва да установи дали служителите са изпълнили служебните си задължения или са допуснали нарушения. От СДВР посочват, че след образуването на следственото дело полицията не може самостоятелно да извършва допълнителни действия по разследването, освен ако те не бъдат възложени от прокурор или следовател.

По информация на дирекцията присъстващите са употребили значително количество алкохол. Към момента няма данни за употреба или насилствено поставяне на психоактивни вещества в напитките. От СДВР заявиха и че не е установен служител на криминална полиция, който да е оказвал натиск по случая.

Източници: focus-news.net