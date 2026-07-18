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Няма подпис на Стоян Мавродиев под документите за отпускане на кредита от ББР, твърди адвокатът му

Няма подпис на Стоян Мавродиев под документите за отпускане на кредита от ББР, твърди адвокатът му

18 Юли, 2026 21:41 1 232 43

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Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу 50 000 евро гаранция

Няма подпис на Стоян Мавродиев под документите за отпускане на кредита от ББР, твърди адвокатът му - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Адвокатът на Стоян Мавродиев - Емануил Йорданов, твърди, че няма подпис на клиента му под документите за отпускането на кредит в размер на 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, съобщава БНТ.

Припомняме, че на 14 юли бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстадиран у нас от Сърбия, след като органите на реда го издирваха две години. Мавродиев беше отведен в столичния арест и му беше повдигнато обвинение за длъжностно присвояване, пише news.bg.

Йорданов защити решението на прокуратурата клиентът му да бъде освободен срещу парична гаранция от 50 000 евро малко повече от 24 часа след задържането му. Той подчерта, че Мавродиев се е върнал доброволно в България, за да участва в наказателното производство, а задържането не е било необходимо. Според защитата делото може да е започнало с политически елемент, но в момента трябва да бъде разглеждано единствено през събраните доказателства.

Йорданов посочи, че мярката за неотклонение не е свързана с виновността на обвиняемия.

Той бе категоричен, че не съществува абсолютно никаква необходимост Мавродиев да остане задържан, тъй като се е върнал доброволно в България именно с намерението да участва в наказателното производство.

Мярката за неотклонение не е нещо, което сочи на виновност или невиновност на обвиняемия, а е просто мярка, която осигурява явяването на обвиняемия и участието му в процеса, уточни адвокатът.

Йорданов отхвърли спекулациите, че пътуването през Сърбия е било част от предварителен план.

"Така се е случило. Няма абсолютно никакъв скрит смисъл в това пътуване. Още в момента, в който беше задържан, неговият адвокат в Белград е изготвил документите, с които заявява желанието му да бъде предаден на българските власти. Никакъв проблем, идва тук, продължава си производството, на ход е прокуратурата. Нас ни гони юначна шпиономания - виждаме във всичко някакъв скрит смисъл, който май не съществува", коментира той.

Йорданов заяви, че защитата няма да коментира причините, поради които Мавродиев е останал извън България близо две години.

"Имам някаква бегла представа защо е напуснал България, но към този момент не смятаме да огласяваме тези факти. Нека приключи делото и тогава може да се кажат повече неща", отбеляза той.

Според него е възможно делото да е започнало като политическо.

"Но в момента то е едно обикновено наказателно дело, по което би следвало да се видят всички събрани доказателства, а от наша страна да бъдат направени искания за нови доказателства, ако има нужда. И да вървим към приключване на досъдебното производство. Това, което ме кара да предполагам, че има политически елемент, е замесването на Ахмед Доган, който обаче не зная дали е разпитван в досъдебното производство. Именно това привнася подобен привкус", коментира още адвокатът.

Основната линия на защитата е свързана с процедурата по отпускането на кредита от Българската банка за развитие. Йорданов заяви, че според него под документите липсва подписът на тогавашния изпълнителен директор Стоян Мавродиев.

"Подобно дело се решава най-вече на базата на документи. Така че това, което мен ме интересува, са документите, изготвени за отпускане на кредит", поясни той и изрази мнение, че подписът на Мавродиев като директор на ББР го няма.

"Всеки един служител има своя длъжностна характеристика. Всяка една подобна структура има вътрешни правила за функциониране. И тези неща трябва да бъдат видени. По тази тема до този момент не съм чул някой да говори", отбеляза той и допълни, че правилата на ББР тогава не са изисквали подпис на Мавродиев.

Според него и твърденията, че кредитът е бил необезпечен, не отговарят напълно на фактите.

"Обезпечение е имало. Нямам възможност сега да оглася някои факти, които знам, но когато се разберат, ще се види, че картината е малко по-различна от тази, която се представя в медиите", заяви Йорданов.

Адвокатът коментира и темата за издирваните български граждани в чужбина. Той не очаква Цветан Василев да се върне доброволно в България, но смята, че и той би могъл да даде информация, "която да бъде полезна за оздравяването на обществения климат".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦁ЩЩД🦁

    30 1 Отговор
    Ей,Миме,съвсем на канарчета ни правите бе.Ние право може и да не сме учили,ама как се дават 150 милионен кредит без подписа на директора на банката.Ако пък може,егати банковата система.

    Коментиран от #34

    21:45 18.07.2026

  • 2 Яшар

    23 0 Отговор
    А защо не е отишъл в полицията нешсника Мавродиев !..оклуци сложи ли го на пост а той не премерил яйцето сега се оправдават ...нали е зимал заплата ...да му я прибере обратно съда ...

