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19-годишен помете три паркирани коли в „Бенковски“
  Тема: Войната на пътя

19-годишен помете три паркирани коли в „Бенковски“

4 Ноември, 2026 09:06 1 623 20

  • катастрофа-
  • бенковски-
  • софия-
  • млади шофьори-
  • пътна безопасност

Катастрофата е станала на 31 октомври вечерта. Няма пострадали, а пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

19-годишен помете три паркирани коли в „Бенковски“ - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

19-годишен шофьор е ударил три паркирани автомобила в столичния квартал „Бенковски“. Катастрофата е станала около 22 часа на 31 октомври. При инцидента няма пострадали, но по колите са нанесени сериозни материални щети.

По информация на МВР причината за произшествието е несъобразена скорост. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Шофьорската му книжка е издадена през януари тази година.

Собственичката на два от ударените автомобили, представила се като Мая, разказа пред „Здравей, България“, че е чула силен удар, след който е видяла автомобил, почти изцяло попаднал под бус. От едната кола излизал дим и семейството ѝ подало сигнал на телефон 112 заради опасност от пожар.

„Слязохме няколко минути по-късно и заварихме четирима младежи на пътното платно. Слава Богу, нямаше пострадали“, разказа Мая.

По думите ѝ преди пристигането на полицията хора от компанията на шофьора са извадили различни предмети от багажника. Това породило съмнения за наличие на флакони с райски газ. Мая обаче уточни, че няма потвърдена информация водачът да е употребявал такова вещество.

Жената твърди още, че при самостоятелна проверка е установила осем нарушения на младия водач. По думите ѝ автомобилът се е движил с 56 км/ч, а на шофьора е бил издаден фиш за 122 евро, без да му бъдат отнети контролни точки. Тези твърдения не са потвърдени в предоставената информация от МВР.

„Крайно време е да се въведат по-строги правила за младите шофьори“, заяви Мая. Тя е подала сигнали до СДВР и районната прокуратура с искане за проверка и санкции.

Жителите настояват за промени по булеварда

Катастрофата отново повдигна въпроса за организацията на движението в квартала. Жители твърдят, че по главния булевард често стават произшествия и че през годините са подавали сигнали до институциите.

„Не желаем да броим жертвите. Бихме искали да предотвратим следващата катастрофа, тъй като в нашия район това вече е често явление“, заяви Радостина.

Местните хора настояват за поставяне на камери и цялостна промяна на движението. По думите им пътният одит е установил проблеми с обратните завои, неравни и нееднакви пешеходни пътеки, както и необходимост от допълнително обезопасяване около училището.

„Пътният одит беше изготвен през декември 2025 година, а на нас ни беше представен и обсъден през юли 2026 година. Това означава, че в продължение на шест-седем месеца абсолютно нищо не се случваше“, каза Радостина.

От Столичната община и район „Сердика“ посочват, че през 2025 г. е извършен цялостен одит на организацията на движението. Въз основа на него е възложен проект за промяна на пътната организация, който е приет официално на 1 септември 2026 г.

От СДВР са потвърдили, че отдел „Пътна полиция“ е съгласувал плана и е дал съгласие за изпълнението му. След получаването на необходимите одобрения Столичната община трябва да осигури средства за реализацията на предвидените мерки.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма лошо

    5 2 Отговор
    4-три паркоместа са свободни сега.

    09:08 04.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяната

    20 1 Отговор
    Този дечко сигурно няма положен и един трудоден, но е съсипал 3 коли! Най-доброто наказание е да възстанови щетите със собствен труд!

    Коментиран от #8

    09:22 04.11.2026

  • 4 Васил

    13 0 Отговор
    Как камерите ще спрат такива индивиди???

