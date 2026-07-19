Слаш не беше допуснат във VIP зоната на премиера в Холивуд (ВИДЕО)

Охранител не разпозна световноизвестния китарист на Guns N’ Roses Слаш и отказа да го пропусне през VIP входа на премиера в Холивуд. Конфузната ситуация бе заснета от присъстваща на събитието и бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

Инцидентът е станал на 13 юли 2026 г. преди световната премиера на новия сериал на Apple TV „Лъки“ в сградата на Гилдията на американските режисьори в Лос Анджелис. Слаш пристигнал сам, облечен неофициално – с тениска, къси панталони и бейзболна шапка, вместо с емблематичния си цилиндър.

Когато музикантът се насочил към входа за червения килим и VIP зоната, служителят по сигурността го спрял и му посочил, че трябва да заобиколи и да използва главния вход. Китаристът не влязъл в спор, а се засмял и спокойно тръгнал в указаната посока.

Реакцията на жена, заснела случилото се, обаче била далеч по-бурна. Тя не скрила възмущението си, че охраната не разпознава една от най-емблематичните фигури в историята на рок музиката, и попитала служителя дали осъзнава, че е върнал Слаш от Guns N’ Roses. Отговорът му показал, че той действително не знае кого е спрял.

Кадрите бяха разпространени от специализирани музикални издания и предизвикаха вълна от коментари. Част от потребителите се пошегуваха, че музикантът очевидно е останал неразпознаваем без характерния цилиндър, тъмните очила и китарата си. Други похвалиха спокойната му реакция и липсата на звездни претенции.

Според публикация на American Songwriter Слаш е бил насочен към друг вход, а не окончателно отстранен от събитието. Няма информация организаторите да са отказали достъп на музиканта до самата премиера.

Случката се разиграла на премиерата на криминалния минисериал „Лъки“, в който главната роля изпълнява Аня Тейлър-Джой. Продукцията е адаптация по едноименния роман на Мариса Стейпли и проследява историята на измамница, принудена отново да се върне към престъпния свят, след като мащабен обир се проваля.

В актьорския състав участват още Анет Бенинг, Тимъти Олифант, Дрю Старки, Онжаню Елис-Тейлър, Клифтън Колинс-младши и Уилям Фихтнър. Първите два епизода на „Лъки“ бяха пуснати в Apple TV на 15 юли, а следващите ще излизат всяка сряда до 19 август.

Слаш, чието истинско име е Сол Хъдсън, е роден във Великобритания и израства в Лос Анджелис. Той се превръща в световна рок звезда като водещ китарист на Guns N’ Roses и стои зад някои от най-разпознаваемите китарни партии в песни като „Sweet Child O’ Mine“, „Welcome to the Jungle“, „Paradise City“ и „November Rain“.

Музикантът напуска Guns N’ Roses през 90-те години заради разногласия с вокалиста Аксел Роуз, но през 2016 г. отново се присъединява към групата. Освен с Guns N’ Roses, той развива успешна солова кариера и е сред основателите на супергрупата Velvet Revolver.

Историята с объркания охранител предизвика допълнително внимание и заради контраста между световната известност на Слаш и спокойния начин, по който той прие отказа. В социалните мрежи мнозина отбелязаха, че реакцията му е показала повече класа от поведението на част от хората, станали свидетели на сцената.