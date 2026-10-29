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Убийство в Калитиново: Двама са задържани

Убийство в Калитиново: Двама са задържани

29 Октомври, 2026 11:06 1 606 8

  • убийство-
  • калитиново-
  • стара загора-
  • мвр-
  • досъдебно производство

83-годишен мъж и 64-годишна жена са задържани за смъртта на 59-годишен мъж в Старозагорско

Убийство в Калитиново: Двама са задържани - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

83-годишен мъж и 64-годишна жена са задържани след смъртта на 59-годишен мъж в старозагорското село Калитиново. По първоначални данни той е починал след нанесен побой.

Сигналът е подаден малко след 14:00 часа в сряда на телефон 112. Братовчед на починалия съобщил, че е открил тялото в дома му.

По информация на Областната дирекция на МВР в Стара Загора 83-годишният мъж и 64-годишната жена са живеели в същия имот. Към момента те са задържани, като няма данни да са им повдигнати обвинения.

На мястото е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около смъртта.


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 007 лиценз ту кил

    12 0 Отговор
    Хората оскотяха.

    Коментиран от #6

    11:13 29.10.2026

  • 3 Бфбж

    6 0 Отговор
    Бедността до това води.

    11:42 29.10.2026

  • 4 Ежедневни

    5 0 Отговор
    убийства и самоубийства .

    Коментиран от #7

    11:50 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хората знаят

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Рибата се вмирисва откъм главата.

    11:52 29.10.2026

  • 7 лоша

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ежедневни":

    Важното е, че крокодилът пак е ходил да се сертифицира.
    Мисли си, че ще се оправдае с някакви хартийки.😆😆😆

    11:53 29.10.2026

  • 8 Либераст

    1 2 Отговор
    Това ви очаква в клуба на богатите.

    12:14 29.10.2026