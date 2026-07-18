Масов бой в Димитровград

Общо 17 души са задържани след масово сбиване в Димитровград, при което един пострадал е приет в болница, а по-късно е освободен за домашно лечение. Сблъсъкът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, като на мястото са се събрали около 250 човека, съобщава Нова телевизия.
До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #13
10:18 18.07.2026
2 Мишел
Коментиран от #6
10:19 18.07.2026
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #10, #17
10:19 18.07.2026
4 Мурка
Коментиран от #25
10:20 18.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И що се мешат в работата на мешарето❗
10:20 18.07.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Мишел":Миналата година умрели 120 000 българи а родени само 20 000 . Внесени 50 000 индийци и 30 000 родени роми.Подменят населението на територията.
Коментиран от #9, #11, #15
10:21 18.07.2026
7 Лост
10:21 18.07.2026
8 Почивните дни дойдоха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обаче луд умора няма, и простотията няма почивен ден. 303 бяха, и всички гласуваха с бюлетина номер 10.
10:21 18.07.2026
9 Това е чудесно
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Може и да те впрегнат най-после да работиш.
10:22 18.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Чочоолу и Арлин, ама властите вместо да ги наградят, после тихо ги освободиха от длъжност ❗
10:22 18.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Последния Софиянец":ПАНЕВРОПЕИЗАЦИЯ му викат❗
10:24 18.07.2026
12 Хорейшо
Млатят се здраво.... с камЪне, с дЪрве....
Боят е масов, кЮтека голям....
КамЪне и дЪрве.... изчезнали там.
10:24 18.07.2026
13 Там
До коментар #1 от "Последния Софиянец":са.... спартанци.
10:25 18.07.2026
14 Сила
Ние българите ако се съберем 25 човека две фамилии пак добре ....
Егати с каква скорост се размножават кафявите примати ....!!!
Коментиран от #19
10:26 18.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Калерги вече ни го представят като ВИЗИОНЕР
10:27 18.07.2026
16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
10:40 18.07.2026
17 Демокрация ли?
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Бай Тошо и ген. Чочоолу ни трябват, ама ги няма.
10:41 18.07.2026
18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
да им раздаде алкохол и гранати, пък те сами ще разрешат спора...
10:42 18.07.2026
19 Лост
До коментар #14 от "Сила":А даже сигурно има някой който и да е от двете фамилии едновременно.
10:46 18.07.2026
20 Галина Колева
10:50 18.07.2026
21 бай яшаар каруцаря от маалата
май от команчите са
пак изпуснахме коня в дерето
10:50 18.07.2026
22 Никой
Това впрочем не е хубаво - 250 човека ето така. Гледай какво ще стане след друга година.
Какво да направим - нищо.
Ще съжителстваме. Еми дотам се докарахме.
Има си неща, дето не се оправят - това е едното от тях, все едно украинец да научиш на работа. Примерно.
10:53 18.07.2026
23 ОБЕКТИВНИЯ
със специфични обитатели да се
сложат билбордове на "Пантерата"
Стою Неделчев с кратки бележки
за моменти от живота му !
А защо и полицията да не приложи
неговия метод ???
Ще има ефект със сигурност !
10:56 18.07.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
11:09 18.07.2026
25 Бай Иван
До коментар #4 от "Мурка":Не българска а сиганска работа
11:15 18.07.2026
26 КВ. ИЗТОК НАВРЕМЕТО БЕ ПЪЛЕН
11:18 18.07.2026
27 Подвизите
11:18 18.07.2026
28 Аз не…
11:19 18.07.2026
29 За веселбата в ШишоМуниленд
11:23 18.07.2026