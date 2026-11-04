19-годишен помете три паркирани коли в „Бенковски“

19-годишен шофьор е ударил три паркирани автомобила в столичния квартал „Бенковски“. Катастрофата е станала около 22 часа на 31 октомври. При инцидента няма пострадали, но по колите са нанесени сериозни материални щети.

По информация на МВР причината за произшествието е несъобразена скорост. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Шофьорската му книжка е издадена през януари тази година.

Собственичката на два от ударените автомобили, представила се като Мая, разказа пред „Здравей, България“, че е чула силен удар, след който е видяла автомобил, почти изцяло попаднал под бус. От едната кола излизал дим и семейството ѝ подало сигнал на телефон 112 заради опасност от пожар.

„Слязохме няколко минути по-късно и заварихме четирима младежи на пътното платно. Слава Богу, нямаше пострадали“, разказа Мая.

По думите ѝ преди пристигането на полицията хора от компанията на шофьора са извадили различни предмети от багажника. Това породило съмнения за наличие на флакони с райски газ. Мая обаче уточни, че няма потвърдена информация водачът да е употребявал такова вещество.

Жената твърди още, че при самостоятелна проверка е установила осем нарушения на младия водач. По думите ѝ автомобилът се е движил с 56 км/ч, а на шофьора е бил издаден фиш за 122 евро, без да му бъдат отнети контролни точки. Тези твърдения не са потвърдени в предоставената информация от МВР.

„Крайно време е да се въведат по-строги правила за младите шофьори“, заяви Мая. Тя е подала сигнали до СДВР и районната прокуратура с искане за проверка и санкции.

Жителите настояват за промени по булеварда

Катастрофата отново повдигна въпроса за организацията на движението в квартала. Жители твърдят, че по главния булевард често стават произшествия и че през годините са подавали сигнали до институциите.

„Не желаем да броим жертвите. Бихме искали да предотвратим следващата катастрофа, тъй като в нашия район това вече е често явление“, заяви Радостина.

Местните хора настояват за поставяне на камери и цялостна промяна на движението. По думите им пътният одит е установил проблеми с обратните завои, неравни и нееднакви пешеходни пътеки, както и необходимост от допълнително обезопасяване около училището.

„Пътният одит беше изготвен през декември 2025 година, а на нас ни беше представен и обсъден през юли 2026 година. Това означава, че в продължение на шест-седем месеца абсолютно нищо не се случваше“, каза Радостина.

От Столичната община и район „Сердика“ посочват, че през 2025 г. е извършен цялостен одит на организацията на движението. Въз основа на него е възложен проект за промяна на пътната организация, който е приет официално на 1 септември 2026 г.

От СДВР са потвърдили, че отдел „Пътна полиция“ е съгласувал плана и е дал съгласие за изпълнението му. След получаването на необходимите одобрения Столичната община трябва да осигури средства за реализацията на предвидените мерки.

Източници: nova.bg