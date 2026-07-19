Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Крими »
Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна

19 Юли, 2026 10:15, обновена 19 Юли, 2026 10:20 1 095 19

  • варна-
  • катастрофа-
  • мотористи-
  • жена-
  • болница

Жена е в кома, а двама мъже са настанени в болница

Тежка катастрофа с трима мотористи във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Трима мотористи са хоспитализирани, като 34-годишна жена е в кома, а двама мъже са с тежки травми след верижна катастрофа на бул. „Левски” във Варна. Инцидентът е станал около 22 часа в събота вечерта в посока кв. „Чайка” поради внезапно спиране на първия водач заради препятствие на пътя.

На мястото на инцидента са пристигнали няколко екипа на Спешна помощ. Произшествието е предизвикало задръстване в района на булеварда, за което съобщават потребители в социалните мрежи. На разпространени кадри се виждат три обърнати мотора на пътното платно. По първоначални данни в пътнотранспортното произшествие няма участие на други превозни средства. На мястото има присъствие и на други мотористи, които не са пострадали.

Пострадалите при инцидента са жена на 34 години и двама мъже на 26 и 27 години. И тримата са настанени в МБАЛ „Света Анна”. Най-сериозно е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация и с тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръбначния стълб. Единият от мъжете е настанен в реанимация с травма на белите дробове, като към момента е контактен. Третият моторист е в отделението по неврохирургия с травма на главата.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    8 24 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #2, #7, #13, #16

    10:16 19.07.2026

  • 2 закон на мърфи

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    какъвто народа такива и пътищата,и политиците,и т.н.!

    10:19 19.07.2026

  • 3 пръц

    14 8 Отговор
    Донорите мислят за вас.

    10:19 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Азззззззз

    14 6 Отговор
    Пазете мотористите! Ама те не се пазят помежду си - нали са длъжни другите да ги пазят...

    10:24 19.07.2026

  • 6 Как мислите

    26 6 Отговор
    Сигурно са карали с разрешените 50км/ч ?

    10:27 19.07.2026

  • 7 Общински кучета

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Булевардът там е с хубав асфалт и три ленти, обаче има разни мастии дето пресичат.

    10:30 19.07.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    13 2 Отговор
    Пази СЕ ОТ моториста.

    10:30 19.07.2026

  • 9 Луда работа

    21 2 Отговор
    Всяка вечер из варна реват пистаци и летят из улиците с максимална скорост.А на шапкарите с еврозаплатите хич не им пука.

    10:32 19.07.2026

  • 10 Чудесна новина

    10 1 Отговор
    Може и още

    10:33 19.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хирург коко

    6 1 Отговор
    Трябвало е да карат още по-бързо , има голяма нужда от донори на органи!

    10:41 19.07.2026

  • 13 Ъъъ пазете мАторИстЪ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    По скоро е докато няма акъл така ще е.

    10:48 19.07.2026

  • 14 Ъъъ пазете мАторИстЪ

    3 1 Отговор
    Сигурно са карали с разрешената скорост и не са си скрили номерата. Ще пращят по цели нощи и ще събуждат хората, а. Е накараха се. Кога ще са следващите ?

    10:50 19.07.2026

  • 15 Ъъъ

    4 1 Отговор
    Тия трябва да са летели.... Няма как с 40-50 км да имаш черепно-мосъчни травми(ако си с каска), да си в кома, травми на бели дробове, глави и да береш душа като цяло....🤔

    10:51 19.07.2026

  • 16 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    ТАКА СИ Е...
    ОКРАДОХА И МАТЕРИАЛИ
    ЗА ЗДРАВИ КАСКИ...А И МАНТИ НЕЛИ...
    А и шиш ков да коментира по тв.още днес..☝

    10:53 19.07.2026

  • 17 Сър Стенли Ройс

    4 1 Отговор
    Явно тия двамата хаспела на 26 и 27 години са я гонили тая да и го набабанят и са се претрепали.
    Дарвин и естествения подбор.

    10:55 19.07.2026

  • 18 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Мотористите у нас да обособени банди от лентяи,безделници и престъпници, които трябва да бъдат разтурени.

    11:01 19.07.2026

  • 19 има една поговорка

    1 0 Отговор
    "Ум царува, ум робува, ум патки пасе."
    Та точно в тази ситуация, пътят не е виновен.

    11:03 19.07.2026