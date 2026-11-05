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Майката на Митко от Цалапица иска доживотни присъди за близнаците

Майката на Митко от Цалапица иска доживотни присъди за близнаците

5 Ноември, 2026 08:24 1 183 9

  • цалапица-
  • атанаcка бакалова-
  • близнаците динкови-
  • димитър малинов-
  • рангел бизюрев

Атанаска Бакалова настоява делото срещу Борислав и Валентин Динкови да бъде възобновено. Единият от братята се очаква да излезе от затвора в края на годината

Майката на Митко от Цалапица иска доживотни присъди за близнаците - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Майката на убития в Цалапица Митко – Атанаска Бакалова, събира подписи с искане Борислав и Валентин Динкови да получат доживотни присъди. Двамата са осъдени за укривателство по делото за смъртта на Димитър Малинов, а според администрацията на Пловдивския затвор единият от тях се очаква да бъде освободен в края на годината.

„Три години след убийството на Митко справедливост не получихме. Напротив, получихме един шамар в лицето, и то много сериозен“, заяви Бакалова в предаването „Здравей, България“ на NOVA.

Присъдите на близнаците

Районният съд първоначално наложи на двамата по три години лишаване от свобода. След обжалване Пловдивският окръжен съд увеличи наказанието на Борислав Динков на 4 години и 6 месеца, а на Валентин Динков – на 4 години.

От присъдите се приспада времето, което братята са прекарали в ареста. В момента те се намират в трудово-поправително общежитие в Смолян. От администрацията на Пловдивския затвор са потвърдили пред NOVA, че единият се очаква да изтърпи наказанието си в края на годината, докато за другия остават около шест месеца.

Бакалова твърди, че двамата са участвали в убийството и е трябвало да бъдат съдени заедно с Рангел Бизюрев. „Делата им бяха разделени, а производството срещу близнаците се водеше по най-лекото обвинение“, каза тя.

Искане за възобновяване на делото

Майката е подала сигнали до Окръжната прокуратура с настояване действията на близнаците да бъдат преразгледани. Основното ѝ искане е делото да бъде възобновено, а братята да бъдат привлечени към наказателна отговорност за съучастие в умишленото убийство.

Тя заяви още, че търси правата си и пред Европейския съд по правата на човека. По думите ѝ евентуалното освобождаване на близнаците може отново да засили напрежението в Цалапица.

Рангел Бизюрев е с окончателна присъда от 17 години затвор за убийството. Според Бакалова потвърждаването на наказанието му не е отговорило на въпросите на семейството за ролята на двамата братя.

„Правосъдие ли е това? Не, това не е правосъдие. Това е гавросъдие – гавра с потърпевшите, гавра с жертвата и голям шамар за нас“, заяви Атанаска Бакалова.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 2 Отговор
    митко с чорапите, талисман на пловдив
    приятел на иван гешев и прокуратурата

    за касов апарат не го питайте

    08:27 05.11.2026

  • 2 Сали

    2 3 Отговор
    Като имаш само едно дете е така тежко е.

    09:12 05.11.2026

  • 3 "Правосъдие ли е това?"

    3 0 Отговор
    Те, това е въпросът. Питам аз и отговор не искам!

    09:20 05.11.2026

  • 4 темида е сляпа

    2 1 Отговор
    и на петроханци им се размина . вече за съучастничество никого не съдят . и за разчленяване на тела също . има 2-3 жени и 7-8 мъже дали пари на сектанта . това си е престъпление . взел е парите и е избил бандитите от сектата . има и бандити дето бягат в чужбина и се крият . никой не ги съди . ружа, от мутрите има . оставили телефона и документите и излезли . но престъпленията им са известни . дано ги осъдят .

    09:25 05.11.2026

  • 5 Абе

    2 0 Отговор
    Некви примитиви сичките.

    09:30 05.11.2026

  • 6 Гост

    1 2 Отговор
    Независимо дали чисто по човешки съчустваш на майката, няма как да не забалежиш, че това което говори е пълен абсурд. Всъщност, тя точно гавросъдие иска да се въведе. Тези двамата, колко са виновни, колко са невинни не знам и не ме интересува, но съдът ги е осъдил, влязли са в затвора, излежали са си присъдите, дошло е време да ги пускат. По всички правила и стандарти всичко е пито - платено. Ако някой е имал претенции, да ги предявил навреме, преди да влезе в сила окончателната присъда, да обжалва, да получат по сериозно наказание. След като присъдата е влязла в сила, даже вече изтърпяна, всички тези тъпотии нямат никакъв смисъл. Нама как едни човек да бъде съден два пъти за едно и също. Това го няма никъде по света, ако все пак някъде го е имало в далечните варварски времена, това е още по лошо от сегашното състояние. Та, къде спахте до сега, като сте толкова недоволни от присъдите?! И до кога ще ги съдим тези двамата? Колко пъти...и колко пъти по колко време трябва да лежат? Всеки път, като дойде време да ги пускат, пак да ги затваряме и отначало. Хайде моля ви се, стига глупости.

    Коментиран от #9

    09:34 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Участници в група за проследяване, убийство и прикриване как се поправят!

    09:53 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.