69-годишна жена е настанена за лечение в болница, след като е била нахапана от питбул в Стара Загора. За случая съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал в сряда следобед в двора на имот, обитаван от пострадалата и 42-годишен неин родственик. При огледа на мястото полицейските служители са установили, че жената е нахапана от кучето.

„Кучето е собственост на 42-годишен родственик на пострадалата“, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Собственикът на питбула е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На този етап няма публично съобщени данни за повдигнато обвинение срещу мъжа.