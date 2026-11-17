Приятел на загиналата 18-годишна Милена разказа пред БНТ, че автомобилът, управляван от обвиняемия граничен полицай, се е движел с висока скорост и не е спрял преди пешеходната пътека в Драгоман.

„Точно ние да се качим на тротоара и отзад се чу колата как идва с бясна скорост. Всичко стана за секунди, нямахме време за реакция. Дори да я дръпна, нямаше никакви спирачки“, каза младежът.

По думите му след удара шофьорът е излязъл от автомобила и е заявил: „Аз нищо не съм направил“. Приятелят твърди още, че автомобилът е преминал през момичето, докато то е било на пешеходната пътека. Тези твърдения са част от разказа на свидетеля, а обстоятелствата около катастрофата се изясняват в разследването.

Обвиняемият е бил с 1,63 промила

Инцидентът е станал около 04:00 часа на 15 ноември. 18-годишното момиче е било откарано в „Пирогов“, но лекарите не са успели да спасят живота му заради тежките травми.

Обвиняемият е 26-годишен служител на „Гранична полиция“. При проверката е установена концентрация от 1,63 промила алкохол. Той е задържан първоначално за срок до 72 часа, уволнен е, а срещу него е образувано и дисциплинарно производство.

По случая са иззети записи от камери за видеонаблюдение, разпитани са свидетели и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза. Прокуратурата повдигна обвинение за причиняване на смърт при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Съдът ще реши за постоянния арест

Софийският окръжен съд ще разгледа на 19 ноември искането за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

От „Гранична полиция“ съобщиха, че през последните пет години срещу служителя са били налагани две дисциплинарни наказания, свързани с професионалната му дейност. До този случай няма данни той да е бил установяван да управлява автомобил след употреба на алкохол.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg