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Прокуратурата: Физическият убиец на Слави Бинев е един
  Тема: Известни личности

Прокуратурата: Физическият убиец на Слави Бинев е един

25 Октомври, 2026 16:43 2 044 33

  • убийство-
  • софия-
  • прокуратура-
  • задържани-
  • разследване

Другите двама задържани не са обвинени заради липса на достатъчно доказателства

Прокуратурата: Физическият убиец на Слави Бинев е един - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един от тримата задържани за убийството на бизнесмена Слави Бинев е привлечен като обвиняем. Прокурор Николай Николаев съобщи, че според събраните до момента доказателства именно той е произвел смъртоносния изстрел.

„Едно лице е умъртвило умишлено пострадалия с един изстрел в областта на лицето“, заяви Николаев. По думите му убийството е извършено на 24 октомври около 10:00 часа.

Другите двама задържани не са обвинени. Прокуратурата посочва, че към момента няма достатъчно доказателства за тяхна съпричастност към престъпление. Така се очертава разлика между първоначалната информация на МВР за трима задържани и последвалото решение на прокуратурата да повдигне обвинение само на един от тях.

Обвиняемият остава задържан до 72 часа

Обвиняемият не е български гражданин. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата подготвя искане за постоянен арест.

Обвинението е за умишлено причиняване на смърт чрез изстрел в главата. „Мотивът е в процес на изясняване“, каза прокурор Николаев.

Пистолетът е открит и е законно притежаван

Оръжието е намерено и е приобщено към делото. Назначено е изследване, което трябва да установи значими за разследването обстоятелства. По данни на прокуратурата пистолетът е законно притежаван.

Между убития и обвиняемия са съществували делови отношения. „Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях са съществували делови отношения“, посочи Николаев. Той допълни, че няма данни за престъпна дейност, свързана с употреба на алкохол и наркотици.

Лицата, които са били на местопрестъплението, са разпитани. Според прокуратурата именно техните показания са основата, върху която в значителна степен се изяснява фактическата обстановка.

Тримата са били задържани от МВР край тунела „Траянови врата“, след като напуснали София с автомобил. По случая продължават процесуално-следствените действия, а съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на обвиняемия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И как така

    21 0 Отговор
    пистолетът ще е законно притежаван от чужд гражданин и защо сега тези не са ОПГ ?

    Коментиран от #4

    16:53 25.10.2026

  • 4 От контингента на НАТО е бил

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "И как така":

    или от турското посолство. Няма друго обяснение

    16:55 25.10.2026

  • 5 Понякога разкритията ме удивяват

    29 0 Отговор
    Едно лице е умъртвило умишлено пострадалия с един изстрел в областта на лицето. Ще кажеш, че двама могат да използват едновременно един пистолет.
    Раната в главата е била фатална. Като че ли има друга рано, в чиято фаталност могат да се усъмнят.
    Нападателят и жертвата са се познавали. Имали са общ бизнес. Оставаше да имат бизнес и да не се познават.
    Другите двама задържани не са обвинени. Как са пропуснали? Все някакво помагачество е имало - единият е карал колата, другият е подсказвал маршрута.

    Коментиран от #8

    16:56 25.10.2026

  • 6 Прокуратурата разби тезата на Руци

    10 12 Отговор
    Че олигарсите се избиват, понеже ги е натегнал Демерджиев.

    Коментиран от #18

    16:57 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Шпиони на НАТО са били

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Понякога разкритията ме удивяват":

    и са го убили човека

    Коментиран от #11

    16:59 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хванахме ... когото ни наредиха

    10 4 Отговор
    Аха ! Един е ! Само дето не го знаете кой е . ПП. Цирка с "хванахме убийците 15 мин. след убийството на 100 км. от София" хич (ама-хич) не хваща дикиш.

    17:07 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ждгйбфг

    13 0 Отговор
    Е кое е лицето , явно не е случаен , ако беше щяхте да снимате и родната му къща и да го изтипосате със снимка и трите имена ???

    17:11 25.10.2026

  • 13 ОПИТ ЗА УКРИВАНЕ И БЯГСТВО....

    14 0 Отговор
    ТРОЙНО ОПГ И СЪУЧАСТИЕ..?!! ТААЯ. ПТОКУРАТУРА НЕЩУ МНОООГО ПРЕЗ ПРЪСТИ Я Е ПОДКАРАЛА.......

    17:13 25.10.2026

  • 14 Зло под слънцето

    11 1 Отговор
    Нали знаете, че няма да научим истината.

    17:15 25.10.2026

  • 15 Криминалисти

    15 0 Отговор
    Що крият кой от тримата е, другите също трябва да бъдат обвинени , бяха тръгнали да укриват престъпление

    Коментиран от #19

    17:15 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гюро

    3 3 Отговор
    Убиеца е руско турски шпионин ,
    Дясната ръка на Путин!!!!
    Само Миньор!!!

    17:19 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гуент

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Криминалисти":

    Aко избощо са тези.Няма да разберем.

    17:21 25.10.2026

  • 20 Тея атлантици

    7 2 Отговор
    На всеки чужденец задължително при влизане в България му дават пистолет и по две кила тротил най малко

    17:22 25.10.2026

  • 21 Анонимен

    5 2 Отговор
    Стига вече с този, никого не го вълнува!!!

    17:24 25.10.2026

  • 22 Двамата са го държали щото

    5 0 Отговор
    Много е мърдал а третият най на края го е улучил

    17:25 25.10.2026

  • 23 Значи и тримата са били

    5 1 Отговор
    Някакви сътрудници на службите

    17:26 25.10.2026

  • 24 Пък ний

    5 0 Отговор
    Си помислих ме, че тримата са дърпали спусъка.

    17:34 25.10.2026

  • 25 Не планирано но умишлено убийство

    4 0 Отговор
    На третия човек от групата който по-късно се присъединява към двамата които се качват в автомобила му е прещракало на момента и е произвел изстрел с собствено лично притежавано оръжие. Не виждам разминавания в видеата пуснати от камерите и твърдението на прокурора.
    Изпълнение на дилетант в професията убиец без първоначална организация за неговото бързо и безопасно изчезване. Самият факт на толкова много камери и записи е показателен.
    Дали е имало втори автомобил който е изпълнявал допълни охранителни функции трябва да бъде допълнително разследвано

    17:35 25.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хахахахха

    8 1 Отговор
    друго си е премиерът на една държава да каже, че убийствата ще продължат, нямам думи, тоя не знае къде се намира и каква му е ролята

    17:40 25.10.2026

  • 28 Вилает !

    5 1 Отговор
    Турци с право на оръжие в България ?! Не сме държава , а турска колония .

    17:42 25.10.2026

  • 29 Анджо

    5 0 Отговор
    Само кадето му помагат да избяга.

    17:44 25.10.2026

  • 30 Анджо

    4 0 Отговор
    Те са знаели той какво намерение е имал и не са му попречили , как така ще бъдат невинни. Пълен фарс сме.

    Коментиран от #32

    17:50 25.10.2026

  • 31 от български екшъни и турски сериали

    0 0 Отговор
    Ще ни докарат голяма беда

    17:52 25.10.2026

  • 32 С действие и бездействие

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Анджо":

    Са виновни всички

    17:52 25.10.2026

  • 33 Асен

    0 0 Отговор
    Голям извод - един куршум, една гилза. Колко да са убийците? Не повече от осем.

    17:59 25.10.2026