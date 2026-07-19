Слаш не беше допуснат във VIP зоната на премиера в Холивуд (ВИДЕО)

Охранител не разпозна световноизвестния китарист на Guns N’ Roses Слаш и отказа да го пропусне през VIP входа на премиера в Холивуд. Конфузната ситуация бе заснета от присъстваща на събитието и бързо се превърна в хит в социалните мрежи.
Инцидентът е станал на 13 юли 2026 г. преди световната премиера на новия сериал на Apple TV „Лъки“ в сградата на Гилдията на американските режисьори в Лос Анджелис. Слаш пристигнал сам, облечен неофициално – с тениска, къси панталони и бейзболна шапка, вместо с емблематичния си цилиндър.
Когато музикантът се насочил към входа за червения килим и VIP зоната, служителят по сигурността го спрял и му посочил, че трябва да заобиколи и да използва главния вход. Китаристът не влязъл в спор, а се засмял и спокойно тръгнал в указаната посока.
Реакцията на жена, заснела случилото се, обаче била далеч по-бурна. Тя не скрила възмущението си, че охраната не разпознава една от най-емблематичните фигури в историята на рок музиката, и попитала служителя дали осъзнава, че е върнал Слаш от Guns N’ Roses. Отговорът му показал, че той действително не знае кого е спрял.
Кадрите бяха разпространени от специализирани музикални издания и предизвикаха вълна от коментари. Част от потребителите се пошегуваха, че музикантът очевидно е останал неразпознаваем без характерния цилиндър, тъмните очила и китарата си. Други похвалиха спокойната му реакция и липсата на звездни претенции.
Според публикация на American Songwriter Слаш е бил насочен към друг вход, а не окончателно отстранен от събитието. Няма информация организаторите да са отказали достъп на музиканта до самата премиера.
Случката се разиграла на премиерата на криминалния минисериал „Лъки“, в който главната роля изпълнява Аня Тейлър-Джой. Продукцията е адаптация по едноименния роман на Мариса Стейпли и проследява историята на измамница, принудена отново да се върне към престъпния свят, след като мащабен обир се проваля.
В актьорския състав участват още Анет Бенинг, Тимъти Олифант, Дрю Старки, Онжаню Елис-Тейлър, Клифтън Колинс-младши и Уилям Фихтнър. Първите два епизода на „Лъки“ бяха пуснати в Apple TV на 15 юли, а следващите ще излизат всяка сряда до 19 август.
Слаш, чието истинско име е Сол Хъдсън, е роден във Великобритания и израства в Лос Анджелис. Той се превръща в световна рок звезда като водещ китарист на Guns N’ Roses и стои зад някои от най-разпознаваемите китарни партии в песни като „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome to the Jungle“, „Paradise City“ и „November Rain“.
Музикантът напуска Guns N’ Roses през 90-те години заради разногласия с вокалиста Аксел Роуз, но през 2016 г. отново се присъединява към групата. Освен с Guns N’ Roses, той развива успешна солова кариера и е сред основателите на супергрупата Velvet Revolver.
Историята с объркания охранител предизвика допълнително внимание и заради контраста между световната известност на Слаш и спокойния начин, по който той прие отказа. В социалните мрежи мнозина отбелязаха, че реакцията му е показала повече класа от поведението на част от хората, станали свидетели на сцената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #6, #15
09:22 19.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
09:26 19.07.2026
3 к0к0рч0 💋🍌
питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой
Коментиран от #8
09:34 19.07.2026
4 Голяма новина!
09:48 19.07.2026
5 Сам си е виновен!
Коментиран от #11
09:54 19.07.2026
6 Ванка, Ванка:
До коментар #1 от "Иван":От тебе не се и очаква да разпознаеш, когото и да било ! Освен Азис, разбира се!😅😅😅
09:57 19.07.2026
7 Механик
Облъчена работа.
09:57 19.07.2026
8 ВЕСЕЛЯК
До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":Ти гледай Спецов да пълни подопашието ти, па другото е без значение.
09:58 19.07.2026
9 великите хора
10:00 19.07.2026
10 ВЕСЕЛЯК
-Това не нищо, брат. Аз оная вечер се прибирам а у нас крадец. Помислих го за жена ми. Ако знаеш как ревеше горкият, как се молеше....
10:01 19.07.2026
11 Гибсън
До коментар #5 от "Сам си е виновен!":Ако не е с шапка, тъмни очила и цигара, не е Слаш.
10:02 19.07.2026
12 Сотир
Коментиран от #14
10:10 19.07.2026
13 Лопата Орешник
10:10 19.07.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #12 от "Сотир":Да , това не е Слаш, това е Миро от каризма, прав си!
10:11 19.07.2026
15 Сфинкс 🐈
До коментар #1 от "Иван":Щи кажа аз на теб :)
Имам, ама ги похарчих днес за рождения ден на сфинкса ми :))
Тъдъм x3 Ноу Дигити! :)
Вече сме със 17 години по-млади...
11:08 19.07.2026