Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Трима мотористи са хоспитализирани, като 34-годишна жена е в кома, а двама мъже са с тежки травми след верижна катастрофа на бул. „Левски” във Варна. Инцидентът е станал около 22 часа в събота вечерта в посока кв. „Чайка” поради внезапно спиране на първия водач заради препятствие на пътя.
На мястото на инцидента са пристигнали няколко екипа на Спешна помощ. Произшествието е предизвикало задръстване в района на булеварда, за което съобщават потребители в социалните мрежи. На разпространени кадри се виждат три обърнати мотора на пътното платно. По първоначални данни в пътнотранспортното произшествие няма участие на други превозни средства. На мястото има присъствие и на други мотористи, които не са пострадали.
Пострадалите при инцидента са жена на 34 години и двама мъже на 26 и 27 години. И тримата са настанени в МБАЛ „Света Анна”. Най-сериозно е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация и с тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръбначния стълб. Единият от мъжете е настанен в реанимация с травма на белите дробове, като към момента е контактен. Третият моторист е в отделението по неврохирургия с травма на главата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
Коментиран от #2, #7, #13, #16
10:16 19.07.2026
2 закон на мърфи
До коментар #1 от "МПС":какъвто народа такива и пътищата,и политиците,и т.н.!
10:19 19.07.2026
3 пръц
10:19 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Азззззззз
10:24 19.07.2026
6 Как мислите
10:27 19.07.2026
7 Общински кучета
До коментар #1 от "МПС":Булевардът там е с хубав асфалт и три ленти, обаче има разни мастии дето пресичат.
10:30 19.07.2026
8 007 лиценз ту кил
10:30 19.07.2026
9 Луда работа
10:32 19.07.2026
10 Чудесна новина
10:33 19.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хирург коко
10:41 19.07.2026
13 Ъъъ пазете мАторИстЪ
До коментар #1 от "МПС":По скоро е докато няма акъл така ще е.
10:48 19.07.2026
14 Ъъъ пазете мАторИстЪ
10:50 19.07.2026
15 Ъъъ
10:51 19.07.2026
16 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "МПС":ТАКА СИ Е...
ОКРАДОХА И МАТЕРИАЛИ
ЗА ЗДРАВИ КАСКИ...А И МАНТИ НЕЛИ...
А и шиш ков да коментира по тв.още днес..☝
10:53 19.07.2026
17 Сър Стенли Ройс
Дарвин и естествения подбор.
10:55 19.07.2026
18 Павел Пенев
11:01 19.07.2026
19 има една поговорка
Та точно в тази ситуация, пътят не е виновен.
11:03 19.07.2026