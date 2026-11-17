Над 10 души са задържани при специализирана операция срещу предполагаема организирана престъпна група за пране на пари. Действията са проведени в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново.

В операцията са участвали служители от пловдивския отдел „Противодействие на икономическата престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“ и дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП. Процесуалните и следствените действия са извършени под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, съобщиха от МВР.

Задържаните са били отведени с полицейски заповеди. При претърсванията и останалите действия са иззети множество веществени доказателства, както и значителна парична сума.

Преводи за над 10 милиона евро

Според МВР предполагаемата престъпна дейност е реализирана чрез множество фиктивни дружества. „Престъпната дейност е реализирана чрез създаване на многобройни фиктивни дружества“, посочват от ведомството.

По данни на разследването дружествата са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина. Те са използвани за прикриване на произхода на средства, придобити от инвестиционни измами и други престъпления.

До момента са документирани преводи на обща стойност над 10 милиона евро, преминали през банковите сметки на фирмите. Размерът на иззетата парична сума не е посочен.

Разследването продължава. Към този етап няма данни за повдигнати обвинения или за постановени съдебни мерки спрямо задържаните.

Източници: novini.bg