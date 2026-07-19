Слави Трифонов се оженил тайно за бивша депутатката от ИТН?

Слави Трифонов най-после е свил семейно гнездо. Шоуменът и политически лидер живее на семейни начала с бившата депутатка от партията си „Има такъв народ” Петя Димитрова от няколко месеца, мълви се упорито в политическите среди, пише Hotarena.net.
Ако се вярва на слуховете, Дългия дори се е оженил за блондинката, като очевидно церемония не е имало, или пък тя е проведена в пълна тайна. Петя отскоро е с венчална халка, но лаконично отклонява всякакви любопитни въпроси.
Публична тайна е, че Слави от години не е безразличен към хубавицата, която преди да попадне в парламента, е танцьорка в шоуто му. Още тогава Трифонов завърта романс с нея, който обаче не трае дълго. Двамата се разделят за известно време, но след това подновяват отношенията си.
„Връзката им е на приливи и отливи, но Петя винаги е била най-специалната жена за Слави в последните няколко години. Тя истински го обича и в крайна сметка двамата явно са решили да продължат пътя си заедно и да станат семейство”, разказва човек от телевизията на Трифонов.
Така Петя Димитрова заживява с шоумена-политик в просторната му 5-етажна къща в столичния квартал „Бояна”. Знае се, че тя поддържа и профилите му в социалните мрежи, а освен това е и връзката между членовете на партията и Трифонов, пише "Уикенд".
Блондинката е първото официално гадже на Слави Трифонов, след края на любовта му с друга балерина от предаването - Мартина. Тя го заряза заради авантюра с треньора си по бокс и днес живее бедно със спортиста и децата, които му роди. Слави преживя трудно раздялата, най-малкото защото бе сгоден с Мартина. 3 години той стоя сам, след което е започнал отношенията си с Петя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последна
14:33 19.07.2026
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #44
14:34 19.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
14:34 19.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да им е честито
Коментиран от #47
14:36 19.07.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
14:37 19.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пустиня(к)
14:37 19.07.2026
9 Беро
, като кукувици из манастирска гора!
Славчо, Славчо, сам ли беше, че и врана в клетката донесе?
14:38 19.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Онова нещо от
И кое от двете е сторил тази МС?
Коментиран от #53
14:38 19.07.2026
12 Без име
Коментиран от #17, #18
14:39 19.07.2026
13 Глупости мислите ги пък и
Нито хубава
Нито женен
А на семейни начала
Той никога няма да се остави като Илия Павлов да му харчат вдовици милионете
14:40 19.07.2026
14 Гост
14:40 19.07.2026
15 Долни овчи мисли
Коментиран от #45
14:41 19.07.2026
16 Тошко
14:42 19.07.2026
17 То за деца
До коментар #12 от "Без име":здрав курчец си треба?
14:42 19.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 :))))))
14:44 19.07.2026
20 8458
14:47 19.07.2026
21 Любознателен
Коментиран от #23
14:47 19.07.2026
22 8458
14:49 19.07.2026
23 8458
До коментар #21 от "Любознателен":Може и с пенис колан да е, ама за какво ли и е ... ?
14:50 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Само да питам
14:57 19.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 По добре
15:02 19.07.2026
30 ха, ха
15:02 19.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Анонимен
15:11 19.07.2026
33 Копейкин
15:12 19.07.2026
34 Анонимен
15:12 19.07.2026
35 Кьопав Учиндолец
Коментиран от #42
15:13 19.07.2026
36 Славуца куция
15:15 19.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 абе,
15:27 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 павела митова
15:29 19.07.2026
41 А кой отхвърля мъжката работа при Петя?
15:30 19.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Те всички са наопаки
До коментар #15 от "Долни овчи мисли":Тези от елита всички са ял0ви, защото всички са с преоб.пол0ве. От хормоните с които са ги наливали, всички имат деца от лаборатории.
15:43 19.07.2026
46 Айде бе,
Коментиран от #49
15:43 19.07.2026
47 Е, ще им направят...
До коментар #5 от "Да им е честито":Има кой...
15:44 19.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тайните им
До коментар #46 от "Айде бе,":Те всички са. Няма как да имаш достъп до пари и слава, ако не си с преоб. п0л
15:48 19.07.2026
50 Хаха хаха ха
15:49 19.07.2026
51 Дупетатка
15:52 19.07.2026
52 Параван
15:54 19.07.2026
53 Ко речи?
До коментар #11 от "Онова нещо от":В текста им и загадка за тайна церомония. Прочети по-внимателно.
15:57 19.07.2026
54 Последния Софиянец
15:57 19.07.2026
55 Наглост, слугинаж и подлизурство!
16:14 19.07.2026