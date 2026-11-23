Шофьор е задържан за срок до 72 часа след фатална катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която според обвинението е управлявал автомобила си със 251 км/ч. Разрешената скорост в участъка е 140 км/ч.

Тежкият инцидент е станал на 9 ноември в посока от Карнобат към Бургас. По данни на прокуратурата автомобилът на обвиняемия е настигнал и ударил колата на жена, която се е движела в същата посока. Шофьорката е загинала на място.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Окръжната прокуратура в Бургас е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа. След изтичането на този срок държавното обвинение ще внесе в съда искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Прокуратурата ще поиска от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“.

С постановление на наблюдаващия прокурор ще бъде отнето и свидетелството за управление на обвиняемия. Предстои съдът да прецени дали да го остави в ареста за постоянно.

До произнасянето на съда обвиняемият се счита за невиновен.

Източници: nova.bg