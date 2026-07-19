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НАТО може да не успее да отпусне обещаните 140 милиарда евро на Украйна

НАТО може да не успее да отпусне обещаните 140 милиарда евро на Украйна

19 Юли, 2026 11:43 1 745 153

  • украйна-
  • нато-
  • пари-
  • оръжие-
  • помощ

От 400 милиарда евро помощ, обещана от институциите на ЕС за 4,5-годишния конфликт, Киев е получил приблизително 180 милиарда евро към края на април 2026 година

НАТО може да не успее да отпусне обещаните 140 милиарда евро на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Обещанието на НАТО да предостави на Украйна общо 140 милиарда евро военна помощ тази и следващата година може да се окаже неизпълнено. Това мнение е цитирано в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Изданието като цяло поставя под въпрос колко реалистична е тази цел и не изключва възможността тя да представлява западна „политика на празни обещания“. Според NZZ инвестиционната цел „не е извадена от нищото, а остава амбициозна“, тъй като постигането ѝ „ще изисква привличане на допълнителни средства“.

От приблизително 400 милиарда евро помощ, обещана от институциите на ЕС и държавите членки за 4,5 години конфликт, към края на април 2026 г. Киев е получил по-малко от половината от тази сума – приблизително 180 милиарда евро.

На 8 юли, след срещата на върха в Анкара, страните от НАТО решиха да отпуснат 70 милиарда евро на Украйна през 2026 г. и се ангажираха да подкрепят страната на еквивалентно ниво през 2027 г.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 някойситам

    59 5 Отговор
    хахаха, шмато нема пари за себе си камо ли за зеления евреин-фашист

    Коментиран от #48

    11:45 19.07.2026

  • 2 Мурка

    39 3 Отговор
    ЕДНО Е ДА ИСКАШ ,ВТОРО Е ДА ГО НАПРАВИШ ----ТРЕТО И ЧЕТВЪРТО Е ДА СТАНЕ

    11:45 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иванчо

    58 9 Отговор
    Идва времето когато европейците ще ядат на дедо скъсаните цървули

    Коментиран от #64

    11:48 19.07.2026

  • 5 180 милиарда евро!?

    44 7 Отговор
    Колко камиона с палета банкноти и злато от Австрия през Унгария за Украйна е това? Всеки месец са вървели камионите.

    11:48 19.07.2026

  • 6 Урсула фон дер Лайен, председател

    10 48 Отговор
    Ха-ха......
    Надайте се копейки !!!
    До последния рушняк, за Путина 👈😁

    Коментиран от #56

    11:48 19.07.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    35 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #16

    11:49 19.07.2026

  • 8 ЗИЛ 117

    38 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:49 19.07.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    22 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #22

    11:49 19.07.2026

  • 10 мдаа

    39 3 Отговор
    Абе ние колко милиарда подарихме на потника ? А после се чудим защо теглим нови заеми ...

    11:49 19.07.2026

  • 11 Ето защо украинците са добри с дроновете

    10 25 Отговор
    С минимум средства получават максимум капитали

    Коментиран от #21, #25

    11:49 19.07.2026

  • 12 Радев

    6 22 Отговор
    Ако трябва ние ще ги дадем и ще ги пишем за отбрана....

    11:50 19.07.2026

  • 13 ЗИЛ 117

    30 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:50 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 180 милиарда евро!?

    41 3 Отговор
    Орбан спря един камион с пари и злато. Направиха му Майдан и загуби изборите. Западът воюва с камиони пари и украинско месо.

    11:51 19.07.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    5 23 Отговор

    До коментар #7 от "ЗИЛ 117":

    Аха....
    Следващата война ще е колкото със СеСеСеРе.
    Уйде коньо у реката.