    21:45 18.07.2026

  • 3 Кирил

    25 0 Отговор
    За КТБ нали имаше. Там откраднаха милиарди, защо няма никой осъден

    21:46 18.07.2026

  • 4 аз се подписах

    20 0 Отговор
    то е невинно създание а общо раздадените парички що не ги съобщите

    21:47 18.07.2026

  • 5 🤣🤣🤣🤣🤣

    10 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    21:47 18.07.2026

  • 6 Без майтап

    11 2 Отговор
    Обезпечението на кредита е било някоя незаконно построена сграда която трябва да се срине ама затова сриването трябва кредит.

    21:51 18.07.2026

  • 7 мимито йорданоф

    17 3 Отговор
    ама разбира се, касиерката се е подписала! Да лежи!

    21:51 18.07.2026

  • 8 Гост

    21 0 Отговор
    Правилно, чистачката ги е отпуснала 150 000 000 неправомерно голяма работа ...

    21:59 18.07.2026

  • 9 Гост2

    15 1 Отговор
    Обезпечението на кредита са били сградите в баба Алино на куб... Украинската мафия строй с държавни пари...

    22:00 18.07.2026

  • 10 ?????

    13 0 Отговор
    Уф.
    А чий е подписът тогава за такива кинти?
    Търсете чистачката.
    Ха ха.
    Докараха го в България за да го пуснат

    22:09 18.07.2026

  • 11 Гост

    9 0 Отговор
    Каквото е било, пак ще бъде- първите в списъка са блългарските магистрати, няма да има милост за никого..., както са съдили тия Маскари, така ще бъдат съдени...😁

    Коментиран от #13

    22:11 18.07.2026

  • 12 И той нищо не е знаел

    14 1 Отговор
    Милият... От медиите е разбрал...

    22:13 18.07.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Докато бандитите ви коват законите, а престъпниците в тоги "правораздават" не чакайте оправия на Територията.😎

    22:14 18.07.2026

  • 14 Точно така

    13 0 Отговор
    Гушнал милиони подкуп без подпис,значи не е знаел за кредита от 150 милиона. Направо повярвах,този аргумент на адвоката е просто смешен и жалък.

    22:15 18.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дедо

    8 1 Отговор
    Щом го пускат значи се е съгласил да свидетелства. Проблема е ,че показанията му ще се изпозват за политически рекет и търговия с влияние , а не за реални присъди срещу румен вълка , доганчо и дебелян дубайския крадец.

    22:18 18.07.2026

  • 17 ТЪРСИ СЕ

    15 0 Отговор
    КОЙ Е ПОДПИСАЛ ДОКУМЕНТА ЗА 150 МИЛИОНА...ШЕФА НЕ ЗНАЕ...ЧУДЯ СЕ, ДОКОГА ЩЕ СЕ ПОДИГРАВАТЕ СЪС ХОРАТА...ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА...

    22:20 18.07.2026

  • 18 Тъй е, прав е човека

    7 1 Отговор
    Га намерих откраднатото сирене в чантата на касиерката и нея в оневиниха, няма доказателства, че тя е сложила сиренето там, а и подпис няма, че се заклева да не краде сирене. Маврото що кинти е получил за тоя кредит!

    Коментиран от #29

    22:21 18.07.2026

  • 19 Тервел

    9 1 Отговор
    брей Иванчева веднага я заковаха за 200 хиляди лева , то висене с белезници по улицата, то процес , то затвор ябе няма прошка, тоя откраднал с Доганолу 150 млиона и айде няма подпис. Хахахаха

    22:23 18.07.2026

  • 20 Ебилов

    9 1 Отговор
    Това лай..но мавродийско дори един ден не стоя в ареста, няма и да го осъдят с този зависим съд. Да се чуди човек защо му трябваше да се крие в Сърбия.

    Коментиран от #37

    22:23 18.07.2026

  • 21 укривал се

    5 0 Отговор
    --защитата няма да коментира причините--
    Необходимо е физично време за разпределение дивидентите от отпускания кредит и преправяне на документи.

    22:24 18.07.2026

  • 22 Т Живков

    9 1 Отговор
    Тоя педал лъже като джагалски адвокат

    22:25 18.07.2026

  • 23 ферди

    7 0 Отговор
    този го очкваме като Владко от герб от утре да дава икономически съвети и анализи по телевизиите .

    22:26 18.07.2026

  • 24 невинен очилат мишок

    10 0 Отговор
    е невинен човечеца
    както винаги в подобни далавери схеми
    да плащат откраднатите пари
    преизбирачите на тикви и шопари
    надробили попара
    да си я сърбат наивниците като им удържат допълнително % от заплати пенции

    22:28 18.07.2026

  • 25 Анонимен гражданин от Банкя🎃

    6 0 Отговор
    Парите са честно откраднати, човекът е невинен!

    22:28 18.07.2026

  • 26 Дзак

    5 0 Отговор
    Вероятно такъв кредит се одобрява на съвет, след определени анализи. Интересно кредитополучателя дали го обслужва. Също дали евентуално се разследва за измама. Интересно какви са били обезпеченията.

