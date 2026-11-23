Прозорец на жилище в столичния квартал „Борово“ е бил повреден от предполагаем изстрел с въздушно оръжие, докато в стаята са се намирали две малки деца. За инцидента е сигнализирал бащата, който е публикувал снимка на напуканото стъкло в социалните мрежи.

Децата са на 1 и 4 години. По думите на бащата изстрелът може да е произведен с въздушен пистолет или пушка. Той допуска, че стрелецът може да е непълнолетен, но към момента няма данни, които да потвърждават тази версия.

На снимката се виждат множество пукнатини, които тръгват от предполагаемото място на удара. Не е ясно откъде е дошъл изстрелът и какъв точно предмет е причинил повредата.

Няма официални данни за извършителя

Към момента няма официална информация кой стои зад случая и дали е подаден сигнал до органите на реда. Не е съобщено и за пострадали.

Бащата е призовал родителите в района да следят поведението на подрастващите и да разговарят с тях за опасностите от стрелбата с въздушни оръжия в близост до жилищни сгради.

Това е вторият подобен случай в София в рамките на около две седмици. При предишния инцидент в квартал „Симеоново“ неизвестен е повредил прозорец на апартамент, зад който на бюро се е намирало малко момиче. И при този случай не беше посочен установен извършител.

Източници: novini.bg