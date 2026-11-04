19-годишен помете три паркирани коли в „Бенковски“

19-годишен шофьор е ударил три паркирани автомобила в столичния квартал „Бенковски“. Катастрофата е станала около 22 часа на 31 октомври. При инцидента няма пострадали, но по колите са нанесени сериозни материални щети.
По информация на МВР причината за произшествието е несъобразена скорост. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Шофьорската му книжка е издадена през януари тази година.
Собственичката на два от ударените автомобили, представила се като Мая, разказа пред „Здравей, България“, че е чула силен удар, след който е видяла автомобил, почти изцяло попаднал под бус. От едната кола излизал дим и семейството ѝ подало сигнал на телефон 112 заради опасност от пожар.
По думите ѝ преди пристигането на полицията хора от компанията на шофьора са извадили различни предмети от багажника. Това породило съмнения за наличие на флакони с райски газ. Мая обаче уточни, че няма потвърдена информация водачът да е употребявал такова вещество.
Жената твърди още, че при самостоятелна проверка е установила осем нарушения на младия водач. По думите ѝ автомобилът се е движил с 56 км/ч, а на шофьора е бил издаден фиш за 122 евро, без да му бъдат отнети контролни точки. Тези твърдения не са потвърдени в предоставената информация от МВР.
„Крайно време е да се въведат по-строги правила за младите шофьори“, заяви Мая. Тя е подала сигнали до СДВР и районната прокуратура с искане за проверка и санкции.
Жителите настояват за промени по булеварда
Катастрофата отново повдигна въпроса за организацията на движението в квартала. Жители твърдят, че по главния булевард често стават произшествия и че през годините са подавали сигнали до институциите.„Не желаем да броим жертвите. Бихме искали да предотвратим следващата катастрофа, тъй като в нашия район това вече е често явление“, заяви Радостина.
Местните хора настояват за поставяне на камери и цялостна промяна на движението. По думите им пътният одит е установил проблеми с обратните завои, неравни и нееднакви пешеходни пътеки, както и необходимост от допълнително обезопасяване около училището.
„Пътният одит беше изготвен през декември 2025 година, а на нас ни беше представен и обсъден през юли 2026 година. Това означава, че в продължение на шест-седем месеца абсолютно нищо не се случваше“, каза Радостина.
От Столичната община и район „Сердика“ посочват, че през 2025 г. е извършен цялостен одит на организацията на движението. Въз основа на него е възложен проект за промяна на пътната организация, който е приет официално на 1 септември 2026 г.
От СДВР са потвърдили, че отдел „Пътна полиция“ е съгласувал плана и е дал съгласие за изпълнението му. След получаването на необходимите одобрения Столичната община трябва да осигури средства за реализацията на предвидените мерки.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма лошо
09:08 04.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Промяната
Коментиран от #8
09:22 04.11.2026
4 Васил
Коментиран от #18
09:25 04.11.2026
5 МП4
09:28 04.11.2026
6 Ако някой е
09:28 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Eл Мунчо
До коментар #3 от "Промяната":Ако така работи както и управлява мпс...
09:39 04.11.2026
9 жик так
Такива на 19 години едва взели книжката и тичат в най близката автокъща .
И там независимо дали има или нямат доказан доход , им тикат някой кошник кой отдавна стои непродаден в ръцете срещу подпис .
Какво се случва после , сами виждате.
Има го навсякъде в страната .
09:39 04.11.2026
10 асан пенюаров
09:47 04.11.2026
11 чистофайник момечто
09:55 04.11.2026
12 Възмутен
шофьорските книжки! На нищо не го е научил! Едно време късаха за всичко. Сега им ги раздават на килограм. Нито пътните знаци гледат, нито пешеходците пазят!! Не са ги научили, че да шофираш автомобил е отговорност както към собствения живат, така и към живота и здравето на хората, които возиш и които са на улицата участници в движението, а също и имуществото на другите!
10:01 04.11.2026
13 българина
Коментиран от #15
10:01 04.11.2026
14 Пенчо
10:03 04.11.2026
15 По-точно
До коментар #13 от "българина":То е до човека, не до конските сили или годините. На такъв не е трябвало да му дават книжка! Явно е НЕгоден за шофьор.
10:04 04.11.2026
16 Вероятно
Липса на достатъчно опит и умения за преценка на пътната ситуация.
Подценяване на риска от висока скорост.
Надценяване на собствените шофьорски умения.
Недостатъчна концентрация и контрол над автомобила.
Коментиран от #19
10:06 04.11.2026
17 Бих препоръчал:
Задължително допълнително обучение по безопасно шофиране.
Спазване на ограниченията на скоростта.
Повече камери и контрол по опасните участъци.
Подобряване на пътната инфраструктура.
10:08 04.11.2026
18 Петър
До коментар #4 от "Васил":Камерите сами по себе си няма да ги спрат, но могат да имат възпиращ ефект чрез:
Автоматични глоби – за превишена скорост и други нарушения.
Контрол на поведението – водачите знаят, че могат да бъдат засечени по всяко време.
Отнемане на книжката – при тежки или системни нарушения, съгласно закона.
Но най-важното е друго: необходими са реални последствия за безотговорното шофиране, а не просто камери.
При неопитни и рискови водачи са нужни по-строг контрол, обучение и ефективни санкции.
10:09 04.11.2026
19 Гошко
До коментар #16 от "Вероятно":Има само една причина и тя е,че каквото и да направиш няма последствия...караш с 5км/ч повече покрай полицаите и нищо...като ги няма и с 50км/ч над позволеното и пак нищо...трябват сериозни глоби и най вече последствия! Смъртността по пътищата само ще се увеличава
10:37 04.11.2026
20 Джеймс
10:38 04.11.2026