    Коментиран от #18

    09:25 04.11.2026

  • 5 МП4

    8 3 Отговор
    Свидетелство за управление на младите индивиди на 21 год възраст , след това 1 год и 6 месеца с придружител ДО 22 часа с автомобила и до 2 години скопен мотор 1.4 75 коня на газ.С 90% ще намалят катастрофите за 6 месеца ! Чао

    09:28 04.11.2026

  • 6 Ако някой е

    11 0 Отговор
    Толкова смотан, че не може да държи волана, а очите и вниманието си на пътя, няма камери и правила, които да му помогнат! Новите хора са тотален брак - не умеят да мислят, да се съсредоточават, да осъзнават… За това са масовите катастрофи из цяла Европа - не само с коли, но и с влакове и самолети! Хора без акъл - толкова могат!

    09:28 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Eл Мунчо

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяната":

    Ако така работи както и управлява мпс...

    09:39 04.11.2026

  • 9 жик так

    5 0 Отговор
    Защо се чудите ?
    Такива на 19 години едва взели книжката и тичат в най близката автокъща .
    И там независимо дали има или нямат доказан доход , им тикат някой кошник кой отдавна стои непродаден в ръцете срещу подпис .
    Какво се случва после , сами виждате.
    Има го навсякъде в страната .

    09:39 04.11.2026

  • 10 асан пенюаров

    2 1 Отговор
    на кака избирателчето то

    09:47 04.11.2026

  • 11 чистофайник момечто

    1 1 Отговор
    сигурно са били прашни колите щом да ги помете момчето а награда дали ли са му за това че ги е помел

    09:55 04.11.2026

  • 12 Възмутен

    3 0 Отговор
    КОЙ им дава шофьорските книжки на такива? Да му отнемат правата на този, който им дава
    шофьорските книжки! На нищо не го е научил! Едно време късаха за всичко. Сега им ги раздават на килограм. Нито пътните знаци гледат, нито пешеходците пазят!! Не са ги научили, че да шофираш автомобил е отговорност както към собствения живат, така и към живота и здравето на хората, които возиш и които са на улицата участници в движението, а също и имуществото на другите!

    10:01 04.11.2026

  • 13 българина

    2 1 Отговор
    затова първите две години коли под 100 кс

    Коментиран от #15

    10:01 04.11.2026

  • 14 Пенчо

    1 0 Отговор
    Ама тази година ли на 31 октомври!?

    10:03 04.11.2026

  • 15 По-точно

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "българина":

    То е до човека, не до конските сили или годините. На такъв не е трябвало да му дават книжка! Явно е НЕгоден за шофьор.

    10:04 04.11.2026

  • 16 Вероятно

    2 0 Отговор
    Възможните причини са:
    Липса на достатъчно опит и умения за преценка на пътната ситуация.
    Подценяване на риска от висока скорост.
    Надценяване на собствените шофьорски умения.
    Недостатъчна концентрация и контрол над автомобила.

    Коментиран от #19

    10:06 04.11.2026

  • 17 Бих препоръчал:

    2 0 Отговор
    По-строг контрол и санкции за младите шофьори.
    Задължително допълнително обучение по безопасно шофиране.
    Спазване на ограниченията на скоростта.
    Повече камери и контрол по опасните участъци.
    Подобряване на пътната инфраструктура.

    10:08 04.11.2026

  • 18 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Камерите сами по себе си няма да ги спрат, но могат да имат възпиращ ефект чрез:
    Автоматични глоби – за превишена скорост и други нарушения.
    Контрол на поведението – водачите знаят, че могат да бъдат засечени по всяко време.
    Отнемане на книжката – при тежки или системни нарушения, съгласно закона.
    Но най-важното е друго: необходими са реални последствия за безотговорното шофиране, а не просто камери.

    При неопитни и рискови водачи са нужни по-строг контрол, обучение и ефективни санкции.

    10:09 04.11.2026

  • 19 Гошко

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вероятно":

    Има само една причина и тя е,че каквото и да направиш няма последствия...караш с 5км/ч повече покрай полицаите и нищо...като ги няма и с 50км/ч над позволеното и пак нищо...трябват сериозни глоби и най вече последствия! Смъртността по пътищата само ще се увеличава

    10:37 04.11.2026

  • 20 Джеймс

    0 0 Отговор
    Акция Зима- пази се борче, че иде скиорче. Първите тестове мокро са най- опасни. Слабо се е засилил- само три коли.

    10:38 04.11.2026