Убийство в Калитиново: Двама са задържани

83-годишен мъж и 64-годишна жена са задържани след смъртта на 59-годишен мъж в старозагорското село Калитиново. По първоначални данни той е починал след нанесен побой.
Сигналът е подаден малко след 14:00 часа в сряда на телефон 112. Братовчед на починалия съобщил, че е открил тялото в дома му.
По информация на Областната дирекция на МВР в Стара Загора 83-годишният мъж и 64-годишната жена са живеели в същия имот. Към момента те са задържани, като няма данни да са им повдигнати обвинения.
На мястото е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около смъртта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #6
11:13 29.10.2026
3 Бфбж
11:42 29.10.2026
4 Ежедневни
Коментиран от #7
11:50 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хората знаят
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Рибата се вмирисва откъм главата.
11:52 29.10.2026
7 лоша
До коментар #4 от "Ежедневни":Важното е, че крокодилът пак е ходил да се сертифицира.
Мисли си, че ще се оправдае с някакви хартийки.😆😆😆
11:53 29.10.2026
8 Либераст
12:14 29.10.2026