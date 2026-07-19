НАТО може да не успее да отпусне обещаните 140 милиарда евро на Украйна

Обещанието на НАТО да предостави на Украйна общо 140 милиарда евро военна помощ тази и следващата година може да се окаже неизпълнено. Това мнение е цитирано в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Изданието като цяло поставя под въпрос колко реалистична е тази цел и не изключва възможността тя да представлява западна „политика на празни обещания“. Според NZZ инвестиционната цел „не е извадена от нищото, а остава амбициозна“, тъй като постигането ѝ „ще изисква привличане на допълнителни средства“.
От приблизително 400 милиарда евро помощ, обещана от институциите на ЕС и държавите членки за 4,5 години конфликт, към края на април 2026 г. Киев е получил по-малко от половината от тази сума – приблизително 180 милиарда евро.
На 8 юли, след срещата на върха в Анкара, страните от НАТО решиха да отпуснат 70 милиарда евро на Украйна през 2026 г. и се ангажираха да подкрепят страната на еквивалентно ниво през 2027 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 някойситам
Коментиран от #48
11:45 19.07.2026
2 Мурка
11:45 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Иванчо
Коментиран от #64
11:48 19.07.2026
5 180 милиарда евро!?
11:48 19.07.2026
6 Урсула фон дер Лайен, председател
Надайте се копейки !!!
До последния рушняк, за Путина 👈😁
Коментиран от #56
11:48 19.07.2026
7 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #16
11:49 19.07.2026
8 ЗИЛ 117
11:49 19.07.2026
9 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #22
11:49 19.07.2026
10 мдаа
11:49 19.07.2026
11 Ето защо украинците са добри с дроновете
Коментиран от #21, #25
11:49 19.07.2026
12 Радев
11:50 19.07.2026
13 ЗИЛ 117
11:50 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 180 милиарда евро!?
11:51 19.07.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #7 от "ЗИЛ 117":Аха....
Следващата война ще е колкото със СеСеСеРе.
Уйде коньо у реката.
11:52 19.07.2026
17 Дони
11:52 19.07.2026
18 Крим е руски
Коментиран от #63
11:52 19.07.2026
19 мими а радеф колко заем за тях тегли
11:54 19.07.2026
20 Съдията
Коментиран от #53
11:54 19.07.2026
21 Рублевка
До коментар #11 от "Ето защо украинците са добри с дроновете":Зеленски е поискал незабавна помощ от още 30 милиарда евро за дронове. Никак не са евтини, ако са много. Ще му закарат още камиони с пари от Австрия.
Коментиран от #28
11:54 19.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Рублевка
11:55 19.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мурка
До коментар #11 от "Ето защо украинците са добри с дроновете":КАПИТАЛА В ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ ИЛИ В ЧУВАЛИЗИРАНИ УКРАИНЧЕТА СЕ ИЗМЕРВА ? ДА НЕ Е В МАНИФЕСТАЦИИ ПО ГОЛЕМИТЕ УКРАИНСКИ ГРАДОВЕ?
Коментиран от #30
11:57 19.07.2026
26 Kaлпазанин
11:59 19.07.2026
27 Вовата съм
11:59 19.07.2026
28 Руснак без крак...
До коментар #21 от "Рублевка":Американските дронове Хорнет с ИИ не са скъпи, носят 5кг взрив, но подръжката и развитието на ИИ изисква средства !!! Тия дронове не пропускат цел !!! Ако не видят каска, танк, оръдие се насочват към линейки, пожарни, вагони. Целта е максимални поражения на руския агрессор !!! Да си агресира в къщи, не в белите държави 👆
Коментиран от #31, #36
11:59 19.07.2026
29 Рублевка
Да хвърчат пачки и кюлчета злато!
Коментиран от #50
12:00 19.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Рублевка
До коментар #28 от "Руснак без крак...":Китайската народна република забрани износа на компоненти за дронове и на редкоземелни метали. Затова няма повече дронове и томахавки.
