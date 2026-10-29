Убийство в Калитиново: Двама са задържани

83-годишен мъж и 64-годишна жена са задържани след смъртта на 59-годишен мъж в старозагорското село Калитиново. По първоначални данни той е починал след нанесен побой.

Сигналът е подаден малко след 14:00 часа в сряда на телефон 112. Братовчед на починалия съобщил, че е открил тялото в дома му.

По информация на Областната дирекция на МВР в Стара Загора 83-годишният мъж и 64-годишната жена са живеели в същия имот. Към момента те са задържани, като няма данни да са им повдигнати обвинения.

На мястото е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около смъртта.