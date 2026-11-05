Обвиняем за убийството в Сливен е задържан за 72 часа. Той е рецидивист с 25 присъди

И.Р. е обвиняем за убийството на 33-годишен мъж в Сливен и е задържан за срок до 72 часа, съобщи Окръжната прокуратура. Според обвинението престъплението е извършено умишлено и при условията на опасен рецидив. И.Р. е многократно осъждан, като присъдите му са повече от 25.

Убийството е извършено с нож в ранния следобед на 4 ноември в източната част на вилна зона в Сливен. Обвиняемият и починалият са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения. Според събраните до момента доказателства се проверява финансов мотив.

И.Р. е установен и задържан около 22:00 часа на същия ден при специализирана полицейска операция на служители от ОДМВР-Сливен. Той е открит в частен дом в село край града. МВР съобщи, че по случая са предприети издирвателни и заградителни действия, а разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Подробности по случая са представили прокурор Ваня Белева, говорител на Окръжната прокуратура в Сливен, и главен комисар Борис Борисов, началник на Районното управление в града.

„Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен“, посочва МВР.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда И.Р. има качеството на обвиняем и се смята за невинен до влизане в сила на присъда.

Източници: trud.bg