Броят на загиналите при руския въздушен удар по Комишуваха в Запорожка област достигна 72 души. Поисково-спасителната операция на мястото е приключила след две седмици, но съдбата на четирима души, обявени за изчезнали, все още се изяснява. Други четирима пострадали продължават да се лекуват в болница, съобщиха украинските власти.

По данни на Суспилне 58 тела са били извадени изпод развалините, един човек е починал в лечебно заведение, а смъртта на още 13 души е установена чрез ДНК изследвания. В операцията са участвали спасители, полицаи, военнослужещи, инженерна техника и специално обучени кучета. Извършени са 248 ДНК изследвания, като процесът по идентифициране на част от жертвите е продължил и след приключването на основните дейности.

Удар по място за раздаване на хуманитарна помощ

Атаката е извършена на 2 ноември срещу подземно училище в центъра на селището, използвано като хуманитарен център и укритие. В момента на удара местни жители са получавали помощи, включително хляб. Украинските власти съобщават, че по района са били хвърлени най-малко девет управляеми авиобомби, сред които тритонна ФАБ-3000. Според описанието на украинската страна първоначалният удар е бил последван от нови бомбардировки по укритието, в което са се намирали оцелели.

„По броя на загиналите това е най-тежкият удар по Запорожка област и един от най-тежките в Украйна“, заяви изпълняващият длъжността ръководител на областната военна администрация Михайло Семикин.

Атакувани са и спасителите

Работата по разчистването е била извършвана при продължаваща опасност. Според украинския вътрешен министър Иван Виговски руските сили са атакували Комишуваха 11 пъти през двете седмици на операцията, като девет от ударите са били насочени към мястото, където спасители и полицаи са търсили хора под развалините. Ранени са трима полицаи и четирима спасители, а техника е била повредена.

Руски дрон е ударил спасителни екипи и на 8 ноември, като по данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации при атаката няма ранени, но специализирана техника е била повредена.

Разминаване в позициите на Москва и Киев

Украинските власти определят поразеното място като хуманитарен център и укритие за цивилни. Руското министерство на отбраната заяви пред Ройтерс, че ударът е бил насочен срещу украински военни подразделения край Комишуваха и две други населени места и че са били убити до 25 украински военнослужещи. Двете страни представят различни версии за целта на атаката.

Украинската прокуратура разследва случая като военно престъпление, причинило смърт. Украинското военно разузнаване съобщи, че е установило шестима руски пилоти и офицер, за когото твърди, че е планирал удара. Тези данни са част от разследването и не представляват съдебно установена вина.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media, investing.com