    11:52 19.07.2026

  • 17 Дони

    27 2 Отговор
    МНОГОЧИСЛЕНИ МАНИФЕСТАЦИИ В 11 ГОЛЕМИ ГРАДА В УКРАЙНА ПОЗДРАВЯВАТ ПОМОЩТА ОТ УРСУЛА И ПРИЯТЕЛКИ И НЕ ТОЛКОВА ЗА УКРАЙНА ПРЕДИМНО ОТ ФИМЕЙЛ ПЕРСОНИ ПОРАДИ ЛИПСА НА ДРУГИЯТ ПОЛ ! МЪЖЕТЕ ПОСРЕЩАТ ПОМОЩА С ОРЪЖИЕ В РЪКА И КВАС СЪС ПУДРА ЗАХАР В ОКОПИТЕ ОЧАКВАЙКИ ХАРОН ЛОДКАРЯ

    11:52 19.07.2026

  • 18 Крим е руски

    26 5 Отговор
    3 милиона утилизирани усри

    Коментиран от #63

    11:52 19.07.2026

  • 19 мими а радеф колко заем за тях тегли

    6 16 Отговор
    страните от НАТО решиха да отпуснат 70 милиарда

    11:54 19.07.2026

  • 20 Съдията

    41 4 Отговор
    Наливайте, наливайте. Все някога ще ви потърсят сметка собствените ви граждани, за да обясните защо е западна(ла) Европа, а Русия не е "победена стратегически". Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #53

    11:54 19.07.2026

  • 21 Рублевка

    27 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ето защо украинците са добри с дроновете":

    Зеленски е поискал незабавна помощ от още 30 милиарда евро за дронове. Никак не са евтини, ако са много. Ще му закарат още камиони с пари от Австрия.

    Коментиран от #28

    11:54 19.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рублевка

    29 4 Отговор
    Искам руснаците да фраснат един камион с пари за хунтата. Да се разхвърчат пачки и кюлчета, да има и за народа.

    11:55 19.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мурка

    28 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ето защо украинците са добри с дроновете":

    КАПИТАЛА В ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ИЛИ В ЧУВАЛИЗИРАНИ УКРАИНЧЕТА СЕ ИЗМЕРВА ? ДА НЕ Е В МАНИФЕСТАЦИИ ПО ГОЛЕМИТЕ УКРАИНСКИ ГРАДОВЕ?

    Коментиран от #30

    11:57 19.07.2026

  • 26 Kaлпазанин

    26 1 Отговор
    Има има щом има и офце ,Ротшилд ще печата от нищото хартия за да я дава на правителствата си с лихва за да може племето еврейско да господства над света ,ама нещо закуцука системата ,първо с Русия сега Иран щото не могат да им вземат ресурсите ,РЕСУРСИТЕ .не всичко са толкова глупави като нас в Европа

    11:59 19.07.2026

  • 27 Вовата съм

    15 3 Отговор
    Що бе?, вдигнете цените по две и всичко е наред - отчитаме двойни милиарди за същото желязо

    11:59 19.07.2026

  • 28 Руснак без крак...

    9 26 Отговор

    До коментар #21 от "Рублевка":

    Американските дронове Хорнет с ИИ не са скъпи, носят 5кг взрив, но подръжката и развитието на ИИ изисква средства !!! Тия дронове не пропускат цел !!! Ако не видят каска, танк, оръдие се насочват към линейки, пожарни, вагони. Целта е максимални поражения на руския агрессор !!! Да си агресира в къщи, не в белите държави 👆

    Коментиран от #31, #36

    11:59 19.07.2026

  • 29 Рублевка

    17 5 Отговор
    Удри с дрона по камиона с пари от Европа!
    Да хвърчат пачки и кюлчета злато!

    Коментиран от #50

    12:00 19.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Рублевка

    22 4 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак...":

    Китайската народна република забрани износа на компоненти за дронове и на редкоземелни метали. Затова няма повече дронове и томахавки.
    Капитализмът се оказа едно недоносче.

    Коментиран от #49

    12:03 19.07.2026

  • 32 БАНко

    21 2 Отговор
    НАТООВЦЕ , НАТОТО ОТ КЪДЕ ИМА МИЛИАРДИ ??? УРСУЛИЩАТА ОТ БРЮКСЕЛ ДРУГИ МИЛИАРДИ ДАВАТ ЗА ВОЙНАТА СРЕЩУ РУСИЯ ???

    12:04 19.07.2026

  • 33 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    20 2 Отговор
    Окраина отново се оказа една много, много лоша инвестиция. НЯМА ПОВЕЧЕ ПАРИ.

    12:05 19.07.2026

  • 34 Рублевка

    15 3 Отговор
    Американските Петриът са най-старият експортен вариант на С300, прекопиран от американците и сглобен от китайски компоненти. Ерзац система. Клонинг. Менте.

