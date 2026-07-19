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Слави Трифонов се оженил тайно за бивша депутатката от ИТН?

Слави Трифонов се оженил тайно за бивша депутатката от ИТН?

19 Юли, 2026 14:32 4 905 55

  • слави трифонов-
  • петя димитрова-
  • оженил-
  • гадже

Петя Димитрова е първото официално гадже на Слави Трифонов, след края на любовта му с друга балерина от предаването - Мартина

Слави Трифонов се оженил тайно за бивша депутатката от ИТН? - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов най-после е свил семейно гнездо. Шоуменът и политически лидер живее на семейни начала с бившата депутатка от партията си „Има такъв народ” Петя Димитрова от няколко месеца, мълви се упорито в политическите среди, пише Hotarena.net.

Ако се вярва на слуховете, Дългия дори се е оженил за блондинката, като очевидно церемония не е имало, или пък тя е проведена в пълна тайна. Петя отскоро е с венчална халка, но лаконично отклонява всякакви любопитни въпроси.

Слави Трифонов се оженил тайно за бивша депутатката от ИТН?
Снимка: Интернет

Публична тайна е, че Слави от години не е безразличен към хубавицата, която преди да попадне в парламента, е танцьорка в шоуто му. Още тогава Трифонов завърта романс с нея, който обаче не трае дълго. Двамата се разделят за известно време, но след това подновяват отношенията си.

„Връзката им е на приливи и отливи, но Петя винаги е била най-специалната жена за Слави в последните няколко години. Тя истински го обича и в крайна сметка двамата явно са решили да продължат пътя си заедно и да станат семейство”, разказва човек от телевизията на Трифонов.

Така Петя Димитрова заживява с шоумена-политик в просторната му 5-етажна къща в столичния квартал „Бояна”. Знае се, че тя поддържа и профилите му в социалните мрежи, а освен това е и връзката между членовете на партията и Трифонов, пише "Уикенд".

Блондинката е първото официално гадже на Слави Трифонов, след края на любовта му с друга балерина от предаването - Мартина. Тя го заряза заради авантюра с треньора си по бокс и днес живее бедно със спортиста и децата, които му роди. Слави преживя трудно раздялата, най-малкото защото бе сгоден с Мартина. 3 години той стоя сам, след което е започнал отношенията си с Петя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последна

    62 6 Отговор
    грижа , оженил ли се е чалгаря за някаква си Пенка ?!

    14:33 19.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    14 13 Отговор
    И аз съм на семейни начала с вдовицата. Но не съвсем, защото оправям и щерка й.

    Коментиран от #44

    14:34 19.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    39 4 Отговор
    Не вервам Слаф Трифонсон да изневерява на Дийн Пеевсън!🌈🌈🌈🥳🤣👍

    14:34 19.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да им е честито

    28 10 Отговор
    Както е казал народа, "Заедно да се на си рат в рдно легло на дръти години" щото за деца дългия вече е отървал времето

    Коментиран от #47

    14:36 19.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 8 Отговор
    След раздялата с Мартина,Слаф три години кара на пост,молитва и че.кия.🦧😪🦧

    14:37 19.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пустиня(к)

    33 4 Отговор
    Ба, она ше е с него баш по любов, ше знаете. Чака го да пукяса, он и без тва е кьорав и кьопав, та да му земе паричките баш ка си требва. Лисица, брао за което!

    14:37 19.07.2026

  • 9 Беро

    26 3 Отговор
    На тези пет етажа има да се гонят с години
    , като кукувици из манастирска гора!
    Славчо, Славчо, сам ли беше, че и врана в клетката донесе?

    14:38 19.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Онова нещо от

    20 1 Отговор
    Малката снимка: прави ли разлика между « оженил» и « живеят на семейни начала»?
    И кое от двете е сторил тази МС?

    Коментиран от #53

    14:38 19.07.2026

  • 12 Без име

    24 16 Отговор
    Сега му пожелавам и деца! И здраве и дълъг живот!

    Коментиран от #17, #18

    14:39 19.07.2026

  • 13 Глупости мислите ги пък и

    11 4 Отговор
    Пишете тук
    Нито хубава
    Нито женен
    А на семейни начала
    Той никога няма да се остави като Илия Павлов да му харчат вдовици милионете

    14:40 19.07.2026

  • 14 Гост

    18 10 Отговор
    Гнусни вредни отпадъци. За тях може да има само една новина - и то добра - че са умрели в мъки.

    14:40 19.07.2026

  • 15 Долни овчи мисли

    14 3 Отговор
    Тоя се ожени за кого ли не, ама ялов ли, ялови мадами ли? Да пита Киркоров как се правят деца от епруветка, за ялови това е шанса.

    Коментиран от #45

    14:41 19.07.2026

  • 16 Тошко

    24 0 Отговор
    Пак като не се е омъжил

    14:42 19.07.2026

  • 17 То за деца

    13 2 Отговор

    До коментар #12 от "Без име":

    здрав курчец си треба?

    14:42 19.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 :))))))

    20 0 Отговор
    Бивша депутаткаТА? В редакцията да не би да работят представители на индуските махали, които поради множество други ангажименти все не успяват да научат добре българския език? Или от много бързане не успявате да редактирате текстовете си, както това се случва на най-припряните участници във форума тук? :)

    14:44 19.07.2026

  • 20 8458

    19 0 Отговор
    Сега не разбрах тоя оженил ли се е или се е омъжил ?

