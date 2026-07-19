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Слаш не беше допуснат във VIP зоната на премиера в Холивуд (ВИДЕО)

Слаш не беше допуснат във VIP зоната на премиера в Холивуд (ВИДЕО)

19 Юли, 2026 09:19 1 034 15

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  • лъки-
  • холивуд

Китаристът на Guns N’ Roses прие с усмивка конфузната ситуация

Слаш не беше допуснат във VIP зоната на премиера в Холивуд (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Охранител не разпозна световноизвестния китарист на Guns N’ Roses Слаш и отказа да го пропусне през VIP входа на премиера в Холивуд. Конфузната ситуация бе заснета от присъстваща на събитието и бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на 13 юли 2026 г. преди световната премиера на новия сериал на Apple TV „Лъки“ в сградата на Гилдията на американските режисьори в Лос Анджелис. Слаш пристигнал сам, облечен неофициално – с тениска, къси панталони и бейзболна шапка, вместо с емблематичния си цилиндър.

Когато музикантът се насочил към входа за червения килим и VIP зоната, служителят по сигурността го спрял и му посочил, че трябва да заобиколи и да използва главния вход. Китаристът не влязъл в спор, а се засмял и спокойно тръгнал в указаната посока.

Реакцията на жена, заснела случилото се, обаче била далеч по-бурна. Тя не скрила възмущението си, че охраната не разпознава една от най-емблематичните фигури в историята на рок музиката, и попитала служителя дали осъзнава, че е върнал Слаш от Guns N’ Roses. Отговорът му показал, че той действително не знае кого е спрял.

Кадрите бяха разпространени от специализирани музикални издания и предизвикаха вълна от коментари. Част от потребителите се пошегуваха, че музикантът очевидно е останал неразпознаваем без характерния цилиндър, тъмните очила и китарата си. Други похвалиха спокойната му реакция и липсата на звездни претенции.

Според публикация на American Songwriter Слаш е бил насочен към друг вход, а не окончателно отстранен от събитието. Няма информация организаторите да са отказали достъп на музиканта до самата премиера.

Случката се разиграла на премиерата на криминалния минисериал „Лъки“, в който главната роля изпълнява Аня Тейлър-Джой. Продукцията е адаптация по едноименния роман на Мариса Стейпли и проследява историята на измамница, принудена отново да се върне към престъпния свят, след като мащабен обир се проваля.

В актьорския състав участват още Анет Бенинг, Тимъти Олифант, Дрю Старки, Онжаню Елис-Тейлър, Клифтън Колинс-младши и Уилям Фихтнър. Първите два епизода на „Лъки“ бяха пуснати в Apple TV на 15 юли, а следващите ще излизат всяка сряда до 19 август.

Слаш, чието истинско име е Сол Хъдсън, е роден във Великобритания и израства в Лос Анджелис. Той се превръща в световна рок звезда като водещ китарист на Guns N’ Roses и стои зад някои от най-разпознаваемите китарни партии в песни като „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome to the Jungle“, „Paradise City“ и „November Rain“.

Музикантът напуска Guns N’ Roses през 90-те години заради разногласия с вокалиста Аксел Роуз, но през 2016 г. отново се присъединява към групата. Освен с Guns N’ Roses, той развива успешна солова кариера и е сред основателите на супергрупата Velvet Revolver.

Историята с объркания охранител предизвика допълнително внимание и заради контраста между световната известност на Слаш и спокойния начин, по който той прие отказа. В социалните мрежи мнозина отбелязаха, че реакцията му е показала повече класа от поведението на част от хората, станали свидетели на сцената.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    3 8 Отговор
    Ами има аз не го познавам този.

    Коментиран от #6, #15

    09:22 19.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    Слаш е пич.

    09:26 19.07.2026

  • 3 к0к0рч0 💋🍌

    6 2 Отговор
    оня ден бях на плаж корал и целия бе ограден с тел, имаше табели на всеки метър с надпис "частна собственост" и разни тежковъоръжени мутри гонеха хората

    питах единия ко пазят и вика плажа е собственост на някъв бивш премиер, не каза кой

    Коментиран от #8

    09:34 19.07.2026

  • 4 Голяма новина!

    6 2 Отговор
    Охранител не разпозна световноизвестния китарист Слаш? Трябвало ли е да го разпознае или пък да го пусне само защото е "световноизвестен"?

    09:48 19.07.2026

  • 5 Сам си е виновен!

    4 1 Отговор
    Що ходи без шапка!😂

    Коментиран от #11

    09:54 19.07.2026

  • 6 Ванка, Ванка:

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    От тебе не се и очаква да разпознаеш, когото и да било ! Освен Азис, разбира се!😅😅😅

    09:57 19.07.2026

  • 7 Механик

    5 2 Отговор
    Учудващо е, как от нищо и никакво събитие се прави новина. Учудващо е, как всички ние реагираме на това, въпреки че знаем незначителността на новината.
    Облъчена работа.

    09:57 19.07.2026

  • 8 ВЕСЕЛЯК

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Ти гледай Спецов да пълни подопашието ти, па другото е без значение.

    09:58 19.07.2026

  • 9 великите хора

    7 0 Отговор
    са над суетата

    10:00 19.07.2026

  • 10 ВЕСЕЛЯК

    2 1 Отговор
    -Ти да видиш, ама оная нощ се будя от шум. Оказва се, че жена ми се прибира от банкет, но аз не я познах и я помислих за крадец. Ако знаеш как ревеше, как се молеше...
    -Това не нищо, брат. Аз оная вечер се прибирам а у нас крадец. Помислих го за жена ми. Ако знаеш как ревеше горкият, как се молеше....

    10:01 19.07.2026

  • 11 Гибсън

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сам си е виновен!":

    Ако не е с шапка, тъмни очила и цигара, не е Слаш.

    10:02 19.07.2026

  • 12 Сотир

    0 0 Отговор
    Това не е Слаш.

    Коментиран от #14

    10:10 19.07.2026

  • 13 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Впечатляваща е реакцията! Човекът знае кои е , не страда от тщеславие, усмивка и без никакви нерви и драми пое по пътя си!! Много говори това за него, много! Чест и почитания за такива хора!

    10:10 19.07.2026

  • 14 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сотир":

    Да , това не е Слаш, това е Миро от каризма, прав си!

    10:11 19.07.2026

  • 15 Сфинкс 🐈

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Щи кажа аз на теб :)
    Имам, ама ги похарчих днес за рождения ден на сфинкса ми :))
    Тъдъм x3 Ноу Дигити! :)
    Вече сме със 17 години по-млади...

    11:08 19.07.2026