    12:07 19.07.2026

  • 35 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ

    18 3 Отговор
    За коалицията на желаещите. А то се оказва, че и пара няма.

    12:07 19.07.2026

  • 36 6135

    17 1 Отговор

    До коментар #28 от "Руснак без крак...":

    "Ако не видят каска, танк, оръдие се насочват към линейки, пожарни, вагони."

    Нали знаеш, че навсякъде по света нападението над линейки по време на война се смята за военно престъпление?

    Коментиран от #43, #45

    12:09 19.07.2026

  • 37 Мурка

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Тцъ..":

    ЪХЪ----ЛЕЧЕНИЕ НЕМЕДЛЕНО

    12:09 19.07.2026

  • 38 Има ли шарани които

    12 3 Отговор
    да са вервали . Това е залъгалка като курабийките за да се бият до последния .
    Все пак жалко за окрайнчетата

    12:10 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Рублевка

    12 3 Отговор
    Когато Зеленски просеше пари в Белия дом, Тръмп и Ванс му казаха, че няма хора.
    Представете си, че някой ви даде камиони с пари, като на Украйна, но нямате нито специалисти, нито производствени мощности, а мутри, счетоводители, бизнесмени и командва артист. Кюлчета злато ли ще хвърляте по руснаците?

    12:12 19.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смешник

    2 4 Отговор
    А дано

    12:13 19.07.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    3 19 Отговор

    До коментар #36 от "6135":

    Не и в Русия !!!
    Русия благополучно се превърна в полигон за изпитание на нови оръжия и технологии.
    139.5млн руснаци всеки ден усещат това на гърбината си и умират с името ми на уста !!!
    За Путина 👈😁

    Коментиран от #52, #74

    12:14 19.07.2026

  • 44 Ще намерят, споко.

    2 13 Отговор
    Ще ги вземат от Путиновите офшорки.

    12:16 19.07.2026

  • 45 То и Путин е осъден в Хага

    2 13 Отговор

    До коментар #36 от "6135":

    за тези престъпления.
    Оплачи се там, тук не можем да ти помогнем.

    12:18 19.07.2026

  • 46 ЗЕЛЕНСКИ НАПРАВИ ГОЛЯМА ГРЕШКА

    14 1 Отговор
    Дето утрепа Линдзи Греъм. Това няма да му го простят.

    12:18 19.07.2026

  • 47 отекчен

    14 1 Отговор
    тихо мълком изворчетата почнаха да пресъхват но това е обществена тайна

    12:19 19.07.2026

  • 48 няма, няма

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "някойситам":

    Трябва да се напъним малко, от детски закуски, осигуровки, вторични суровини, кой - каквото има. Всичко за войната, всичко за победата! Пък ако се случи някой удар с ЯО, няма страшно, нищо не помага. Овиваме се в бял чаршаф и тръгваме бавно към гробищата, тихо, без да всяваме смут.

    Коментиран от #55

    12:19 19.07.2026

  • 49 Руснак без крак...

    6 18 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    "..Капитализмът се оказа едно недоносче.."

    Не капитализма, а Руския капитализъм !!!
    Също както руския комунизъм, социализъм, автопром и индустрия. В Русия всеки детайл, всяка вещ, всяка машина вървят със собствена документация !!! Два руски пирона еднакви няма.
    Това е Космологична Константа, чиста физика 👆😁

    12:19 19.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ВЕСЕЛЯК

    14 5 Отговор
    Време е да направим залози, кого първо ще очистят, Зелинцето или Тръмпочето.
    Нека който иска първо да пукне Зелинцето за сложи ПЛЮС, а който държи това да е рижото недоразумение, да сложи МИНУС.
    Успех на състезателите!

    Коментиран от #59

    12:20 19.07.2026

  • 52 Никак не е приятно

    13 5 Отговор

    До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":

    на Владимир Владимирович, че се избиват руснаците от западните покрайнини, на които е втълпено, че са украинци, велики укри, изобретили всичко на света, изкопали Черно море, издигнали Карпатите, построили пирамидите, само и само да се бият като кочове с каменна стена против професионалната руска армия.
    Но тези безумци избиват нечии майки, жени, деца. Няма как. Трябва да бъдат денацифицирани.