Капитализмът се оказа едно недоносче.
Коментиран от #49
12:03 19.07.2026
32 БАНко
12:04 19.07.2026
33 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
12:05 19.07.2026
34 Рублевка
12:07 19.07.2026
35 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ
12:07 19.07.2026
36 6135
До коментар #28 от "Руснак без крак...":"Ако не видят каска, танк, оръдие се насочват към линейки, пожарни, вагони."
Нали знаеш, че навсякъде по света нападението над линейки по време на война се смята за военно престъпление?
Коментиран от #43, #45
12:09 19.07.2026
37 Мурка
До коментар #30 от "Тцъ..":ЪХЪ----ЛЕЧЕНИЕ НЕМЕДЛЕНО
12:09 19.07.2026
38 Има ли шарани които
Все пак жалко за окрайнчетата
12:10 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Рублевка
Представете си, че някой ви даде камиони с пари, като на Украйна, но нямате нито специалисти, нито производствени мощности, а мутри, счетоводители, бизнесмени и командва артист. Кюлчета злато ли ще хвърляте по руснаците?
12:12 19.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Смешник
12:13 19.07.2026
43 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "6135":Не и в Русия !!!
Русия благополучно се превърна в полигон за изпитание на нови оръжия и технологии.
139.5млн руснаци всеки ден усещат това на гърбината си и умират с името ми на уста !!!
За Путина 👈😁
Коментиран от #52, #74
12:14 19.07.2026
44 Ще намерят, споко.
12:16 19.07.2026
45 То и Путин е осъден в Хага
До коментар #36 от "6135":за тези престъпления.
Оплачи се там, тук не можем да ти помогнем.
12:18 19.07.2026
46 ЗЕЛЕНСКИ НАПРАВИ ГОЛЯМА ГРЕШКА
12:18 19.07.2026
47 отекчен
12:19 19.07.2026
48 няма, няма
До коментар #1 от "някойситам":Трябва да се напъним малко, от детски закуски, осигуровки, вторични суровини, кой - каквото има. Всичко за войната, всичко за победата! Пък ако се случи някой удар с ЯО, няма страшно, нищо не помага. Овиваме се в бял чаршаф и тръгваме бавно към гробищата, тихо, без да всяваме смут.
Коментиран от #55
12:19 19.07.2026
49 Руснак без крак...
До коментар #31 от "Рублевка":"..Капитализмът се оказа едно недоносче.."
Не капитализма, а Руския капитализъм !!!
Също както руския комунизъм, социализъм, автопром и индустрия. В Русия всеки детайл, всяка вещ, всяка машина вървят със собствена документация !!! Два руски пирона еднакви няма.
Това е Космологична Константа, чиста физика 👆😁
12:19 19.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ВЕСЕЛЯК
Нека който иска първо да пукне Зелинцето за сложи ПЛЮС, а който държи това да е рижото недоразумение, да сложи МИНУС.
Успех на състезателите!
Коментиран от #59
12:20 19.07.2026
52 Никак не е приятно
До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":на Владимир Владимирович, че се избиват руснаците от западните покрайнини, на които е втълпено, че са украинци, велики укри, изобретили всичко на света, изкопали Черно море, издигнали Карпатите, построили пирамидите, само и само да се бият като кочове с каменна стена против професионалната руска армия.
Но тези безумци избиват нечии майки, жени, деца. Няма как. Трябва да бъдат денацифицирани.
Коментиран от #54, #57
12:20 19.07.2026
53 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #20 от "Съдията":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
Коментиран от #58
12:22 19.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Прави го, щом ти харесва
До коментар #48 от "няма, няма":На нас не ни се налага. Европа помага от фонда си за войни, бедствия и аварии, който се ползва само за това. Когато Путин те нападне, ще дадат и на теб. Инак няма как. Май завиждаш, а?
Коментиран от #62
12:23 19.07.2026
56 Скъпа,
До коментар #6 от "Урсула фон дер Лайен, председател":предшественика Ти А.Х. те очаква с нетърпение да Му правиш компания...