    14:47 19.07.2026

  • 21 Любознателен

    21 1 Отговор
    Тази защо е с маска на Църна маца? Да не би да е участничка и в садо-мазо?

    Коментиран от #23

    14:47 19.07.2026

  • 22 8458

    18 4 Отговор
    Па и кой ще го вземе тоя инвалид? Че и вече е дрът инвалид и самолета му вероятно е дълбоководна подводница. Ако е истина някой се върти заради паричките му.

    14:49 19.07.2026

  • 23 8458

    12 3 Отговор

    До коментар #21 от "Любознателен":

    Може и с пенис колан да е, ама за какво ли и е ... ?

    14:50 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Само да питам

    20 1 Отговор
    Това да не е палавницата с голите снимки заради която ИТН внесоха мракобесния закон?

    14:57 19.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По добре

    12 2 Отговор
    да се беше омъжил! По ще му отива!

    15:02 19.07.2026

  • 30 ха, ха

    14 1 Отговор
    Пернишката танцувачка се е цанила да му сменя памперсите за някое и друго милионче.

    15:02 19.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    4 2 Отговор
    Галфон

    15:11 19.07.2026

  • 33 Копейкин

    11 2 Отговор
    Хаха ха ха! Всеизвестно е,чи Учиндолския селяндур и нефелник смело крачи по левия тротоор.Пре тоя ни жена,ни дете ,ни коте може да се завърти.

    15:12 19.07.2026

  • 34 Анонимен

    8 2 Отговор
    Работата ще му е ден да пладне

    15:12 19.07.2026

  • 35 Кьопав Учиндолец

    9 3 Отговор
    Кьопавия и Кьопавица-двама боклуци на над средна възраст

    Коментиран от #42

    15:13 19.07.2026

  • 36 Славуца куция

    9 3 Отговор
    Сватбата ще е в Дома на инвалидите в Париж.

    15:15 19.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 абе,

    16 1 Отговор
    Стига сте писали глупости за бившата му Мартина Огнянова.Тя се отърва от златната му клетка и чепат характер.Браво за което, и е богата с 4те си сина заедно с мъжа си а не с марковите парцалки и чантета които нямат никакъв смисъл.

    15:27 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 павела митова

    8 1 Отговор
    сега ,трябва да намери някой да я осемени ,че той.... като балабанката - набутаха му булка със заредена фурна и сега мишока го играе татко кой не е ходил в софия той не е думкал женка му

    15:29 19.07.2026

  • 41 А кой отхвърля мъжката работа при Петя?

    7 2 Отговор
    Петя живот с този гол куц охлюв си е наказание

    15:30 19.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Те всички са наопаки

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Долни овчи мисли":

    Тези от елита всички са ял0ви, защото всички са с преоб.пол0ве. От хормоните с които са ги наливали, всички имат деца от лаборатории.

    15:43 19.07.2026

  • 46 Айде бе,

    4 1 Отговор
    Ама и тя ли е с обрата резба? Има една френска поговорка, която звучи приблизително така: "Които си приличат, се привличат!"

    Коментиран от #49

    15:43 19.07.2026

  • 47 Е, ще им направят...

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да им е честито":

    Има кой...

    15:44 19.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тайните им

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Айде бе,":

    Те всички са. Няма как да имаш достъп до пари и слава, ако не си с преоб. п0л

    15:48 19.07.2026

  • 50 Хаха хаха ха

    5 0 Отговор
    Явно и тази е ку-ку, както всички кукувци на кукуто чалгар.

    15:49 19.07.2026

  • 51 Дупетатка

    6 1 Отговор
    България е страната на неограничените възможности. Само тук дашни танцъорки със садо мазо маски се превръщат в стилни дупетатки.

    15:52 19.07.2026

  • 52 Параван

    2 0 Отговор
    Вярваме, да.

    15:54 19.07.2026

  • 53 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Онова нещо от":

    В текста им и загадка за тайна церомония. Прочети по-внимателно.

    15:57 19.07.2026

  • 54 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Издрусан рублобоклук.

    15:57 19.07.2026

  • 55 Наглост, слугинаж и подлизурство!

    0 0 Отговор
    Госопди! Каква взривяваща новина! Направо "редакторите" избиха рибата" ! Така де, българският народ не заспиваше от треовги дали сакатото учиндолско нищожество, който напарви депутати потресаващи простаци с мръсен, циничен и отвратителен език, е прибрало на дивана при него някаква хубавица, с която да "съжителства" и която да му сменя памперсите, когато мутрите на Таки, дето го пазят се натряскат! Убийствена новина! Но пък, ти да ивидш, "деликатно отношение", слугинаж и подлизурство от старна на "редъкторите!" Пропуснали" да отбележат статия в авторитетния френски вестник "Монд", който направо зарива два метра в земята нашия селяндурин, фатмакът от Славяново, заради простащината и простотията му в Париж, където отново се е показал като най-долен и мръсен агент и подлога на кремълското чудовище Путин!

    16:14 19.07.2026