    Коментиран от #54, #57

    12:20 19.07.2026

  • 53 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Съдията":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    Коментиран от #58

    12:22 19.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Прави го, щом ти харесва

    1 12 Отговор

    До коментар #48 от "няма, няма":

    На нас не ни се налага. Европа помага от фонда си за войни, бедствия и аварии, който се ползва само за това. Когато Путин те нападне, ще дадат и на теб. Инак няма как. Май завиждаш, а?

    Коментиран от #62

    12:23 19.07.2026

  • 56 Скъпа,

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    предшественика Ти А.Х. те очаква с нетърпение да Му правиш компания...

    Коментиран от #61

    12:24 19.07.2026

  • 57 Майор Деянов, на всеки километър

    3 12 Отговор

    До коментар #52 от "Никак не е приятно":

    "...Няма как. Трябва да бъдат денацифицирани..."

    Само фашист може твърди и прави такова нещо !!! Никой няма правото да налага с войни и убийства възгледите си !!! Че руснаците са най-горемите фашисти го е разбрал дори Хитлер на собствената си гърбина 👆

    12:24 19.07.2026

  • 58 Рублевка

    2 9 Отговор

    До коментар #53 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Западът е люлка на европейската цивилизация. Западът е неприкосновен. Но 0краина не е запад, а западна покрайнина на Русия.

    Коментиран от #60, #66

    12:24 19.07.2026

  • 59 Не ставаш за хазарт

    4 9 Отговор

    До коментар #51 от "ВЕСЕЛЯК":

    Веднъж поне не позна.
    Пък и са пари на вятъра ти. Няма да си жив да видиш.
    Заложи ли на "Киев за три дня". И кво?

    Коментиран от #145

    12:25 19.07.2026

  • 60 Не кого му пука

    2 10 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    Важното е, че копейките винаги сте капо.

    12:26 19.07.2026

  • 61 Не може

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Скъпа,":

    да пререждате Путин, не е гот.

    12:27 19.07.2026

  • 62 Рублевка

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Прави го, щом ти харесва":

    България е в тежко положение и без война. Да ни изпращат и на нас по един-два камиона с пачки и кюлчета злато на месец.

    Коментиран от #69

    12:27 19.07.2026

  • 63 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Крим е руски":

    "..Крим е руски.."

    И кат Крим е руски, да не би Рассия да цъфна та върза ? Стана по-богата, кадърна, щастлива с умни деца и хора !!! Същия ycpaн миризлиффф КЕНЕФФФ, с нещата наследени от древния СССР. Тва е то Paccия, а храната им.......храната истинска пoмия 👈

    Коментиран от #102

    12:29 19.07.2026

  • 64 Вече 40 години лъжеш

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Иванчо":

    и все не се сбъдва. Развален ти е бобът.

    Коментиран от #151

    12:29 19.07.2026

  • 65 Иво

    8 1 Отговор
    Как така няма да успее. Ей го е, Ганьо, той ще тегли нови стотици милиарди заеми, за да подпомогне евролгтблибералатлантическите ценности!

    12:29 19.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Култура Миянко д-р

    6 2 Отговор
    Значи НАТО отпуска милиарди помощ срещу Русия и не е във война с Русия ?Все едно аз да платя на ХитМен определена сума да ви зачисти цялата фамилия и после ако ме хванат да отричам ,че имам изобщо нещо общо в случая ?

    Коментиран от #80

    12:30 19.07.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    1 5 Отговор
    🤣🤣🤣

    Пародия!

    Коментиран от #75, #78

    12:30 19.07.2026

  • 69 За да получиш, първо трябва да дадеш

    2 8 Отговор

    До коментар #62 от "Рублевка":

    Златото ти го изнесоха руснаците през Асвабажданенито. Търси си го от тях.

    12:30 19.07.2026

  • 70 ЕВРЕИТЕ КАЗАХА

    5 2 Отговор
    Няма Крим - няма пара. А сега ще сте БЕДНИ НАЦИСТИ - СМЕЕХ.

    Коментиран от #73

    12:31 19.07.2026

  • 71 Копейки,

    2 5 Отговор
    В коя държава има купони и опашки за бензин? Коментирайте.Интернетът в България е разрешен.

    Коментиран от #83

    12:32 19.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Е, ти обичаш да послъгваш

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "ЕВРЕИТЕ КАЗАХА":

    Нищо де, човещинка. Не се лекува.

