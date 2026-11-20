Трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години са задържани в София по разследване за блудствени действия спрямо момиче, ненавършило 16 години. Софийската районна прокуратура съобщава, че по делото са събрани достатъчно доказателства и предстои да бъдат повдигнати обвинения срещу тримата.

„Ще бъдат повдигнати обвинения срещу трима“, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов. Той уточни, че самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена.

Полицията пристигнала след сигнал за шум

В нощта на случая в апартамента се е провеждало парти с над 10 момчета и момичета, които празнували Хелоуин. До Столичната дирекция на вътрешните работи бил подаден сигнал за силен шум и на адреса бил изпратен полицейски патрул.

По думите на прокурор Коджаниколов, при посещението в жилището е имало едно пълнолетно лице с установена самоличност. Полицаите предупредили присъстващите да спазват обществения ред и тишината, след което напуснали апартамента. Според прокуратурата по това време момичето е било в неадекватно състояние.

Коджаниколов заяви, че от събраните доказателства прокуратурата прави извод с голяма степен на сигурност, че значителна част от присъстващите, включително пострадалата, са били в безпомощно състояние. Момичето е разпитано като свидетел и е определено като лице в уязвима позиция.

Прокуратурата се самосезирала след публикации

Първоначално не е бил подаден сигнал за сексуалното посегателство. Софийската районна прокуратура се е самосезирала след появата на информация и видеокадри в медиите. На Главната дирекция за борба с организираната престъпност е било разпоредено да премахне кадрите от интернет и да предотврати повторното им публикуване.

Прокурорът уточни, че клипът с пистолет, който се разпространява публично, е свързан с отделен случай от дни по-рано. По думите му част от лицата имат отношение и към този епизод, но той не е идентичен с разследването за блудствените действия.

Един от задържаните има криминални прояви, свързани с кражби и неправомерно отнемане на чужди вещи. От прокуратурата посочиха, че тримата са непълнолетни и неосъждани. Информацията дали роднина или родител на някого от тях работи в системата на СДВР не е потвърдена от прокуратурата.

Какви обвинения предстоят

Коджаниколов посочи, че за непълнолетните на 14 и 15 години законът предвижда наказание до пет години лишаване от свобода, а за 16-годишния обвиняем – между две и осем години. Тези параметри са представени от прокуратурата във връзка с предстоящите обвинения.

Разследването продължава. На този етап тримата са задържани, а вината им не е установена с влязла в сила присъда.