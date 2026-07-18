Няма подпис на Стоян Мавродиев под документите за отпускане на кредита от ББР, твърди адвокатът му

Адвокатът на Стоян Мавродиев - Емануил Йорданов, твърди, че няма подпис на клиента му под документите за отпускането на кредит в размер на 150 млн. лв. на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, съобщава БНТ.

Припомняме, че на 14 юли бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев беше екстадиран у нас от Сърбия, след като органите на реда го издирваха две години. Мавродиев беше отведен в столичния арест и му беше повдигнато обвинение за длъжностно присвояване, пише news.bg.

Йорданов защити решението на прокуратурата клиентът му да бъде освободен срещу парична гаранция от 50 000 евро малко повече от 24 часа след задържането му. Той подчерта, че Мавродиев се е върнал доброволно в България, за да участва в наказателното производство, а задържането не е било необходимо. Според защитата делото може да е започнало с политически елемент, но в момента трябва да бъде разглеждано единствено през събраните доказателства.

Йорданов посочи, че мярката за неотклонение не е свързана с виновността на обвиняемия.

Той бе категоричен, че не съществува абсолютно никаква необходимост Мавродиев да остане задържан, тъй като се е върнал доброволно в България именно с намерението да участва в наказателното производство.

Мярката за неотклонение не е нещо, което сочи на виновност или невиновност на обвиняемия, а е просто мярка, която осигурява явяването на обвиняемия и участието му в процеса, уточни адвокатът.

Йорданов отхвърли спекулациите, че пътуването през Сърбия е било част от предварителен план.

"Така се е случило. Няма абсолютно никакъв скрит смисъл в това пътуване. Още в момента, в който беше задържан, неговият адвокат в Белград е изготвил документите, с които заявява желанието му да бъде предаден на българските власти. Никакъв проблем, идва тук, продължава си производството, на ход е прокуратурата. Нас ни гони юначна шпиономания - виждаме във всичко някакъв скрит смисъл, който май не съществува", коментира той.

Йорданов заяви, че защитата няма да коментира причините, поради които Мавродиев е останал извън България близо две години.

"Имам някаква бегла представа защо е напуснал България, но към този момент не смятаме да огласяваме тези факти. Нека приключи делото и тогава може да се кажат повече неща", отбеляза той.

Според него е възможно делото да е започнало като политическо.

"Но в момента то е едно обикновено наказателно дело, по което би следвало да се видят всички събрани доказателства, а от наша страна да бъдат направени искания за нови доказателства, ако има нужда. И да вървим към приключване на досъдебното производство. Това, което ме кара да предполагам, че има политически елемент, е замесването на Ахмед Доган, който обаче не зная дали е разпитван в досъдебното производство. Именно това привнася подобен привкус", коментира още адвокатът.

Основната линия на защитата е свързана с процедурата по отпускането на кредита от Българската банка за развитие. Йорданов заяви, че според него под документите липсва подписът на тогавашния изпълнителен директор Стоян Мавродиев.

"Подобно дело се решава най-вече на базата на документи. Така че това, което мен ме интересува, са документите, изготвени за отпускане на кредит", поясни той и изрази мнение, че подписът на Мавродиев като директор на ББР го няма.

"Всеки един служител има своя длъжностна характеристика. Всяка една подобна структура има вътрешни правила за функциониране. И тези неща трябва да бъдат видени. По тази тема до този момент не съм чул някой да говори", отбеляза той и допълни, че правилата на ББР тогава не са изисквали подпис на Мавродиев.

Според него и твърденията, че кредитът е бил необезпечен, не отговарят напълно на фактите.

"Обезпечение е имало. Нямам възможност сега да оглася някои факти, които знам, но когато се разберат, ще се види, че картината е малко по-различна от тази, която се представя в медиите", заяви Йорданов.

Адвокатът коментира и темата за издирваните български граждани в чужбина. Той не очаква Цветан Василев да се върне доброволно в България, но смята, че и той би могъл да даде информация, "която да бъде полезна за оздравяването на обществения климат".