49-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност за нападение над 76-годишна жена в София. Случаят е станал на 10 ноември на улица „Слънце“, в близост до сградата на район „Витоша“.

Жената, която работи като личен асистент, била спряла автомобила си, за да помогне на трудноподвижна жена с проходилка. По разказа на пострадалата другият шофьор излязъл от колата си и започнал да я обижда.

„Казах му: „Извинявайте, защо ме обиждате, какво съм направила?“. Той ми отговори: „Ей сега ще ти кажа“ и ме удари в главата“, разказала жената.

По думите ѝ мъжът я ударил няколко пъти, издърпал телефона ѝ и го хвърлил. Когато направил нов опит да я удари, тя започнала да вика за помощ.

Свидетелка описва два удара

Друга жена, станала свидетел на случилото се, е заявила, че е видяла физическо нападение. По думите ѝ мъжът хванал 76-годишната за якето и се опитал да я издърпа от автомобила.

„Видях два юмручни удара. След това той се отправи към автомобила си, удари друга кола в опита си да потегли и избяга“, разказала очевидката.

След инцидента кръвното налягане на пострадалата се повишило до 180 на 110. „В момента се чувствам много зле, нервна съм. Много ми е мъчно за случая“, споделила тя.

Прокуратурата е повдигнала две обвинения

От СДВР са съобщили, че мъжът е криминално проявен. През 2012 г. той е бил осъден за хулигански действия и му е била наложена глоба.

Според Софийската районна прокуратура по случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е обвинен за причиняване на лека телесна повреда на възрастната жена по хулигански подбуди и за противозаконно унищожаване на чужда вещ.

Той е бил задържан за 72 часа, след което е освободен срещу парична гаранция. До публикуването на материала не е представена негова позиция.