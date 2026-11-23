Шест месеца след смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград семейството му продължава да настоява за отговори. Момичето е починало след падане от петия етаж на жилищна сграда, а първоначалната съдебномедицинска експертиза описва множество наранявания, част от които може да са получени преди падането.

Бащата Стойне Стойнев заяви пред bTV, че според него експертизата потвърждава съмненията на семейството.

„Потвърди се, че Ивана е чиста от алкохол и наркотици. Потвърди се, че тя е бита. Потвърди се, че е бита горе в апартамента“, заяви Стойнев.

По думите му по тялото са установени следа от загасена цигара, следа от ухапване и други травми, настъпили преди смъртта. Взети са и ДНК проби, за които близките искат повече информация.

Бащата поставя под съмнение първоначалната версия

Стойнев твърди още, че в експертизата има данни за тежко сексуално насилие. Той поставя под съмнение версията за самоубийство и допуска случилото се в апартамента да е било прикрито.

„След това тя е или изхвърлена, или е свалена долу и положена, за да се инсценира падане“, каза бащата.

Това е версия на Стойне Стойнев, а не установен от разследването факт. Окончателните изводи за причините и обстоятелствата около смъртта предстои да бъдат направени в рамките на разследването.

В предишна информация по случая прокуратурата е отказала да коментира експертизата, с която разполага семейството, като е посочила, че тя не е единствената по разследването. Близките обаче твърдят, че не получават официални разяснения за хода на производството и настояват случаят да бъде изяснен изцяло.

Мълчаливо бдение пред Съдебната палата

Близки, приятели и граждани ще се съберат на мълчаливо бдение пред Съдебната палата в Благоевград. Инициативата е насрочена за 18 часа и е посветена на паметта на момичето, както и на призива за повече яснота по случая.

Стойне Стойнев призова хората да се присъединят и в подкрепа на децата, станали жертви на насилие.

„Това трябва да спре. Убива децата на България. И тази система да спре да отглежда и толерира убийци“, каза той.

Източници: btvnovinite.bg