Коментиран от #61
12:24 19.07.2026
57 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #52 от "Никак не е приятно":"...Няма как. Трябва да бъдат денацифицирани..."
Само фашист може твърди и прави такова нещо !!! Никой няма правото да налага с войни и убийства възгледите си !!! Че руснаците са най-горемите фашисти го е разбрал дори Хитлер на собствената си гърбина 👆
12:24 19.07.2026
58 Рублевка
До коментар #53 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Западът е люлка на европейската цивилизация. Западът е неприкосновен. Но 0краина не е запад, а западна покрайнина на Русия.
Коментиран от #60, #66
12:24 19.07.2026
59 Не ставаш за хазарт
До коментар #51 от "ВЕСЕЛЯК":Веднъж поне не позна.
Пък и са пари на вятъра ти. Няма да си жив да видиш.
Заложи ли на "Киев за три дня". И кво?
Коментиран от #145
12:25 19.07.2026
60 Не кого му пука
До коментар #58 от "Рублевка":Важното е, че копейките винаги сте капо.
12:26 19.07.2026
61 Не може
До коментар #56 от "Скъпа,":да пререждате Путин, не е гот.
12:27 19.07.2026
62 Рублевка
До коментар #55 от "Прави го, щом ти харесва":България е в тежко положение и без война. Да ни изпращат и на нас по един-два камиона с пачки и кюлчета злато на месец.
Коментиран от #69
12:27 19.07.2026
63 Владимир Путин, президент
До коментар #18 от "Крим е руски":"..Крим е руски.."
И кат Крим е руски, да не би Рассия да цъфна та върза ? Стана по-богата, кадърна, щастлива с умни деца и хора !!! Същия ycpaн миризлиффф КЕНЕФФФ, с нещата наследени от древния СССР. Тва е то Paccия, а храната им.......храната истинска пoмия 👈
Коментиран от #102
12:29 19.07.2026
64 Вече 40 години лъжеш
До коментар #4 от "Иванчо":и все не се сбъдва. Развален ти е бобът.
Коментиран от #151
12:29 19.07.2026
65 Иво
12:29 19.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Култура Миянко д-р
Коментиран от #80
12:30 19.07.2026
68 az СВО Победа 81
Пародия!
Коментиран от #75, #78
12:30 19.07.2026
69 За да получиш, първо трябва да дадеш
До коментар #62 от "Рублевка":Златото ти го изнесоха руснаците през Асвабажданенито. Търси си го от тях.
12:30 19.07.2026
70 ЕВРЕИТЕ КАЗАХА
Коментиран от #73
12:31 19.07.2026
71 Копейки,
Коментиран от #83
12:32 19.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Е, ти обичаш да послъгваш
До коментар #70 от "ЕВРЕИТЕ КАЗАХА":Нищо де, човещинка. Не се лекува.
Коментиран от #77
12:32 19.07.2026
74 Жълтопаветен
До коментар #43 от "Владимир Путин, президент":просяк се кичи с името на най великият държавник на планетата! А бе простото си остава просто...
12:33 19.07.2026
75 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Да.Пародия.
12:33 19.07.2026
76 Рублевка
До коментар #66 от "Цеко":В руските апартаменти има вана. Руснаците всеки ден вземат по два пъти душ. Веднъж седмично ходят на руска баня, финска сауна и солариум. Много са чистоплътни.
Откъде накъде са според теб смрад??
12:34 19.07.2026
77 ЕВРЕИТЕ СПИРАТ ПАРАТА
До коментар #73 от "Е, ти обичаш да послъгваш":Сега и БГ Бандерите ще са БЕННИ НАЦИСТИ - СМЕЕХ.
12:34 19.07.2026
78 Малката Бахама
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Пародия що си на дивана не на фронта,
ти насипват канчето Хорнети и Птичките на Мадяр. Случващото се в Русия е една огромна трагедия, трагедия в която живи хора биват принуждавани да се бият с роботи !!!
