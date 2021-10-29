Млад мъж се обеси в Козлодуй

Млад мъж се обеси в дома си в Козлодуй, съобщи агенция BulNews.
Трагедията е станала в късните часове на вчерашния ден. Тогава на телефон 112 е подаден сигнал за зловещата находка, на която се натъкнала съпругата на 35-годишния мъж.
Тя открила висящото бездиханно тяло на мъжа си, който е баща на две малки деца, в мазето на семейната им къща.
При първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Предполага се, че мъжът е взел крайното решение от отчаяние заради дългове, макар че никой не е предполагал, че има подобни намерения.
По случая е образувано досъдебно производство.
Коментиран от #20
-19 +14
-3 +31
-1 +34
-3 +25
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
aмa нa дaли
-5 +8
-2 +24
-9 +8
Коментиран от #30
-0 +24
-0 +6
-5 +12
Коментиран от #22
-19 +7
-0 +19
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
Аз се зарадвах, че си ти баничар ама като видях, че не е на орлов мост ми стана тъпо
Коментиран от #18
-1 +5
-1 +17
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
Много си неграмотен бе софиянец , едно изречение не можеш да направиш като хората.
Коментиран от #21
-0 +6
До коментар #14 от "киро японеца":
На Орлов мост ще бъдат Тиквата, Доган и Шиши.Четвъртия орел е свободен за тебе.
Коментиран от #31
-5 +5
-2 +4
До коментар #1 от "????":
Тиквата така сасипа България, че следващите 20 години ще продължи да е виновен за всичко
-3 +13
До коментар #17 от "123":
Те гербавите тролове дето ме имитират са много неграмотни.
-6 +6
До коментар #12 от "!!!?":
Радевата държава е от скоро и не върви хич добре.Забравяш 12 г. мъдро управление на Герб! То беше мракобесно!
Коментиран от #33
-5 +5
-0 +3
ЧОВЕКЪТ
ЪБОЛЕЗОВАНИЯ
НА
БЛИЗКИТЕ
Коментиран от #34
-5 +7
-3 +6
СОНИ
има ЧСИ КОЛЕКТОРСКИ ОФИС
Коментиран от #29
-2 +5
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
ти ще свършиш по рано герберски мизернико
-0 +2
До коментар #27 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Поздрави
-2 +4
До коментар #9 от "6666":
ПРАВ СТЕ ВИЕ СТЕ ЧОВЕК
-1 +5
До коментар #18 от "Последния Софиянец":
ЕИ НЕЩАСТНИК какво имаш с ГРАД КОЗЛОДУЙ
-0 +3
До коментар #4 от "Последния Софиянец":
ДА го стигнеш чудовище
-0 +3
До коментар #25 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":
Ти не беше ли изнасилен в Албиона, болеше ли те
-2 +3
-1 +2