    Коментиран от #77

    12:32 19.07.2026

  • 74 Жълтопаветен

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":

    просяк се кичи с името на най великият държавник на планетата! А бе простото си остава просто...

    12:33 19.07.2026

  • 75 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Да.Пародия.

    12:33 19.07.2026

  • 76 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Цеко":

    В руските апартаменти има вана. Руснаците всеки ден вземат по два пъти душ. Веднъж седмично ходят на руска баня, финска сауна и солариум. Много са чистоплътни.
    Откъде накъде са според теб смрад??

    12:34 19.07.2026

  • 77 ЕВРЕИТЕ СПИРАТ ПАРАТА

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Е, ти обичаш да послъгваш":

    Сега и БГ Бандерите ще са БЕННИ НАЦИСТИ - СМЕЕХ.

    12:34 19.07.2026

  • 78 Малката Бахама

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Пародия що си на дивана не на фронта,
    ти насипват канчето Хорнети и Птичките на Мадяр. Случващото се в Русия е една огромна трагедия, трагедия в която живи хора биват принуждавани да се бият с роботи !!!

    Коментиран от #132

    12:35 19.07.2026

  • 79 Санкциите работят

    5 2 Отговор
    ЕС няма пари и еврото не струва и не се търси. Някой обеднява със собствените си глупости.

    Коментиран от #86

    12:36 19.07.2026

  • 80 На кого му пука

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Култура Миянко д-р":

    Имат, дават на когот си искат. Не е твой проблем.

    Ние как ти плащаме социалните помощи. Но! Ако ще трепеш хора, ще ти ги спрем. На убиеца Путин не даваме точно по тази причина.

    Коментиран от #96

    12:36 19.07.2026

  • 81 Никой

    0 4 Отговор
    Пари имаме - то даже - вече няма къде да ги слагаме.

    Коментиран от #82

    12:36 19.07.2026

  • 82 Ние имаме, копейките не

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Никой":

    Щото не работят.

    12:37 19.07.2026

  • 83 Рублевка

    1 3 Отговор

    До коментар #71 от "Копейки,":

    Какви купони в ерата на дигиталните технологии? Разпознават ти номера от камерите и компютърът ти запомня маршрута. Купони може да има само в изостанали страни, някъде по света, но не зная къде.

    12:37 19.07.2026

  • 84 Механик

    5 4 Отговор
    Не е "може да не успее" а е "Няма да успее".
    Няма да успее, щото нема пара. Отпуска който има пари, а който няма "може да не успее".
    НАТО е в мозъчна смърт и се поддържа на системи. Но и те вече не вършат работа и започва трупното гниене на ЕС, свързано с много неприятна миризма.

    Коментиран от #93, #95

    12:38 19.07.2026

  • 85 НОВОФАШИСТИТЕ СА ГОЛЯМ ПРОВАЛ

    7 1 Отговор
    Спят по дупките у метрото у кииф, а сега и евреите им спират парата. ЖАЛКИ БЕДНИ НОВОФАШИСТИ.

    Коментиран от #88

    12:38 19.07.2026

  • 86 Готин фейк!

    3 3 Отговор

    До коментар #79 от "Санкциите работят":

    Жалко,.че ЕС не го е чул да се посмее на акъла ти.

    12:38 19.07.2026

  • 87 А ГДЕ

    6 2 Отговор
    Кая Калас. Нали обеща милиарди.

    Коментиран от #89

    12:41 19.07.2026

  • 88 Щом ти стана по-богат, умен и красив

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "НОВОФАШИСТИТЕ СА ГОЛЯМ ПРОВАЛ":

    от това, давай още.
    Те поне имат метро.
    Ако Путин те бомби, искам да те видя къде се вреш. У бидоня ли. Недей, ще го напълниш с ла.й.на за нула време от шубе.

    12:42 19.07.2026

  • 89 Ще ги дадат,

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "А ГДЕ":

    Не ги мисли.
    Те ще се оправят, ти не. Щото е в мозъка.

    12:44 19.07.2026

  • 90 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАХА

    5 2 Отговор
    Тъпите бандери и нацистите. Уж им обещаха 140 МИЛИАРДА, а ГРОШИ НЕМА - СМЕЕХ.

