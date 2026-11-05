Новини
Крими »
Обвиняем за убийството в Сливен е задържан за 72 часа. Той е рецидивист с 25 присъди

Обвиняем за убийството в Сливен е задържан за 72 часа. Той е рецидивист с 25 присъди

5 Ноември, 2026 22:04 642 11

  • убийство в сливен-
  • окръжна прокуратура сливен-
  • одмвр сливен-
  • опасен рецидив-
  • задържане под стража

И.Р. е многократно осъждан, а прокуратурата проверява финансов мотив за престъплението

Обвиняем за убийството в Сливен е задържан за 72 часа. Той е рецидивист с 25 присъди - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И.Р. е обвиняем за убийството на 33-годишен мъж в Сливен и е задържан за срок до 72 часа, съобщи Окръжната прокуратура. Според обвинението престъплението е извършено умишлено и при условията на опасен рецидив. И.Р. е многократно осъждан, като присъдите му са повече от 25.

Убийството е извършено с нож в ранния следобед на 4 ноември в източната част на вилна зона в Сливен. Обвиняемият и починалият са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения. Според събраните до момента доказателства се проверява финансов мотив.

И.Р. е установен и задържан около 22:00 часа на същия ден при специализирана полицейска операция на служители от ОДМВР-Сливен. Той е открит в частен дом в село край града. МВР съобщи, че по случая са предприети издирвателни и заградителни действия, а разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Подробности по случая са представили прокурор Ваня Белева, говорител на Окръжната прокуратура в Сливен, и главен комисар Борис Борисов, началник на Районното управление в града.

„Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен“, посочва МВР.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда И.Р. има качеството на обвиняем и се смята за невинен до влизане в сила на присъда.

Източници: trud.bg


Сливен / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НКВД

    13 0 Отговор
    Само в България. С 25 присъди спокойно убива човек.

    Коментиран от #9

    22:10 05.11.2026

  • 2 Каква е мизата

    9 0 Отговор
    за да го пуснат след 25 присъди и той да е на свобода.

    22:12 05.11.2026

  • 3 Несправедливост

    13 0 Отговор
    Пуснете човека ! Какво лошо е направил? Да не е убил куче!

    22:16 05.11.2026

  • 4 Истината

    5 0 Отговор
    Най справедливо ще бъде адвоката .съдията и прокурора които са му помогнали да бъде на свобода да бъдат съдени и осъдени наравно с него

    Коментиран от #7, #10

    22:32 05.11.2026

  • 5 Моряка

    0 0 Отговор
    Да се досещате от какъв етност е този галеник на съдебната система?

    22:41 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новина а не виц

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    И президента барабар с лекаря

    22:42 05.11.2026

  • 8 Само да питам

    0 0 Отговор
    Маро,преглътна ли го това де ти изпразних под очилата или само...триеш?

    22:44 05.11.2026

  • 9 йотовица кгб

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НКВД":

    споко ще го помилвам отново бе

    22:45 05.11.2026

  • 10 Съдията

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Българските съдилища са най-справедливите и най-безкомпромисните. Всички престъпници се залавят на часа и се осъждат бързо, в рамките на 24 часа. В България няма корумпирани съдии, прокурори и адвокати. Това за човек с 25 присъди, който е на свобода е фейк, вражеска пропаганда. В България това е невъзможно

    22:47 05.11.2026

  • 11 Само да питам

    0 0 Отговор
    А съдиите кога ще ги задържат???

    22:47 05.11.2026