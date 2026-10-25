Прокуратурата: Физическият убиец на Слави Бинев е един

Един от тримата задържани за убийството на бизнесмена Слави Бинев е привлечен като обвиняем. Прокурор Николай Николаев съобщи, че според събраните до момента доказателства именно той е произвел смъртоносния изстрел.

„Едно лице е умъртвило умишлено пострадалия с един изстрел в областта на лицето“, заяви Николаев. По думите му убийството е извършено на 24 октомври около 10:00 часа.

Другите двама задържани не са обвинени. Прокуратурата посочва, че към момента няма достатъчно доказателства за тяхна съпричастност към престъпление. Така се очертава разлика между първоначалната информация на МВР за трима задържани и последвалото решение на прокуратурата да повдигне обвинение само на един от тях.

Обвиняемият остава задържан до 72 часа

Обвиняемият не е български гражданин. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа, като прокуратурата подготвя искане за постоянен арест.

Обвинението е за умишлено причиняване на смърт чрез изстрел в главата. „Мотивът е в процес на изясняване“, каза прокурор Николаев.

Пистолетът е открит и е законно притежаван

Оръжието е намерено и е приобщено към делото. Назначено е изследване, което трябва да установи значими за разследването обстоятелства. По данни на прокуратурата пистолетът е законно притежаван.

Между убития и обвиняемия са съществували делови отношения. „Със сигурност можем да кажем, че лицата са се познавали добре и между тях са съществували делови отношения“, посочи Николаев. Той допълни, че няма данни за престъпна дейност, свързана с употреба на алкохол и наркотици.

Лицата, които са били на местопрестъплението, са разпитани. Според прокуратурата именно техните показания са основата, върху която в значителна степен се изяснява фактическата обстановка.

Тримата са били задържани от МВР край тунела „Траянови врата“, след като напуснали София с автомобил. По случая продължават процесуално-следствените действия, а съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на обвиняемия.