    12:45 19.07.2026

  • 91 Пенсионер 69 годишен

    4 2 Отговор
    Имах един колега, доста по млад от мене. Той работил на пристанището. Там разтоварвали китайските контейнери и лепели европейски цени на стоките от Китай. Европа не произвежда нищо. Има само много развито селско стопанство и строителство, но на малки и средни обекти. Китай е световната индустриална и банкова сила. Без китайски компоненти спират всички заводи в света. Китай раздава кредити повече от всичко западни банки взети заедно.

    12:45 19.07.2026

  • 92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    5 2 Отговор
    Затова евреите и британците ги връткат с парите.

    Коментиран от #97

    12:46 19.07.2026

  • 93 Не познаваш,

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Механик":

    поне досега. Бобът, дето го хвърляш, се е развалил.
    Не играй тото. Чиста загуба

    Коментиран от #99

    12:46 19.07.2026

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "БЛОГЪР ОТ МАКСУДА":

    Реши да си добавиш популярност с исползване на част от моя ник ли ?
    Хахахах
    Целия Максуд да те.....

    12:47 19.07.2026

  • 95 Да де

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Механик":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.

    12:47 19.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Кога им прави тест?

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Копейките с високия интелект и три виШи много сте прокопсали.

    Коментиран от #104

    12:48 19.07.2026

  • 98 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 2 Отговор
    Обещават им земята и небето докато им го поставят дълбоко. После им казват - нема грижи, нема бегай.

    Коментиран от #106, #107

    12:49 19.07.2026

  • 99 Чакай да видя

    3 1 Отговор

    До коментар #93 от "Не познаваш,":

    Пускам тото онлайн. И чудеса стават. Все някой печели. Оная седмица един белгиец спечели 9,5 милиона евро от националната лотария. Да е жив и здрав да си ги харчи.

    12:49 19.07.2026

  • 100 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #105, #117

    12:49 19.07.2026

  • 101 Е, обичаш да послъгваш, нищо де,

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Култура Миянко":

    ама не си падам по джендъри, ни руски, ни никакви. Обърни се към Коцето и Цомчо. Може да ти платят.

    12:51 19.07.2026

  • 102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":

    Русия е една от най технологично развитие държави в света.Тя е една от петте държави които правят реактивни двигатели за самолёт - пънически и военни.А Русия ,само тя ,ги прави без кавато и да е кооперация.Атомни станции,космически корабли и станции и тн.
    Това че го отричаш ,принизява теб ,а не Русия.

    Коментиран от #108, #109

    12:51 19.07.2026

  • 103 Вълк

    3 4 Отговор
    И със по малко пари руснаците ядат бой . Да не забравяме че за всеки убит украйнски война руснаците плащат с четири убити рашиста

    Коментиран от #111, #112

    12:51 19.07.2026

  • 104 НОВАТА ЛЮБИМА ПЕСЕН НА РОТШИЛДИТЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #97 от "Кога им прави тест?":

    ГРОШИ НЕМАы, НЕМА ГРОШИ!! БЕГАЙ КЪШ, КЪШ, КЪШ!

    12:52 19.07.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #100 от "Дон Корлеоне":

    Че кой ще даже на Зеленски право?!

    12:52 19.07.2026

  • 106 На кого му пука, важното е че трепят

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    рашисти и тем подобни убийци.

    12:52 19.07.2026

  • 107 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #98 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Можеш ли да си представиш? Изкопали Черно море, моля ти се! Построили пирамидите. Изобретили всичко на света!

    12:52 19.07.2026

  • 108 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Толкова е развита че без да внесе чипове не може и кола да сглоби

    Коментиран от #113, #114, #119

    12:53 19.07.2026

  • 109 Странно,

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    а защо не и личи. Кой не я е хванал, той не я е...
    Китайците си я оправят, как си искат

    Коментиран от #124

    12:54 19.07.2026

  • 110 Една мисъл не ми дава мира.

    3 3 Отговор
    След тридневната ес ве о Западът ще праща ли на изгладнелите орките пилешки бутчета и консерви?

    12:54 19.07.2026

  • 111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Вълк":

    Защо четери,не бяха ли преди повече?7?10?
    Що намаляш? Нямате обща методичка ли?
    Защо Русия трябва да ну и повече? Защото ви сё иска ли?Обоснови се

    12:54 19.07.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Османагич 🇹🇷

    5 2 Отговор

    До коментар #108 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Що бе гьоттт .веррен ,България какви чипове произвежда,че не моаа се сетя 😂😂😂 ?