    22:29 18.07.2026

  • 27 Петър

    7 1 Отговор
    Ами кажете тогава кой е подписал и съдите него. Това държовно тойна ли е ?

    Коментиран от #31, #38

    22:30 18.07.2026

  • 28 Иван

    7 0 Отговор
    Щом не е виновен защо се крие

    22:32 18.07.2026

  • 29 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тъй е, прав е човека":

    Нима?

    22:34 18.07.2026

  • 30 абе, да

    6 1 Отговор
    Подпис няма, ама милиони в сметките му и имоти в Дубай има, нали? Няма никакво значение чий е подписът под решението да се отпуснат милионите, защото управителят носи отговорност за всичко, което се е случвало докато е бил такъв. Ако не е знаел, значи е виновен, защото е бил длъжен да знае на кого и на какво основание се отпуска толкова голям заем, връщането на който е очевидно, че няма да се случи. Знаем, че българският съд е изключително наивен и вярва на какви ли не фантастични адвокатски конструкции, но да повярва, че някой служител е поставил подписа си под милиони без да уведоми управителят, граничи с дебилизъм.

    22:34 18.07.2026

  • 31 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Петър":

    Защо искате да знаете това?

    22:36 18.07.2026

  • 32 Софийски селянин,

    8 1 Отговор
    Брей хитреца чист като Сълза,с мед да го намажеш..
    А защо избяга тариката и се кри две години..?!

    22:39 18.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "🦁ЩЩД🦁":

    Човека ще го изкарат ангелче. Сигурно не е знаел, че има такива отпуснати кредити. Не е само кредита на Вълка. Има милиарди отпуснати кредити и то с негово одобрение. Всеки кредит се одобрява или отказва от директора на дадена банка. Това, че нямало негов подпис не е оправдание, а говори много по лошо за управлението на ББР от Мавродиев. Друг е въпросът дали Радев с партньорите му Бойко и Пеевски не са решили да го изперат.

    Коментиран от #40

    22:40 18.07.2026

  • 35 Айдеее

    4 0 Отговор
    Айдее и тоя къдрю бил невинен!?
    И що бяга тогаз при чаршафите? И що сега се върна?
    Щото тогава било едно, ама сега е друго- дъвки за наивници!
    В тази държавица, явно само нормалните хора могат да бъдат осъдени!

    22:41 18.07.2026

  • 36 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Като си спомня само, за 5000 лева каква мъка беше! То не бяха, поръчители ,в собствено жилище ли живея ,кола имам ли? А ,Тук за 150 милиона дори няма подписи. Нямам думи повече. 😡🤮

    22:42 18.07.2026

  • 37 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ебилов":

    За това се прибра сега, защото новата власт ще го оневини.....а преди ако беше се върнал не му мърдаше едни 20год. от Пеевски, ей така за назидание 🤣

    Коментиран от #39

    22:43 18.07.2026

  • 38 Вале Пика

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Петър":

    Грешките ги плаща народа, а виновен е управителят, а не чиновникът от тесния кабинет. Нали затова е управител. Без негово знание не може да се отпуска кредит. Кратко и ясно, без разводняване.

    22:44 18.07.2026

  • 39 чичо Таско

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ку-ку":

    Ти добре ли си с централния? Кредитите от ББР ги взимаха хора на Пеевски и Борисов.

    22:46 18.07.2026

  • 40 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пешо":

    Има и друг вариант - да го изперат, ако проговори. А той има много какво да каже, ама наистина много. Без присъда или с ниска присъда срещу това да разкаже кой го е притискал да дава милиони и на кого точно са давани. ББР е личната банка на властта, от нея милиони потекоха към фирми с фиктивни собственици, а всъщност фирми на двете пра.сенца. В същото време ББР служеше и за пране на мръсни пари от контрабанда, наркотици и трафик на оръжие и хора. Мавродиев знае много и съвсем не е невинен, но ако проговори ще заслужи индулгенцията си, защото той съвсем не е на върха на хранителната пирамида.

    22:48 18.07.2026

  • 41 ?????

    1 0 Отговор
    Ъхъ.
    А кой тогава разписва такива кредити в тая банка?.
    Касиерката?

    22:48 18.07.2026

  • 42 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Браво,чудесно,пак ни правят на маймуни. Прокуратурата до сега не е разбрала,че няма подпис на Мавродиев под документа за кредит. Значи 150 милиона са дадени с устно нареждане,Гайтански отива с куфара в банката, взема ги и дава 30 милиона на хидро инженера Доган за негово задължение към ТЕЦ Варна. Какво става с останалите 120 милиона, къде са ? В чекмеджето на Боко или в самолета на Шишко.

    22:54 18.07.2026

  • 43 А я да попитам

    0 0 Отговор
    Маврото с какво е живял в Дубай две години, в чие жилище и колко му е струвало това? Какви имоти и къде по света има? Пълна ревизия за последните 20 години какво ще покаже?

    23:03 18.07.2026