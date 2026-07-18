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Масов бой в Димитровград

Масов бой в Димитровград

18 Юли, 2026 10:15 1 154 29

  • димитровград-
  • бой

Един пострадал е в болница

Масов бой в Димитровград - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Общо 17 души са задържани след масово сбиване в Димитровград, при което един пострадал е приет в болница, а по-късно е освободен за домашно лечение. Сблъсъкът е възникнал в квартал „Изток“ между две фамилии, като на мястото са се събрали около 250 човека, съобщава Нова телевизия.

До по-сериозни последствия не се е стигнало благодарение на бързата намеса на служителите на реда.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    В Асеновград бяха 300.На българската земя се води война .

    Коментиран от #8, #13

    10:18 18.07.2026

  • 2 Мишел

    46 1 Отговор
    Последиците от циганизацията.

    Коментиран от #6

    10:19 18.07.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    30 1 Отговор
    Само бай Тошо може да ги излекува тези.

    Коментиран от #10, #17

    10:19 18.07.2026

  • 4 Мурка

    4 5 Отговор
    хубава работа а ма БЪЛГАРСКА

    Коментиран от #25

    10:20 18.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    "Особености на местния спортен риболов"😉
    И що се мешат в работата на мешарето❗

    10:20 18.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Миналата година умрели 120 000 българи а родени само 20 000 . Внесени 50 000 индийци и 30 000 родени роми.Подменят населението на територията.

    Коментиран от #9, #11, #15

    10:21 18.07.2026

  • 7 Лост

    20 0 Отговор
    И полицаите нямат ли си друга работа.Отиват накрая ,преброяват ранените и убитите за статистиката и толкова.Тези фамилии без това зимата пак ще се сбият.

    10:21 18.07.2026

  • 8 Почивните дни дойдоха

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обаче луд умора няма, и простотията няма почивен ден. 303 бяха, и всички гласуваха с бюлетина номер 10.

    10:21 18.07.2026

  • 9 Това е чудесно

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Може и да те впрегнат най-после да работиш.

    10:22 18.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Чочоолу и Арлин, ама властите вместо да ги наградят, после тихо ги освободиха от длъжност ❗

    10:22 18.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    ПАНЕВРОПЕИЗАЦИЯ му викат❗

    10:24 18.07.2026

  • 12 Хорейшо

    16 0 Отговор
    Фамилиите, двете.... оплискани с кЪрве....
    Млатят се здраво.... с камЪне, с дЪрве....
    Боят е масов, кЮтека голям....
    КамЪне и дЪрве.... изчезнали там.

    10:24 18.07.2026

  • 13 Там

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    са.... спартанци.

    10:25 18.07.2026

  • 14 Сила

    28 0 Отговор
    250 човека , две фамилии ...!!!?
    Ние българите ако се съберем 25 човека две фамилии пак добре ....
    Егати с каква скорост се размножават кафявите примати ....!!!

    Коментиран от #19

    10:26 18.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Калерги вече ни го представят като ВИЗИОНЕР🫪🫪🫪🫪

    10:27 18.07.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    Бой между човекоподобни същества...

    10:40 18.07.2026

  • 17 Демокрация ли?

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Бай Тошо и ген. Чочоолу ни трябват, ама ги няма.

    10:41 18.07.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Полицията не трябва да ги разтървава -
    да им раздаде алкохол и гранати, пък те сами ще разрешат спора...

    10:42 18.07.2026

  • 19 Лост

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    А даже сигурно има някой който и да е от двете фамилии едновременно.

    10:46 18.07.2026

  • 20 Галина Колева

    5 0 Отговор
    ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА ,ИЛИНДЕН И ПРЕОБРАЖЕНЦИ И ЧОЧОУЛУ .

    10:50 18.07.2026

  • 21 бай яшаар каруцаря от маалата

    4 0 Отговор
    тез се събрали около 250 човека не ги знам
    май от команчите са

    пак изпуснахме коня в дерето

    10:50 18.07.2026

  • 22 Никой

    1 0 Отговор
    То няма забавления по телевизията и се почва.

    Това впрочем не е хубаво - 250 човека ето така. Гледай какво ще стане след друга година.

    Какво да направим - нищо.

    Ще съжителстваме. Еми дотам се докарахме.

    Има си неща, дето не се оправят - това е едното от тях, все едно украинец да научиш на работа. Примерно.

    10:53 18.07.2026

  • 23 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Ще бъде добре в някои квартали
    със специфични обитатели да се
    сложат билбордове на "Пантерата"
    Стою Неделчев с кратки бележки
    за моменти от живота му !
    А защо и полицията да не приложи
    неговия метод ???
    Ще има ефект със сигурност !

    10:56 18.07.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Политически спор между различни фракции на Бангарангите?🦍🤣🦧🤣🦍

    11:09 18.07.2026

  • 25 Бай Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мурка":

    Не българска а сиганска работа

    11:15 18.07.2026

  • 26 КВ. ИЗТОК НАВРЕМЕТО БЕ ПЪЛЕН

    0 0 Отговор
    САМО С МИНЬОРИ И СТРОИТЕЛИ. А СЯ Е 100 СИГАНИЗИРАН

    11:18 18.07.2026

  • 27 Подвизите

    0 0 Отговор
    На индоевропейците не ни интересуват

    11:18 18.07.2026

  • 28 Аз не…

    1 0 Отговор
    …вдявам що не оставите хората да си се разберат на спокойствие по между си, с подръчни средства?! За какво е тва преработване в МВР-то?! Съсипахте я тази Държава значи…

    11:19 18.07.2026

  • 29 За веселбата в ШишоМуниленд

    2 0 Отговор
    няма почивен ден!

    11:23 18.07.2026