    12:57 19.07.2026

  • 115 Никой

    5 2 Отговор
    Добре - но ако плановете не проработят - Русия не успяха да я победят нито Наполеон - нито Хитлер.

    Коментиран от #118

    12:58 19.07.2026

  • 116 ГРОШы НЕМА

    5 1 Отговор
    Обаче Германия определя връщането на млади украинци във военната зона като оправдано.
    Ей това бандерите са много тъпи парчета. Умират за англосаксонските извратении.

    12:58 19.07.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Винаги има първи път

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Никой":

    И ти не се наси.раше, ама започна. От ЕГНто е.

    13:00 19.07.2026

  • 119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #108 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Да ,за Сега внася.Но има и Руски чипове.Но и Това ще оправят .Вече здраво работят по темата.Руски литографи 350нм и 130 има.Разработва се Руски литограф 90нМ.Чиповете за беспилотниците за фронта всичките са Руски.Те не трябва да са много малки за Сега,важно е да работят.
    А България какво произвежда?

    13:01 19.07.2026

  • 120 Хахаха!🎺🥳😀

    4 2 Отговор
    Първо мутрите ги мобилизират с ритници. След това ги бият и дрогират в лагери за подготовка няколко дни, докато загубят човешки облик. И накрая ги хвърлят в атака против руските картечници, дронове и миномети. Три милиона урки вече дадоха фира. Започна мобилизация в Лвов на бандеровците. Затуй са тези протести. Те си мислеха, че ще минат метър.

    Коментиран от #123

    13:02 19.07.2026

  • 121 Историк

    3 3 Отговор
    Империята на злото,смъртта,лъжата и войната постигна нечуван успех- постави цял свят на военни релси, за да се предпазят от нея. Всички харчат парите си за въоръжение,т.е. за избиване на хората и разрушаване на човешките постижения, вместо за мирен,спокоен и добър живот. Браво на терористите!

    Коментиран от #125, #127

    13:03 19.07.2026

  • 122 БЕДНИ НАЦИСТИ

    5 2 Отговор
    Евреите им спряха парата - СМЕЕХ.

    Коментиран от #129

    13:04 19.07.2026

  • 123 Кога си бил в руската войска?

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Това, същото го съобщиха ботсуанците за нея. Пусти рашки, убиват своите. Най-вече Путин, даже без да ги рита.

    13:04 19.07.2026

  • 124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Странно,":

    И как става Това? Или Ти съдиш по Това че е така с България ли?Всеки я .....,комшия ,"приятели",врагове...

    13:04 19.07.2026

  • 125 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #121 от "Историк":

    Да ,така направи Америка,за да си продава оръжието.

    13:05 19.07.2026

  • 126 А ИСТИНАТА Е

    5 2 Отговор
    Зеленски продава живота на всеки окраинец по 1000 ЮРО. Окраинците свършиха - РОТШИЛДИТЕ спряха ГРОШы.

    13:05 19.07.2026

  • 127 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "Историк":

    Синът на Тръмп нарече Украйна обител на злото. В това си прав. Украйна разорява Европа и САЩ.

    13:05 19.07.2026

  • 128 БайДънчо:

    5 2 Отговор
    За да може НАТЮ да отпусне 140 милиарда евро
    Подарък на НацистоФашистката Хунта на Украйна,
    трчбва да Ограби всички държави членуващи в НАТЮ,
    включително и Бедна българия и тя да стане още по-Бедна!

    Коментиран от #130, #133

    13:06 19.07.2026

  • 129 На кого му пука

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "БЕДНИ НАЦИСТИ":

    Ще ти спрем социалните помощи и ще ги пращаме на тях. Намерихме му цаката. По-добре беше те да плащат, но като те гледам как се радваш, явно предпочиташ да лишим теб. Браво!

    Коментиран от #131

    13:06 19.07.2026

  • 130 Няма как да знаеш

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "БайДънчо:":

    ние не сме си плащали три години само вноската. Явно не ги вземат от теб.
    Фейкът ти не става. Измисли друг.

    13:08 19.07.2026

  • 131 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор

    До коментар #129 от "На кого му пука":

    Ще спреш помощите, но бай Асан ще дойде с петте си сина и ще те заколи.

