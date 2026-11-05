Майката на Митко иска доживотни присъди за близнаците

Майката на убития в Цалапица Митко – Атанаска Бакалова, събира подписи с искане Борислав и Валентин Динкови да получат доживотни присъди. Двамата са осъдени за укривателство по делото за смъртта на Димитър Малинов, а според администрацията на Пловдивския затвор единият от тях се очаква да бъде освободен в края на годината.

„Три години след убийството на Митко справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен“, заяви Бакалова в предаването „Здравей, България“ на NOVA.

Присъдите на близнаците

Районният съд първоначално наложи на двамата по три години лишаване от свобода. След обжалване Пловдивският окръжен съд увеличи наказанието на Борислав Динков на 4 години и 6 месеца, а на Валентин Динков – на 4 години.

От присъдите се приспада времето, което братята са прекарали в ареста. В момента те се намират в трудово-поправително общежитие в Смолян. От администрацията на Пловдивския затвор са потвърдили пред NOVA, че единият се очаква да изтърпи наказанието си в края на годината, докато за другия остават около шест месеца.

Бакалова твърди, че двамата са участвали в убийството и е трябвало да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев. „Делата им бяха разделени, а производството срещу близнаците се водеше по най-лекото обвинение“, каза тя.

Искане за възобновяване на делото

Майката е подала сигнали до Окръжната прокуратура с настояване действията на близнаците да бъдат преразгледани. Основното ѝ искане е делото да бъде възобновено, а братята да бъдат привлечени към наказателна отговорност за съучастие в умишленото убийство.

Тя заяви още, че търси правата си и пред Европейския съд по правата на човека. По думите ѝ евентуалното освобождаване на близнаците може отново да засили напрежението в Цалапица.

Рангел Бизюрев е с окончателна присъда от 17 години затвор за убийството. Според Бакалова потвърждаването на наказанието му не е отговорило на въпросите на семейството за ролята на двамата братя.

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„Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавросъдие – гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви Атанаска Бакалова.