Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Трима мотористи са хоспитализирани, като 34-годишна жена е в кома, а двама мъже са с тежки травми след верижна катастрофа на бул. „Левски” във Варна. Инцидентът е станал около 22 часа в събота вечерта в посока кв. „Чайка” поради внезапно спиране на първия водач заради препятствие на пътя.

На мястото на инцидента са пристигнали няколко екипа на Спешна помощ. Произшествието е предизвикало задръстване в района на булеварда, за което съобщават потребители в социалните мрежи. На разпространени кадри се виждат три обърнати мотора на пътното платно. По първоначални данни в пътнотранспортното произшествие няма участие на други превозни средства. На мястото има присъствие и на други мотористи, които не са пострадали.

Пострадалите при инцидента са жена на 34 години и двама мъже на 26 и 27 години. И тримата са настанени в МБАЛ „Света Анна”. Най-сериозно е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация и с тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръбначния стълб. Единият от мъжете е настанен в реанимация с травма на белите дробове, като към момента е контактен. Третият моторист е в отделението по неврохирургия с травма на главата.