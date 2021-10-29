Млад мъж се обеси в Козлодуй

Млад мъж се обеси в дома си в Козлодуй, съобщи агенция BulNews.

Трагедията е станала в късните часове на вчерашния ден. Тогава на телефон 112 е подаден сигнал за зловещата находка, на която се натъкнала съпругата на 35-годишния мъж.

Тя открила висящото бездиханно тяло на мъжа си, който е баща на две малки деца, в мазето на семейната им къща.

При първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Предполага се, че мъжът е взел крайното решение от отчаяние заради дългове, макар че никой не е предполагал, че има подобни намерения.

По случая е образувано досъдебно производство.

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