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Задържаха ММА боеца Живко Стоименов в София след сигнал за побой над приятелката му
  Тема: Известни личности

Задържаха ММА боеца Живко Стоименов в София след сигнал за побой над приятелката му

30 Октомври, 2026 14:42 778 7

  • живко стоименов-
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  • задържане-
  • софия-
  • домашно насилие

По данни на СДВР случаят е от столичния квартал „Борово“. Жената е потърсила медицинска помощ и е подала жалба

Задържаха ММА боеца Живко Стоименов в София след сигнал за побой над приятелката му - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ММА боецът Живко Стоименов е задържан в София след сигнал за физическо насилие над приятелката му. Задържането е потвърдено от Столичната дирекция на вътрешните работи пред Vesti.bg.

Случаят е от вечерта на 29 октомври в столичния квартал „Борово“. По данни на „24 часа“ между двамата е възникнал скандал, докато се разхождали в района. Спорът прераснал във физическа саморазправа, като според свидетели Стоименов нанесъл удари на жената пред посетители на близко заведение.

Жената е потърсила медицинска помощ и е подала жалба в полицията. Стоименов е задържан, а по случая се води разследване. На този етап няма данни за повдигнато обвинение, а твърденията за нанесените удари подлежат на проверка.

Предстои изясняване на случая

29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро е подписал договор за четири срещи с европейската ММА организация FNC в средна категория.

Първият му мач по договора е бил през април и е завършил с победа за българския състезател. Преди броени дни той е загубил с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.

Източници: nova.bg, vesti.bg, 24chasa.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    9 0 Отговор
    гледа да не губи тренинг,квадратният

    14:45 30.10.2026

  • 2 Трол

    8 1 Отговор
    Излишен труд на полицията, приятелката му ще свидетелства, че само са си играели.

    14:46 30.10.2026

  • 3 ъъъ

    10 0 Отговор
    Загубил от сърбина и си го изкарал на жена си мемееца

    14:47 30.10.2026

  • 4 Либерал на Химикал

    4 0 Отговор
    Павиан, див павиан, ама не като тия в зоологическата градина!

    14:59 30.10.2026

  • 5 Съвет

    6 0 Отговор
    Приятелката следващия път да си хване доцент от БАН...няма да я бият ...толкова.

    Коментиран от #7

    14:59 30.10.2026

  • 6 ковринка шаломова

    0 1 Отговор
    не на насилието над животните!

    15:08 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.