Началникът на Софийския затвор е освободен от длъжност след освобождаването по погрешка на 19-годишния Красимир Пантов, който е трябвало да остане в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“. Това е посочено в писмен отговор на правосъдния министър Николай Найденов до депутата Ивайло Мирчев в рамките на парламентарния контрол.

Пантов е напуснал ареста на 29 септември. Шест дни по-късно, на 5 октомври, е върнат обратно под стража. Междувременно обвиняемият се е явил сам на съдебно заседание и е заявил пред магистратите, че е бил освободен по грешка.

Ще има дисциплинарна отговорност

Случаят е проверен от Министерството на правосъдието след телевизионен репортаж на журналистката Вероника Димитрова по NOVA. „Началникът на затвора в София е освободен от заеманата длъжност“, пише Николай Найденов в отговора си до Ивайло Мирчев.

Министърът посочва още, че ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност от експертния служител, който е трябвало да следи за законосъобразното изпълнение на съдебните и прокурорските актове за задържаните лица. Предвидено е и обучение на новоназначени служители от администрацията на затвора от експерти на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Над 14 обвинения срещу трима души

Красимир Пантов е обвиняем заедно с брат си Цветан и 28-годишния Мирослав Цаков. Според отделен писмен отговор на вътрешния министър Иван Демерджиев срещу тримата са повдигнати над 14 обвинения за побои, заплахи и грабежи.

Тримата са били задържани в края на юни след поредно нападение в центъра на София. Съдът им е определил постоянна мярка за неотклонение. Обвиненията не представляват доказана вина, а наказателното производство подлежи на разглеждане от съда.