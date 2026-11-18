Окръжната прокуратура в Пловдив повдигна обвинения на 11 души за участие в крайнодясна расистка организация, самоопределяла се като „Ку-клукс-клан – Дивизия Пловдив“. Сред обвинените са четирима непълнолетни на 16 и 17 години.

„Окръжна прокуратура–Пловдив повдига обвинения спрямо 11 лица, сред които и четирима непълнолетни, за участие в крайнодясна расистка организация на територията на Пловдив“, съобщиха от прокуратурата.

На 32-годишен мъж е повдигнато обвинение, че е ръководил структурата от януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г. Според обвинението организацията е имала за цел чрез слово, печат, електронни информационни системи и други средства да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация.

Претърсени са 14 адреса и два автомобила

Специализираната операция е проведена на 17 ноември от служители на Областната дирекция на МВР в Пловдив и Териториалната дирекция „Национална сигурност“ под ръководството на Окръжната прокуратура.

При претърсванията в Пловдив и Раковски са иззети книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, за които прокуратурата посочва, че доказват принадлежност към организацията. На един от адресите е намерено и знамето на пловдивската структура.

Разследващите са установили, че членовете са се събирали на различни публични места в Пловдив, включително в заведения. БНР съобщи, че при акцията са открити и текстове с указания за изготвяне на запалителни смеси.

Разследването е започнало покрай смъртта на 37-годишен мъж

За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за смъртта на 37-годишен мъж на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август 2026 г. По това дело няколко непълнолетни вече са обвиняеми, но новото производство е за участие в организация и подбуждане към дискриминация, насилие и омраза.

Посоченият като ръководител е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. За останалите обвинени прокуратурата не е съобщила какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани.

Обвиненията са на досъдебен етап и не означават доказана вина. Такава може да бъде установена единствено с влязла в сила присъда.