Обещанието на НАТО да предостави на Украйна общо 140 милиарда евро военна помощ тази и следващата година може да се окаже неизпълнено. Това мнение е цитирано в статия на швейцарския вестник Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Изданието като цяло поставя под въпрос колко реалистична е тази цел и не изключва възможността тя да представлява западна „политика на празни обещания“. Според NZZ инвестиционната цел „не е извадена от нищото, а остава амбициозна“, тъй като постигането ѝ „ще изисква привличане на допълнителни средства“.

От приблизително 400 милиарда евро помощ, обещана от институциите на ЕС и държавите членки за 4,5 години конфликт, към края на април 2026 г. Киев е получил по-малко от половината от тази сума – приблизително 180 милиарда евро.

На 8 юли, след срещата на върха в Анкара, страните от НАТО решиха да отпуснат 70 милиарда евро на Украйна през 2026 г. и се ангажираха да подкрепят страната на еквивалентно ниво през 2027 г.