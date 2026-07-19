Черно море изпусна победата във Враца след драматичен финал

С много емоции и напрежение започна новият сезон в Първа лига за Черно море. Варненският тим не успя да се поздрави с успех във Враца, след като изпусна победата в последните секунди на двубоя срещу местния Ботев. Срещата на стадион "Христо Ботев" завърши при резултат 1:1, като и двата отбора демонстрираха борбен дух и желание за победа.

След равностойно първо полувреме, в което и двата тима се опитваха да наложат волята си, Черно море успя да открие резултата в 70-ата минута. Ветеранът в средата на терена – 36-годишният Васил Панайотов, се възползва от разбъркване в наказателното поле и с хладнокръвен удар донесе преднина за "моряците".

Гостите изглеждаха близо до трите точки, но съдбата им поднесе неприятна изненада.

Когато всички очакваха последния съдийски сигнал, домакините от Ботев Враца не се предадоха. В петата минута на добавеното време Мартин Петков се оказа на точното място и с прецизен изстрел възстанови равенството, с което донесе радост на местната публика и разочарование за варненци.

В следващия кръг Ботев Враца ще гостува на ЦСКА 1948 на 25 юли, докато Черно море ще приеме градския си съперник Спартак Варна ден по-късно от 19:00 часа.