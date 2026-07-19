Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп

Двама служители на НАП са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията.
На 18.07.т.г. около 14.30 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение от мъж, стопанисващ търговски обект - минимаркет в Черноморец за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множество нарушения, пише БНР. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.
По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Образувано е досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #6
10:27 19.07.2026
2 Широкота
10:30 19.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5
10:31 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Що ги е дал
До коментар #1 от "Гост":Нагласено топене
Гадни търговци
10:36 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Картофа със шпека
10:49 19.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мурка
10:50 19.07.2026
11 Перо
10:51 19.07.2026
12 Хмм
10:55 19.07.2026
13 Румен Йотова
от нас поискаха
направо е
срамота
Ура!
10:55 19.07.2026
14 Радой Ралин
За кончета - Закон!
От как свят светува е така.
10:56 19.07.2026
15 има много измамници
10:57 19.07.2026
16 Оня с рикията
11:00 19.07.2026
17 Утре ще ги пуснат
11:03 19.07.2026