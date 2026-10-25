Прокуратурата: Физическият убиец на Слави Бинев е един

Един от тримата задържани за убийството на бизнесмена Слави Бинев е привлечен като обвиняем. Прокурор Николай Николаев съобщи, че според събраните до момента доказателства именно той е произвел смъртоносния изстрел.
„Едно лице е умъртвило умишлено пострадалия с един изстрел в областта на лицето“, заяви Николаев. По думите му убийството е извършено на 24 октомври около 10:00 часа.
Другите двама задържани не са обвинени. Прокуратурата посочва, че към момента няма достатъчно доказателства за тяхна съпричастност към престъпление. Така се очертава разлика между първоначалната информация на МВР за трима задържани и последвалото решение на прокуратурата да повдигне обвинение само на един от тях.
Обвиняемият остава задържан до 72 часа
Обвиняемият не е български гражданин. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата подготвя искане за постоянен арест.
Обвинението е за умишлено причиняване на смърт чрез изстрел в главата. „Мотивът е в процес на изясняване“, каза прокурор Николаев.
Пистолетът е открит и е законно притежаван
Оръжието е намерено и е приобщено към делото. Назначено е изследване, което трябва да установи значими за разследването обстоятелства. По данни на прокуратурата пистолетът е законно притежаван.
Между убития и обвиняемия са съществували делови отношения. „Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях са съществували делови отношения“, посочи Николаев. Той допълни, че няма данни за престъпна дейност, свързана с употреба на алкохол и наркотици.
Лицата, които са били на местопрестъплението, са разпитани. Според прокуратурата именно техните показания са основата, върху която в значителна степен се изяснява фактическата обстановка.
Тримата са били задържани от МВР край тунела „Траянови врата“, след като напуснали София с автомобил. По случая продължават процесуално-следствените действия, а съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на обвиняемия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 И как така
Коментиран от #4
16:53 25.10.2026
4 От контингента на НАТО е бил
До коментар #3 от "И как така":или от турското посолство. Няма друго обяснение
16:55 25.10.2026
5 Понякога разкритията ме удивяват
Раната в главата е била фатална. Като че ли има друга рано, в чиято фаталност могат да се усъмнят.
Нападателят и жертвата са се познавали. Имали са общ бизнес. Оставаше да имат бизнес и да не се познават.
Другите двама задържани не са обвинени. Как са пропуснали? Все някакво помагачество е имало - единият е карал колата, другият е подсказвал маршрута.
Коментиран от #8
16:56 25.10.2026
6 Прокуратурата разби тезата на Руци
Коментиран от #18
16:57 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Шпиони на НАТО са били
До коментар #5 от "Понякога разкритията ме удивяват":и са го убили човека
Коментиран от #11
16:59 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хванахме ... когото ни наредиха
17:07 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ждгйбфг
17:11 25.10.2026
13 ОПИТ ЗА УКРИВАНЕ И БЯГСТВО....
17:13 25.10.2026
14 Зло под слънцето
17:15 25.10.2026
15 Криминалисти
Коментиран от #19
17:15 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гюро
Дясната ръка на Путин!!!!
Само Миньор!!!
17:19 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гуент
До коментар #15 от "Криминалисти":Aко избощо са тези.Няма да разберем.
17:21 25.10.2026
20 Тея атлантици
17:22 25.10.2026
21 Анонимен
17:24 25.10.2026
22 Двамата са го държали щото
17:25 25.10.2026
23 Значи и тримата са били
17:26 25.10.2026
24 Пък ний
17:34 25.10.2026
25 Не планирано но умишлено убийство
Изпълнение на дилетант в професията убиец без първоначална организация за неговото бързо и безопасно изчезване. Самият факт на толкова много камери и записи е показателен.
Дали е имало втори автомобил който е изпълнявал допълни охранителни функции трябва да бъде допълнително разследвано
17:35 25.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хахахахха
17:40 25.10.2026
28 Вилает !
17:42 25.10.2026
29 Анджо
17:44 25.10.2026
30 Анджо
Коментиран от #32
17:50 25.10.2026
31 от български екшъни и турски сериали
17:52 25.10.2026
32 С действие и бездействие
До коментар #30 от "Анджо":Са виновни всички
17:52 25.10.2026
33 Асен
17:59 25.10.2026