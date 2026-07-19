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Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп

Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп

19 Юли, 2026 10:25 920 17

  • нап-
  • черноморец-
  • подкуп-
  • служители-
  • арестувани

Те са искали пари от собственик на търговски обект в Черноморец

Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Двама служители на НАП са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията.

На 18.07.т.г. около 14.30 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение от мъж, стопанисващ търговски обект - минимаркет в Черноморец за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множество нарушения, пише БНР. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Образувано е досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 1 Отговор
    А останалите, кога?

    Коментиран от #6

    10:27 19.07.2026

  • 2 Широкота

    11 1 Отговор
    И мен за два дни два пъти ме арестуваха за прад медиите. Изпраха ме двойно.

    10:30 19.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    На бай Рибан от Велинград му пратиха НАП.Радев е по лош от Бойко и Шиши.

    Коментиран от #4, #5

    10:31 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Що ги е дал

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Нагласено топене
    Гадни търговци

    10:36 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Картофа със шпека

    3 3 Отговор
    Регресивна България.

    10:49 19.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    4 0 Отговор
    арестуван е роднина на списвачката -ЗА ТОВА Е ГОЛЯМОТО ТРИЕНЕ

    10:50 19.07.2026

  • 11 Перо

    4 0 Отговор
    Селянията по морето ще умре от алчност! Корупцията е повсеместна и без отваряне на Белене, няма да има оправия! Никнат незаконни градове, огромна корупция във ВиК, корупция в НАП и не знам къде още, а таратора - €9 за капак!

    10:51 19.07.2026

  • 12 Хмм

    7 0 Отговор
    НАП трябва да се заемат с пеевски, ама как да стане след като са стигнали до кокошкарство

    10:55 19.07.2026

  • 13 Румен Йотова

    2 3 Отговор
    представяте ли си
    от нас поискаха
    направо е
    срамота
    Ура!

    10:55 19.07.2026

  • 14 Радой Ралин

    5 0 Отговор
    За Кон - закончета,
    За кончета - Закон!

    От как свят светува е така.

    10:56 19.07.2026

  • 15 има много измамници

    3 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена лъжкиня и измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата винаги използва децата си, за да предизвика съчувствие, че само сега е в нужда и ще върне всичко след 3 дни! Запомнете: Тя лъже и никога, нищо не връща! Това е мошеник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с измами! Пазете се и не се доверявайте на тази измамница!

    10:57 19.07.2026

  • 16 Оня с рикията

    1 0 Отговор
    Веднага да ги пращат на фронта в украйна (няма значение от коя страна) за изкупление на греховете...

    11:00 19.07.2026

  • 17 Утре ще ги пуснат

    0 0 Отговор
    В наказателния кодекс на СЪДА, такова престъпление НЯМА.

    11:03 19.07.2026