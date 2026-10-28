Възстановено е движението по пътя Русе – София

Възстановено е движението по главния път Русе – София, в участъка между Страхилово и Масларево, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътят беше затворен след катастрофа между два тежкотоварни автомобила и автобус във Великотърновско.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в 2:38 ч. При сблъсъка са загинали двамата водачи на тежкотоварните автомобили. Единият от тях е 38-годишен мъж от Русе, а самоличността на втория все още се установява.

Шофьорът на автобуса е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни.

Пътниците ще продължат към София

Пътниците от автобуса бяха настанени във временно създаден кризисен център в Полски Тръмбеш. До края на деня се очаква процедурните действия с тях да приключат.

Автобусната компания е осигурила друг автобус, с който пътниците ще бъдат транспортирани до София.

Източници: bta.bg