Коментиран от #132
12:35 19.07.2026
79 Санкциите работят
Коментиран от #86
12:36 19.07.2026
80 На кого му пука
До коментар #67 от "Култура Миянко д-р":Имат, дават на когот си искат. Не е твой проблем.
Ние как ти плащаме социалните помощи. Но! Ако ще трепеш хора, ще ти ги спрем. На убиеца Путин не даваме точно по тази причина.
Коментиран от #96
12:36 19.07.2026
81 Никой
Коментиран от #82
12:36 19.07.2026
82 Ние имаме, копейките не
До коментар #81 от "Никой":Щото не работят.
12:37 19.07.2026
83 Рублевка
До коментар #71 от "Копейки,":Какви купони в ерата на дигиталните технологии? Разпознават ти номера от камерите и компютърът ти запомня маршрута. Купони може да има само в изостанали страни, някъде по света, но не зная къде.
12:37 19.07.2026
84 Механик
Няма да успее, щото нема пара. Отпуска който има пари, а който няма "може да не успее".
НАТО е в мозъчна смърт и се поддържа на системи. Но и те вече не вършат работа и започва трупното гниене на ЕС, свързано с много неприятна миризма.
Коментиран от #93, #95
12:38 19.07.2026
85 НОВОФАШИСТИТЕ СА ГОЛЯМ ПРОВАЛ
Коментиран от #88
12:38 19.07.2026
86 Готин фейк!
До коментар #79 от "Санкциите работят":Жалко,.че ЕС не го е чул да се посмее на акъла ти.
12:38 19.07.2026
87 А ГДЕ
Коментиран от #89
12:41 19.07.2026
88 Щом ти стана по-богат, умен и красив
До коментар #85 от "НОВОФАШИСТИТЕ СА ГОЛЯМ ПРОВАЛ":от това, давай още.
Те поне имат метро.
Ако Путин те бомби, искам да те видя къде се вреш. У бидоня ли. Недей, ще го напълниш с ла.й.на за нула време от шубе.
12:42 19.07.2026
89 Ще ги дадат,
До коментар #87 от "А ГДЕ":Не ги мисли.
Те ще се оправят, ти не. Щото е в мозъка.
12:44 19.07.2026
90 ЕВРЕИТЕ ИЗЛЪГАХА
12:45 19.07.2026
91 Пенсионер 69 годишен
12:45 19.07.2026
92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #97
12:46 19.07.2026
93 Не познаваш,
До коментар #84 от "Механик":поне досега. Бобът, дето го хвърляш, се е развалил.
Не играй тото. Чиста загуба
Коментиран от #99
12:46 19.07.2026
94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "БЛОГЪР ОТ МАКСУДА":Реши да си добавиш популярност с исползване на част от моя ник ли ?
Хахахах
Целия Максуд да те.....
12:47 19.07.2026
95 Да де
До коментар #84 от "Механик":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 5 години.
12:47 19.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Кога им прави тест?
До коментар #92 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Копейките с високия интелект и три виШи много сте прокопсали.
Коментиран от #104
12:48 19.07.2026
98 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #106, #107
12:49 19.07.2026
99 Чакай да видя
До коментар #93 от "Не познаваш,":Пускам тото онлайн. И чудеса стават. Все някой печели. Оная седмица един белгиец спечели 9,5 милиона евро от националната лотария. Да е жив и здрав да си ги харчи.
12:49 19.07.2026
100 Дон Корлеоне
Коментиран от #105, #117
12:49 19.07.2026
101 Е, обичаш да послъгваш, нищо де,
До коментар #96 от "Култура Миянко":ама не си падам по джендъри, ни руски, ни никакви. Обърни се към Коцето и Цомчо. Може да ти платят.
