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Млад мъж се обеси в Козлодуй
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Млад мъж се обеси в Козлодуй

По случая е образувано досъдебно производство

Публикувана: 29 Октомври, 2021 14:47
35 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 2162
Млад мъж се обеси в Козлодуй - 1
Снимка: БГНЕС
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Млад мъж се обеси в дома си в Козлодуй, съобщи агенция BulNews.
Трагедията е станала в късните часове на вчерашния ден. Тогава на телефон 112 е подаден сигнал за зловещата находка, на която се натъкнала съпругата на 35-годишния мъж.

Тя открила висящото бездиханно тяло на мъжа си, който е баща на две малки деца, в мазето на семейната им къща.

При първоначалния оглед не са открити следи от насилие. Предполага се, че мъжът е взел крайното решение от отчаяние заради дългове, макар че никой не е предполагал, че има подобни намерения.

По случая е образувано досъдебно производство.

България

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Коментари към статията
????
1 14:49
 
29.10.21 Отговор
Сигурно пак Баце е виновен.

Коментиран от #20


Оценка:
-19 +14

Един град
2 14:49
 
29.10.21 Отговор
Да не е оня, дето си мисля.

Оценка:
-3 +31

КОТарАК
3 14:50
 
29.10.21 Отговор
козлодуеца тука ли е ? всички се тревожим вече..

Оценка:
-1 +34

4 14:51
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Хах
5 14:51
 
29.10.21 Отговор
Това да не е Град Козлодуй

Оценка:
-3 +25

A дaно
6 14:52
 
29.10.21 Отговор

До коментар #4 от "Последния Софиянец":


aмa нa дaли

Оценка:
-5 +8

От прекалено
7 14:54
 
29.10.21 Отговор
Хубав живот,Тия всички продажници до там ни докараха

Оценка:
-2 +24

Скоро
8 14:54
 
29.10.21 Отговор
Жертва на ваксинациония тероризъм

Оценка:
-9 +8

6666
9 14:56
 
29.10.21 Отговор
За починал или добро или нищо.Бог да го прости.

Коментиран от #30


Оценка:
-0 +24

косвена връзка
10 14:57
 
29.10.21 Отговор
паричните дългове обикновено се трупат от дълг към съпругата,или жена, за които причинно.следствения фактор е чужд!

Оценка:
-0 +6

Раданч Татлъту
11 15:03
 
29.10.21 Отговор
ГРАД КОЗЛОДУЙ???🙉🙉🙉

Оценка:
-5 +12

!!!?
12 15:03
 
29.10.21 Отговор
Държавата на Радев и хунта - разруха, мракобесие, мор !!!?

Коментиран от #22


Оценка:
-19 +7

Само да вметна
13 15:04
 
29.10.21 Отговор
Статистиката за опитите за самоубийство е жестока. Не си обяснявам, защо е публична тайна. За година, опитите са около 25 000. Най-вероятно се дължи на доброто управление на държавата.

Оценка:
-0 +19

киро японеца
14 15:09
 
29.10.21 Отговор

До коментар #4 от "Последния Софиянец":


Аз се зарадвах, че си ти баничар ама като видях, че не е на орлов мост ми стана тъпо

Коментиран от #18


Оценка:
-1 +5

Ивелин Михайлов
15 15:10
 
29.10.21 Отговор
Бързите кредити убиват бързо!

Оценка:
-1 +17

16 15:14
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
123
17 15:15
 
29.10.21 Отговор

До коментар #4 от "Последния Софиянец":


Много си неграмотен бе софиянец , едно изречение не можеш да направиш като хората.

Коментиран от #21


Оценка:
-0 +6

Последния Софиянец
18 15:16
 
29.10.21 Отговор

До коментар #14 от "киро японеца":


На Орлов мост ще бъдат Тиквата, Доган и Шиши.Четвъртия орел е свободен за тебе.

Коментиран от #31


Оценка:
-5 +5

Българин
19 15:21
 
29.10.21 Отговор
Още един спасен да не се зарази от Ковида

Оценка:
-2 +4

Отровното трио
20 15:22
 
29.10.21 Отговор

До коментар #1 от "????":


Тиквата така сасипа България, че следващите 20 години ще продължи да е виновен за всичко

Оценка:
-3 +13

Последния Софиянец
21 15:23
 
29.10.21 Отговор

До коментар #17 от "123":


Те гербавите тролове дето ме имитират са много неграмотни.

Оценка:
-6 +6

Илон
22 15:33
 
29.10.21 Отговор

До коментар #12 от "!!!?":


Радевата държава е от скоро и не върви хич добре.Забравяш 12 г. мъдро управление на Герб! То беше мракобесно!

Коментиран от #33


Оценка:
-5 +5

23 15:35
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Биби Кинг
24 15:51
 
29.10.21 Отговор
На Козлодой мо прават подтикванье с тази статиа ма и това е подсадно!

Оценка:
-0 +3

ГРАД КОЗЛОДУЙ
25 15:58
 
29.10.21 Отговор
БОГ да го прости
ЧОВЕКЪТ
ЪБОЛЕЗОВАНИЯ
НА
БЛИЗКИТЕ

Коментиран от #34


Оценка:
-5 +7

ГРАД КОЗЛОДУЙ
26 16:00
 
29.10.21 Отговор
ЧСИ МУТРИТЕ СА ГО УБИЛИ

Оценка:
-3 +6

ГРАД КОЗЛОДУЙ
27 16:01
 
29.10.21 Отговор
в КОМПЛЕКС
СОНИ
има ЧСИ КОЛЕКТОРСКИ ОФИС

Коментиран от #29


Оценка:
-2 +5

АЙМАНА
28 16:03
 
29.10.21 Отговор

До коментар #4 от "Последния Софиянец":


ти ще свършиш по рано герберски мизернико

Оценка:
-0 +2

ГЕНАДИ ОТ КАЗАНЛЪК
29 16:04
 
29.10.21 Отговор

До коментар #27 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Поздрави

Оценка:
-2 +4

ГРАД КОЗЛОДУЙ
30 16:04
 
29.10.21 Отговор

До коментар #9 от "6666":


ПРАВ СТЕ ВИЕ СТЕ ЧОВЕК

Оценка:
-1 +5

ЖАНА
31 16:08
 
29.10.21 Отговор

До коментар #18 от "Последния Софиянец":


ЕИ НЕЩАСТНИК какво имаш с ГРАД КОЗЛОДУЙ

Оценка:
-0 +3

ЩЪРКЕЛ
32 16:21
 
29.10.21 Отговор

До коментар #4 от "Последния Софиянец":


ДА го стигнеш чудовище

Оценка:
-0 +3

33 17:05
 
29.10.21
Този коментар е премахнат от модератор.
Да попитам
34 20:11
 
29.10.21 Отговор

До коментар #25 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":


Ти не беше ли изнасилен в Албиона, болеше ли те

Оценка:
-2 +3

РЯЗАНИЯ
35 22:24
 
29.10.21 Отговор
Този НАШИО КОЗЛОДУЕЦ Е СЯДАЛ НА БРАДВА ОТ МАЛАК ЦЕПЕНЯК

Оценка:
-1 +2

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