Няма подпис на Стоян Мавродиев под документите за отпускане на кредита от ББР, твърди адвокатът му

Адвокатът на Стоян Мавродиев - Емануил Йорданов, твърди, че няма подпис на клиента му под документите за отпускането на кредит в размер на 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, съобщава БНТ.
Припомняме, че на 14 юли бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстадиран у нас от Сърбия, след като органите на реда го издирваха две години. Мавродиев беше отведен в столичния арест и му беше повдигнато обвинение за длъжностно присвояване, пише news.bg.
Йорданов защити решението на прокуратурата клиентът му да бъде освободен срещу парична гаранция от 50 000 евро малко повече от 24 часа след задържането му. Той подчерта, че Мавродиев се е върнал доброволно в България, за да участва в наказателното производство, а задържането не е било необходимо. Според защитата делото може да е започнало с политически елемент, но в момента трябва да бъде разглеждано единствено през събраните доказателства.
Йорданов посочи, че мярката за неотклонение не е свързана с виновността на обвиняемия.
Той бе категоричен, че не съществува абсолютно никаква необходимост Мавродиев да остане задържан, тъй като се е върнал доброволно в България именно с намерението да участва в наказателното производство.
Мярката за неотклонение не е нещо, което сочи на виновност или невиновност на обвиняемия, а е просто мярка, която осигурява явяването на обвиняемия и участието му в процеса, уточни адвокатът.
Йорданов отхвърли спекулациите, че пътуването през Сърбия е било част от предварителен план.
"Така се е случило. Няма абсолютно никакъв скрит смисъл в това пътуване. Още в момента, в който беше задържан, неговият адвокат в Белград е изготвил документите, с които заявява желанието му да бъде предаден на българските власти. Никакъв проблем, идва тук, продължава си производството, на ход е прокуратурата. Нас ни гони юначна шпиономания - виждаме във всичко някакъв скрит смисъл, който май не съществува", коментира той.
Йорданов заяви, че защитата няма да коментира причините, поради които Мавродиев е останал извън България близо две години.
"Имам някаква бегла представа защо е напуснал България, но към този момент не смятаме да огласяваме тези факти. Нека приключи делото и тогава може да се кажат повече неща", отбеляза той.
Според него е възможно делото да е започнало като политическо.
"Но в момента то е едно обикновено наказателно дело, по което би следвало да се видят всички събрани доказателства, а от наша страна да бъдат направени искания за нови доказателства, ако има нужда. И да вървим към приключване на досъдебното производство. Това, което ме кара да предполагам, че има политически елемент, е замесването на Ахмед Доган, който обаче не зная дали е разпитван в досъдебното производство. Именно това привнася подобен привкус", коментира още адвокатът.
Основната линия на защитата е свързана с процедурата по отпускането на кредита от Българската банка за развитие. Йорданов заяви, че според него под документите липсва подписът на тогавашния изпълнителен директор Стоян Мавродиев.
"Подобно дело се решава най-вече на базата на документи. Така че това, което мен ме интересува, са документите, изготвени за отпускане на кредит", поясни той и изрази мнение, че подписът на Мавродиев като директор на ББР го няма.
"Всеки един служител има своя длъжностна характеристика. Всяка една подобна структура има вътрешни правила за функциониране. И тези неща трябва да бъдат видени. По тази тема до този момент не съм чул някой да говори", отбеляза той и допълни, че правилата на ББР тогава не са изисквали подпис на Мавродиев.
Според него и твърденията, че кредитът е бил необезпечен, не отговарят напълно на фактите.
"Обезпечение е имало. Нямам възможност сега да оглася някои факти, които знам, но когато се разберат, ще се види, че картината е малко по-различна от тази, която се представя в медиите", заяви Йорданов.
Адвокатът коментира и темата за издирваните български граждани в чужбина. Той не очаква Цветан Василев да се върне доброволно в България, но смята, че и той би могъл да даде информация, "която да бъде полезна за оздравяването на обществения климат".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #34
21:45 18.07.2026
2 Яшар
21:45 18.07.2026
3 Кирил
21:46 18.07.2026
4 аз се подписах
21:47 18.07.2026
5 🤣🤣🤣🤣🤣
21:47 18.07.2026
6 Без майтап
21:51 18.07.2026
7 мимито йорданоф
21:51 18.07.2026
8 Гост
21:59 18.07.2026
9 Гост2
22:00 18.07.2026
10 ?????