12:51 19.07.2026
102 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Владимир Путин, президент":Русия е една от най технологично развитие държави в света.Тя е една от петте държави които правят реактивни двигатели за самолёт - пънически и военни.А Русия ,само тя ,ги прави без кавато и да е кооперация.Атомни станции,космически корабли и станции и тн.
Това че го отричаш ,принизява теб ,а не Русия.
Коментиран от #108, #109
12:51 19.07.2026
103 Вълк
Коментиран от #111, #112
12:51 19.07.2026
104 НОВАТА ЛЮБИМА ПЕСЕН НА РОТШИЛДИТЕ
До коментар #97 от "Кога им прави тест?":ГРОШИ НЕМАы, НЕМА ГРОШИ!! БЕГАЙ КЪШ, КЪШ, КЪШ!
12:52 19.07.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Дон Корлеоне":Че кой ще даже на Зеленски право?!
12:52 19.07.2026
106 На кого му пука, важното е че трепят
До коментар #98 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":рашисти и тем подобни убийци.
12:52 19.07.2026
107 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #98 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Можеш ли да си представиш? Изкопали Черно море, моля ти се! Построили пирамидите. Изобретили всичко на света!
12:52 19.07.2026
108 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Толкова е развита че без да внесе чипове не може и кола да сглоби
Коментиран от #113, #114, #119
12:53 19.07.2026
109 Странно,
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":а защо не и личи. Кой не я е хванал, той не я е...
Китайците си я оправят, как си искат
Коментиран от #124
12:54 19.07.2026
110 Една мисъл не ми дава мира.
12:54 19.07.2026
111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "Вълк":Защо четери,не бяха ли преди повече?7?10?
Що намаляш? Нямате обща методичка ли?
Защо Русия трябва да ну и повече? Защото ви сё иска ли?Обоснови се
12:54 19.07.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Османагич 🇹🇷
До коментар #108 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Що бе гьоттт .веррен ,България какви чипове произвежда,че не моаа се сетя 😂😂😂 ?
12:57 19.07.2026
115 Никой
Коментиран от #118
12:58 19.07.2026
116 ГРОШы НЕМА
Ей това бандерите са много тъпи парчета. Умират за англосаксонските извратении.
12:58 19.07.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Винаги има първи път
До коментар #115 от "Никой":И ти не се наси.раше, ама започна. От ЕГНто е.
13:00 19.07.2026
119 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Да ,за Сега внася.Но има и Руски чипове.Но и Това ще оправят .Вече здраво работят по темата.Руски литографи 350нм и 130 има.Разработва се Руски литограф 90нМ.Чиповете за беспилотниците за фронта всичките са Руски.Те не трябва да са много малки за Сега,важно е да работят.
А България какво произвежда?
13:01 19.07.2026
120 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #123
13:02 19.07.2026
121 Историк
Коментиран от #125, #127
13:03 19.07.2026
122 БЕДНИ НАЦИСТИ
Коментиран от #129
13:04 19.07.2026
123 Кога си бил в руската войска?
До коментар #120 от "Хахаха!🎺🥳😀":Това, същото го съобщиха ботсуанците за нея. Пусти рашки, убиват своите. Най-вече Путин, даже без да ги рита.
13:04 19.07.2026
124 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #109 от "Странно,":И как става Това? Или Ти съдиш по Това че е така с България ли?Всеки я .....,комшия ,"приятели",врагове...
13:04 19.07.2026
125 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #121 от "Историк":Да ,така направи Америка,за да си продава оръжието.
13:05 19.07.2026
126 А ИСТИНАТА Е
13:05 19.07.2026
127 Рублевка
До коментар #121 от "Историк":Синът на Тръмп нарече Украйна обител на злото. В това си прав. Украйна разорява Европа и САЩ.
13:05 19.07.2026
128 БайДънчо:
Подарък на НацистоФашистката Хунта на Украйна,
трчбва да Ограби всички държави членуващи в НАТЮ,
включително и Бедна българия и тя да стане още по-Бедна!
