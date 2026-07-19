Нетаняху и Израел с остра реакция срещу кмета на Ню Йорк

Международният скандал между Израел и местната власт в Ню Йорк ескалира рязко през последните часове.

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху и дипломатическото представителство на страната в ООН реагираха остро на изявлението на новия кмет на Ню Йорк, Зохран Мамдани, който обяви, че проучва правните възможности за арест на израелския лидер.

Мамдани заяви в интервю за „Ню Йорк Таймс“, че Нетаняху е „военен престъпник“ и мястото му е в Хага. Той потвърди, че администрацията му се консултира с юридически експерти дали полицията на Ню Йорк (NYPD) може да изпълни заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС). Поводът за готвеното задържане е очакваното посещение на премиера за Общото събрание на ООН през септември.

Отговорът на Израел: „Това е антиамериканизъм“

Самият Бенямин Нетаняху отхвърли заканите на Мамдани в ефира на радиопредаването „Сид и приятели сутрин“. Премиерът директно обвини кмета, че подкрепя радикалната групировка „Хамас“ и проявява тайни антиамерикански настроения. „Той осъжда Израел – единствената демокрация, която стои рамо до рамо с американските ценности“, заяви израелският министър-председател.

Дипломатическата офанзива беше подкрепена от посланика на Израел в ООН Дани Данон. В официална позиция в социалната мрежа X Данон написа: „Ако някой трябва да бъде арестуван, това е кметът Зохран Мамдани“. Той увери, че Нетаняху ще пристигне в Ню Йорк и ще направи своето обръщение пред ООН с гордост. Генералният консул на Израел Офир Акунис също призова кмета да се фокусира върху управлението на града, вместо да се меси в геополитиката.

Юридически пречки пред плановете на Мамдани

Правните експерти и американските федерални власти побързаха да охладят ентусиазма на нюйоркския градоначалник. Както отбелязват анализатори пред CNN и FOX NEWS, подобен арест е практически невъзможен:

Липса на юрисдикция: САЩ не са страна по Римския статут и не признават легитимността на Международния наказателен съд.

САЩ не са страна по Римския статут и не признават легитимността на Международния наказателен съд. Дипломатически имунитет: Споразумението за централата на ООН гарантира пълен дипломатически имунитет на чуждестранните държавни глави при посещения в организацията.

Споразумението за централата на ООН гарантира пълен дипломатически имунитет на чуждестранните държавни глави при посещения в организацията. Федерално надмощие: Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц нарече изказването на Мамдани „чист политически театър“, напомняйки, че федералните закони имат предимство пред решенията на местните кметове.

Администрацията на президента Доналд Тръмп, която наскоро започна кампания за ограничаване на влиянието на МНС, също поддържа твърда линия в защита на Израел, което прави заканите на местната власт в Ню Йорк правно неприложими.