А чий е подписът тогава за такива кинти?
Търсете чистачката.
Ха ха.
Докараха го в България за да го пуснат
22:09 18.07.2026
11 Гост
Коментиран от #13
22:11 18.07.2026
12 И той нищо не е знаел
22:13 18.07.2026
13 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "Гост":Докато бандитите ви коват законите, а престъпниците в тоги "правораздават" не чакайте оправия на Територията.😎
22:14 18.07.2026
14 Точно така
22:15 18.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 дедо
22:18 18.07.2026
17 ТЪРСИ СЕ
22:20 18.07.2026
18 Тъй е, прав е човека
Коментиран от #29
22:21 18.07.2026
19 Тервел
22:23 18.07.2026
20 Ебилов
Коментиран от #37
22:23 18.07.2026
21 укривал се
Необходимо е физично време за разпределение дивидентите от отпускания кредит и преправяне на документи.
22:24 18.07.2026
22 Т Живков
22:25 18.07.2026
23 ферди
22:26 18.07.2026
24 невинен очилат мишок
както винаги в подобни далавери схеми
да плащат откраднатите пари
преизбирачите на тикви и шопари
надробили попара
да си я сърбат наивниците като им удържат допълнително % от заплати пенции
22:28 18.07.2026
25 Анонимен гражданин от Банкя🎃
22:28 18.07.2026
26 Дзак
22:29 18.07.2026
27 Петър
Коментиран от #31, #38
22:30 18.07.2026
28 Иван
22:32 18.07.2026
29 Дзак
До коментар #18 от "Тъй е, прав е човека":Нима?
22:34 18.07.2026
30 абе, да
22:34 18.07.2026
31 Анонимен
До коментар #27 от "Петър":Защо искате да знаете това?
22:36 18.07.2026
32 Софийски селянин,
А защо избяга тариката и се кри две години..?!
22:39 18.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пешо
До коментар #1 от "🦁ЩЩД🦁":Човека ще го изкарат ангелче. Сигурно не е знаел, че има такива отпуснати кредити. Не е само кредита на Вълка. Има милиарди отпуснати кредити и то с негово одобрение. Всеки кредит се одобрява или отказва от директора на дадена банка. Това, че нямало негов подпис не е оправдание, а говори много по лошо за управлението на ББР от Мавродиев. Друг е въпросът дали Радев с партньорите му Бойко и Пеевски не са решили да го изперат.
Коментиран от #40
22:40 18.07.2026
35 Айдеее
И що бяга тогаз при чаршафите? И що сега се върна?
Щото тогава било едно, ама сега е друго- дъвки за наивници!
В тази държавица, явно само нормалните хора могат да бъдат осъдени!
22:41 18.07.2026
36 Хи хи хи
22:42 18.07.2026
37 Ку-ку
До коментар #20 от "Ебилов":За това се прибра сега, защото новата власт ще го оневини.....а преди ако беше се върнал не му мърдаше едни 20год. от Пеевски, ей така за назидание 🤣
Коментиран от #39
22:43 18.07.2026
38 Вале Пика
До коментар #27 от "Петър":Грешките ги плаща народа, а виновен е управителят, а не чиновникът от тесния кабинет. Нали затова е управител. Без негово знание не може да се отпуска кредит. Кратко и ясно, без разводняване.
22:44 18.07.2026
39 чичо Таско
До коментар #37 от "Ку-ку":Ти добре ли си с централния? Кредитите от ББР ги взимаха хора на Пеевски и Борисов.
22:46 18.07.2026
40 хмм
До коментар #34 от "Пешо":Има и друг вариант - да го изперат, ако проговори. А той има много какво да каже, ама наистина много. Без присъда или с ниска присъда срещу това да разкаже кой го е притискал да дава милиони и на кого точно са давани. ББР е личната банка на властта, от нея милиони потекоха към фирми с фиктивни собственици, а всъщност фирми на двете пра.сенца. В същото време ББР служеше и за пране на мръсни пари от контрабанда, наркотици и трафик на оръжие и хора. Мавродиев знае много и съвсем не е невинен, но ако проговори ще заслужи индулгенцията си, защото той съвсем не е на върха на хранителната пирамида.
22:48 18.07.2026
41 ?????
А кой тогава разписва такива кредити в тая банка?.
Касиерката?
22:48 18.07.2026
42 Павел Пенев
22:54 18.07.2026
43 А я да попитам
23:03 18.07.2026