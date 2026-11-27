48-годишен мъж е намерен мъртъв в столичния квартал „Гео Милев“, между булевард „Шипченски проход“ и улица „Коста Лулчев“. По тялото са установени прободни рани, съобщиха от СДВР пред БНТ.

Сигналът е подаден около 6.00 часа. На място са изпратени екипи на СДВР и Спешна помощ, като медиците са констатирали смъртта на мъжа.

„Сигналът е подаден около 6.00 часа, а на място са изпратени полицейски и медицински екипи“, съобщиха от СДВР.

Криминалисти от Първо районно управление извършват оглед на мястото и изясняват обстоятелствата около смъртта. Към момента няма официални данни за задържан заподозрян, за самоличността на жертвата или за причините, довели до инцидента.

В „Гео Милев“ е имало и друг сходен случай. През март 2010 година в жилище в квартала е открит мъртъв 41-годишен мъж с множество прободни рани. По тогавашното разследване на МВР по-късно е задържан заподозрян, на когото е повдигнато обвинение. Настоящият случай не е свързан официално с него.

Източници: dnes.bg, bntnews.bg