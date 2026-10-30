Задържаха ММА боеца Живко Стоименов в София след сигнал за побой над приятелката му

ММА боецът Живко Стоименов е задържан в София след сигнал за физическо насилие над приятелката му. Задържането е потвърдено от Столичната дирекция на вътрешните работи пред Vesti.bg.
Случаят е от вечерта на 29 октомври в столичния квартал „Борово“. По данни на „24 часа“ между двамата е възникнал скандал, докато се разхождали в района. Спорът прераснал във физическа саморазправа, като според свидетели Стоименов нанесъл удари на жената пред посетители на близко заведение.
Жената е потърсила медицинска помощ и е подала жалба в полицията. Стоименов е задържан, а по случая се води разследване. На този етап няма данни за повдигнато обвинение, а твърденията за нанесените удари подлежат на проверка.
Предстои изясняване на случая
29-годишният Живко Стоименов е сред познатите имена в българските бойни спортове. Наскоро е подписал договор за четири срещи с европейската ММА организация FNC в средна категория.
Първият му мач по договора е бил през април и е завършил с победа за българския състезател. Преди броени дни той е загубил с технически нокаут от сръбския боец Неманя Николич.
Източници: nova.bg, vesti.bg, 24chasa.bg
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1 гост
14:45 30.10.2026
2 Трол
14:46 30.10.2026
3 ъъъ
14:47 30.10.2026
4 Либерал на Химикал
14:59 30.10.2026
5 Съвет
Коментиран от #7
14:59 30.10.2026
6 ковринка шаломова
15:08 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.