    Коментиран от #134

    13:09 19.07.2026

  • 132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Малката Бахама":

    А украинци е в Киев от кого сё крият в метрото? От чии роботи?

    13:09 19.07.2026

  • 133 Споко,

    1 7 Отговор

    До коментар #128 от "БайДънчо:":

    Путин ще върне всичко след войната. С лихвите.
    Не ги мисли.

    Коментиран от #135, #137, #139

    13:09 19.07.2026

  • 134 Така се плашехме в първи клас

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ти в кой си?
    На Асан няма да ги спираме. Само на радостните копейки.

    13:11 19.07.2026

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #133 от "Споко,":

    Лекаря Ти е мноооого слаб

    13:11 19.07.2026

  • 136 западналите

    6 1 Отговор
    изтекоха в канала, хахаха

    13:11 19.07.2026

  • 137 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ ИСКАХА ДА ОТРАДНАТ

    6 1 Отговор

    До коментар #133 от "Споко,":

    Тези 140 МИИЛАРДА от Русия. Ама ги достраша. Сега и на БГ Бандерите ще им спрат късите пари.

    13:12 19.07.2026

  • 138 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    6 1 Отговор
    Е тотален провал.

    13:13 19.07.2026

  • 139 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор

    До коментар #133 от "Споко,":

    Путин до края на войната ще се пенсионира и ще посочи за президент от Единна Русия генерал Суровикин. Охххх котьоооо! Ша фърчи украинска вата!

    Коментиран от #143

    13:14 19.07.2026

  • 140 Запада ще почне сам да си прави дронове

    2 4 Отговор
    Зеленски само беше в началото
    Всичко се развива по филма матрицата

    13:18 19.07.2026

  • 141 Питам

    2 4 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    13:19 19.07.2026

  • 142 Казанлъшкия

    4 1 Отговор
    180 милиарда досега са им отпуснати??? И къде точно отидоха тия пари? Май повечето са потънали по джобовете на украинските политици.

    13:21 19.07.2026

  • 143 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #139 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    На Хорнет дроновете не им пука кой е генерал, кой президент, кой войник. Летят и чакат. Ще намерят руснаците в кeнeфа, на масата, в леглата. Няма, няма спасение блатушки. Който предизвиква ветрове, жъне бури 👆

    13:22 19.07.2026

  • 144 Ъъъ

    3 3 Отговор
    600 милиона европейци, чакат на 300 милиона американци да ги спасяват от 150 милиона руснаци.... Ни пари, ни оръжие, ни армии в Европа... 🤔

    Коментиран от #150

    13:25 19.07.2026

  • 145 К.о.т.А.К.А.😿

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Не ставаш за хазарт":

    Иран за 3 дня, Баба Алино за 3 лет, ахахаха

    13:33 19.07.2026

  • 146 Васко Делчев

    2 2 Отговор
    НАТО 3 терористична организация.

    13:35 19.07.2026

  • 147 Няма и заеми

    3 2 Отговор
    Безпомощното ЕС ги няма тези пари, еврото не струва и не се търси. Когато си във фалит, какво да дадеш

    13:35 19.07.2026

  • 148 139

    0 2 Отговор
    пак става!

    13:36 19.07.2026

  • 149 Ха,ха,ха

    1 2 Отговор
    Тате каза, че ще ми купи колело, ама друг път.

    13:37 19.07.2026

  • 150 Руската

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Ъъъ":

    чака на корейската,фа я спаси от украинската!

    Коментиран от #152

    13:37 19.07.2026

  • 151 И боб нема да имаш скоро, шекел

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "Вече 40 години лъжеш":

    кравария и макаронска франция - 130% държавен дълг от БВП, Япония, Ю. Корея, Италия, Испания, Гърция - много повече…

    Коментиран от #153

    13:37 19.07.2026

  • 152 Ъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Руската":

    Аха... Значи цяла Европа + САЩ могат да плащат на наемници от цял свят да се бият срещу Русия, но Русия не може да използва наемници, така ли?🤣

    13:45 19.07.2026

  • 153 Уволнен портиер от Баба Алино

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "И боб нема да имаш скоро, шекел":

    западналите скоро трябва да върнат 400 милиарда на Русия и Иран + репарации = сменяй доставчика (черепа и викито василева), варньенска м ършо

    13:49 19.07.2026

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