Акция по претърсване и изземване се провежда в сградата на Община Дулово и в офис на фирма за строителен надзор, собственост на сестрата на кметицата. Досъдебното производство е образувано за престъпление по служба.

По информация на NOVA се разследват данни за предполагаем натиск върху главния архитект на общината. Проверява се дали той е бил принуждаван да издава удостоверения за търпимост на незаконно построени къщи в региона. Издаването на такива документи се проверява и заради твърдения, че собствениците на постройките е трябвало да подкрепят кметицата на следващите местни избори.

Разследващите проверяват и отделна линия, свързана с хора, които са искали разрешения за строеж. Според публикуваната информация те са били насочвани към конкретната фирма за строителен надзор, чийто местен офис се управлява от сестрата на кметицата. Твърди се, че при отказ да използват услугите ѝ строителните им документи са били забавяни или не са били издавани.

Проверка на общински документи

Към момента описаните обстоятелства са предмет на проверка в рамките на досъдебното производство. Не са съобщени данни за повдигнати обвинения или задържани лица. Претърсванията и изземванията трябва да установят дали има документи и други материали, свързани с предполагаемия натиск и издаването на строителни удостоверения.

Разследването продължава, като следващите действия ще зависят от събраните доказателства и преценката на компетентните органи.

Източници: news.bg, nova.bg