Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп

Двама служители на НАП са задържани, след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, съобщиха от полицията.

На 18.07.т.г. около 14.30 ч. в Районно управление - Созопол е получено съобщение от мъж, стопанисващ търговски обект - минимаркет в Черноморец за това, че малко по-рано при извършена проверка от двама служители на НАП са констатирани множество нарушения, пише БНР. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, му е поискана сумата от 300 евро, като непосредствено след предаване на парите двамата служители са задържани.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Образувано е досъдебно производство.