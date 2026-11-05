Обвиняем за убийството в Сливен е задържан за 72 часа. Той е рецидивист с 25 присъди

И.Р. е обвиняем за убийството на 33-годишен мъж в Сливен и е задържан за срок до 72 часа, съобщи Окръжната прокуратура. Според обвинението престъплението е извършено умишлено и при условията на опасен рецидив. И.Р. е многократно осъждан, като присъдите му са повече от 25.
Убийството е извършено с нож в ранния следобед на 4 ноември в източната част на вилна зона в Сливен. Обвиняемият и починалият са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения. Според събраните до момента доказателства се проверява финансов мотив.
И.Р. е установен и задържан около 22:00 часа на същия ден при специализирана полицейска операция на служители от ОДМВР-Сливен. Той е открит в частен дом в село край града. МВР съобщи, че по случая са предприети издирвателни и заградителни действия, а разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест
Подробности по случая са представили прокурор Ваня Белева, говорител на Окръжната прокуратура в Сливен, и главен комисар Борис Борисов, началник на Районното управление в града.
„Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен“, посочва МВР.
Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда И.Р. има качеството на обвиняем и се смята за невинен до влизане в сила на присъда.
Източници: trud.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НКВД
Коментиран от #9
22:10 05.11.2026
2 Каква е мизата
22:12 05.11.2026
3 Несправедливост
22:16 05.11.2026
4 Истината
Коментиран от #7, #10
22:32 05.11.2026
5 Моряка
22:41 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новина а не виц
До коментар #4 от "Истината":И президента барабар с лекаря
22:42 05.11.2026
8 Само да питам
22:44 05.11.2026
9 йотовица кгб
До коментар #1 от "НКВД":споко ще го помилвам отново бе
22:45 05.11.2026
10 Съдията
До коментар #4 от "Истината":Българските съдилища са най-справедливите и най-безкомпромисните. Всички престъпници се залавят на часа и се осъждат бързо, в рамките на 24 часа. В България няма корумпирани съдии, прокурори и адвокати. Това за човек с 25 присъди, който е на свобода е фейк, вражеска пропаганда. В България това е невъзможно
22:47 05.11.2026
11 Само да питам
22:47 05.11.2026