Коментиран от #130, #133
13:06 19.07.2026
129 На кого му пука
До коментар #122 от "БЕДНИ НАЦИСТИ":Ще ти спрем социалните помощи и ще ги пращаме на тях. Намерихме му цаката. По-добре беше те да плащат, но като те гледам как се радваш, явно предпочиташ да лишим теб. Браво!
Коментиран от #131
13:06 19.07.2026
130 Няма как да знаеш
До коментар #128 от "БайДънчо:":ние не сме си плащали три години само вноската. Явно не ги вземат от теб.
Фейкът ти не става. Измисли друг.
13:08 19.07.2026
131 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #129 от "На кого му пука":Ще спреш помощите, но бай Асан ще дойде с петте си сина и ще те заколи.
Коментиран от #134
13:09 19.07.2026
132 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #78 от "Малката Бахама":А украинци е в Киев от кого сё крият в метрото? От чии роботи?
13:09 19.07.2026
133 Споко,
До коментар #128 от "БайДънчо:":Путин ще върне всичко след войната. С лихвите.
Не ги мисли.
Коментиран от #135, #137, #139
13:09 19.07.2026
134 Така се плашехме в първи клас
До коментар #131 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ти в кой си?
На Асан няма да ги спираме. Само на радостните копейки.
13:11 19.07.2026
135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #133 от "Споко,":Лекаря Ти е мноооого слаб
13:11 19.07.2026
136 западналите
13:11 19.07.2026
137 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ ИСКАХА ДА ОТРАДНАТ
До коментар #133 от "Споко,":Тези 140 МИИЛАРДА от Русия. Ама ги достраша. Сега и на БГ Бандерите ще им спрат късите пари.
13:12 19.07.2026
138 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
13:13 19.07.2026
139 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #133 от "Споко,":Путин до края на войната ще се пенсионира и ще посочи за президент от Единна Русия генерал Суровикин. Охххх котьоооо! Ша фърчи украинска вата!
Коментиран от #143
13:14 19.07.2026
140 Запада ще почне сам да си прави дронове
Всичко се развива по филма матрицата
13:18 19.07.2026
141 Питам
13:19 19.07.2026
142 Казанлъшкия
13:21 19.07.2026
143 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #139 от "Хахаха!🎺🥳😀":На Хорнет дроновете не им пука кой е генерал, кой президент, кой войник. Летят и чакат. Ще намерят руснаците в кeнeфа, на масата, в леглата. Няма, няма спасение блатушки. Който предизвиква ветрове, жъне бури 👆
13:22 19.07.2026
144 Ъъъ
Коментиран от #150
13:25 19.07.2026
145 К.о.т.А.К.А.😿
До коментар #59 от "Не ставаш за хазарт":Иран за 3 дня, Баба Алино за 3 лет, ахахаха
13:33 19.07.2026
146 Васко Делчев
13:35 19.07.2026
147 Няма и заеми
13:35 19.07.2026
148 139
13:36 19.07.2026
149 Ха,ха,ха
13:37 19.07.2026
150 Руската
До коментар #144 от "Ъъъ":чака на корейската,фа я спаси от украинската!
Коментиран от #152
13:37 19.07.2026
151 И боб нема да имаш скоро, шекел
До коментар #64 от "Вече 40 години лъжеш":кравария и макаронска франция - 130% държавен дълг от БВП, Япония, Ю. Корея, Италия, Испания, Гърция - много повече…
Коментиран от #153
13:37 19.07.2026
152 Ъъъ
До коментар #150 от "Руската":Аха... Значи цяла Европа + САЩ могат да плащат на наемници от цял свят да се бият срещу Русия, но Русия не може да използва наемници, така ли?🤣
13:45 19.07.2026
153 Уволнен портиер от Баба Алино
До коментар #151 от "И боб нема да имаш скоро, шекел":западналите скоро трябва да върнат 400 милиарда на Русия и Иран + репарации = сменяй доставчика (черепа и викито василева), варньенска м ършо
13:49 19.07.2026