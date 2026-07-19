Новини
Любопитно »
Иван Лечев на 70 г.: Една от големите фигури на българския рок

Иван Лечев на 70 г.: Една от големите фигури на българския рок

19 Юли, 2026 09:44 860 17

  • иван лечев-
  • рожден ден-
  • юбилей

Вижте любопитни подробности от биографията на музиканта

Иван Лечев на 70 г.: Една от големите фигури на българския рок - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван Лечев на 70: Виртуозът с неподражаем звук

Китаристът на ФСБ отбелязва юбилея си с повече от половин век на сцената и ново участие като треньор в „Гласът на България“

Иван Лечев навършва 70 години днес, 19 юли. Китаристът, цигулар и композитор остава едно от най-разпознаваемите имена в българската рок музика, а през 2026 г. отново ще заеме треньорския стол в музикалното шоу „Гласът на България“.

Музикантът е роден на 19 юли 1956 г. в София в семейство с дълбоки традиции в класическата музика. Баща му Боян Лечев е известен цигулар, а майка му Снежина Гълъбова – пианистка. Иван Лечев започва да изучава цигулка на 12-годишна възраст и първоначално е подготвян за кариера на класически изпълнител.

Лечев завършва Националното музикално училище в София през 1975 г., а през 1981 г. – Националната музикална академия. Макар първият му инструмент да е цигулката, работата в звукозаписното студио постепенно го превръща и в китарист с изключително прецизен и разпознаваем стил.

Иван Лечев и началото на голямата история с ФСБ

В края на 70-те години Иван Лечев се присъединява към ФСБ и става петият член на групата. Официалният сайт на формацията свързва утвърждаването му като част от състава с албума „Кълбото“, след който ФСБ вече е представяна като квинтет. Самият музикант обобщава връзката си с групата с думите: „Целият ми живот се разделя на два периода – преди и заедно с ФСБ“.

ФСБ се превръща в една от най-влиятелните формации в историята на българската популярна музика. Съчетанието между прогресив рок, сложни вокални партии и прецизни инструментални аранжименти изгражда характерния звук на групата, а китарата и цигулката на Иван Лечев се превръщат в негова важна част.

Паралелно с концертната си дейност той се налага като един от най-търсените студийни музиканти у нас. През годините участва в записи и създава стотици аранжименти за водещи български поп изпълнители. Свири и с рок формацията „Стари муцуни“, а по-късно става част от супергрупата „Фондацията“.

От виртуозен цигулар до филмов композитор

Сред любопитните факти в биографията на Иван Лечев е способността му да се движи свободно между класическата музика и рока. На сцената той често сменя електрическата китара с цигулка, превръщайки инструменталните сола в едни от най-разпознаваемите моменти в концертите си.

Лечев е автор и на музика за кино, театър и детски телевизионни продукции. Той е номиниран два пъти за театралната награда „Аскеер“, а негови композиции са използвани и в телевизионни и радиоформати.

Въпреки дългогодишната си кариера музикантът не приема виртуозността като самоцел. В свои интервюта той подчертава значението на професионалната дисциплина, работата в екип и способността изпълнителят да поставя музиката над личното си его. Тази философия се превърна и в негова отличителна черта като наставник на млади певци.

Иван Лечев отново в „Гласът на България“

Една от актуалните новини около Иван Лечев е завръщането му като треньор в 12-ия сезон на „Гласът на България“. bTV официално обяви през май 2026 г., че музикантът отново ще седне в червения стол на популярното предаване.

Лечев е част от шоуто от 2017 г. и е най-успешният треньор в българската му история по брой победи. Трима изпълнители от неговите отбори са печелили голямата награда, а той изгражда репутация на наставник, който търси не само силен глас, но и индивидуалност, музикална култура и готовност за професионална кариера.

В новия сезон негови колеги в треньорския състав ще бъдат Дара, Мария Илиева и Меди. bTV все още не е обявила точната дата на телевизионната премиера, като посочва, че предаването ще се завърне скоро в ефира.

На 70 години Иван Лечев продължава да съчетава концертната сцена, работата с утвърдени музиканти и подкрепата за новите поколения изпълнители. Повече от четири десетилетия след присъединяването си към ФСБ той остава сред инструменталистите, чието присъствие може да бъде разпознато още от първите тонове.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много здраве

    7 13 Отговор
    от Киро Маричкоф

    09:46 19.07.2026

  • 2 ИВАН

    9 13 Отговор
    Това не е музика, а истерично, наркоманско дрънкане ... трябва да си или наркоман, или дебил за да слушаш това.

    Коментиран от #4

    09:50 19.07.2026

  • 3 Механик

    13 5 Отговор
    Бъди жив и здрав!
    Благодаря за музиката!

    09:52 19.07.2026

  • 4 Механик

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    Трудно им е на близките ти!! Съчувствам им.

    Коментиран от #5, #6

    09:53 19.07.2026

  • 5 пръц

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Не му обяснявай чалгаропитека няма да те разбере.

    09:57 19.07.2026

  • 6 Монтьор

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Отивай при Дони Скелета да ти изпее една тибетска песен за здраве.

    10:01 19.07.2026

  • 7 Той иван да не е ерген

    5 1 Отговор
    Нищо за семейния живот на музиканта
    Или това е тема табу за известните

    Коментиран от #12

    10:03 19.07.2026

  • 8 Беше едно леке

    7 8 Отговор
    Набута се между можещи и как пък и сега в жюри.
    Нещастие

    10:05 19.07.2026

  • 9 Пецата

    3 7 Отговор
    Вобще не го знам кво дрънка тоя галфон разбираш ли ама като цело музиката требва да става за ракиа и салата 🤣

    10:08 19.07.2026

  • 10 Котьо

    4 4 Отговор
    "Виртуозът с неподражаем звук"
    Когато пърди ли го вади този неподражаем звук 😸

    10:12 19.07.2026

  • 11 Цък

    4 4 Отговор
    Този е известен защото е известен. Има затворени гилдии които не допускат други и взаимно се хвалят. Добре че се направиха някакви измислени групи от престорили хора на база Щурците че и този да разбере какво е концерт.

    Коментиран от #13

    10:12 19.07.2026

  • 12 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Той иван да не е ерген":

    женен е...2 пъти.

    10:13 19.07.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цък":

    Така е, баце! Щурците и ФСБ са гола вода. Само БАНГАРАНГААААААААА.
    Азис и Дара ще ги помнят по всички земни кълбета. Особено по българското земно кълбо.
    И ние сме дали нещо на света.

    Коментиран от #16

    10:28 19.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    2 1 Отговор
    Ей такива седераси съсипаха НРБ и провалиха много поколения младежи!

    10:30 19.07.2026

  • 16 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":

    Щурците са отлични музиканти, но и те се издъниха. След 1989 г се хвалеха че били репресирани и борци против ТЖ. А фактите са следните: участваха в Ален мак, за младите да поясня това е равносилно на днешната Евровизия, тоест на цангамангаранга или както се казва тази глупост изпята от Дара.

    10:51 19.07.2026

  • 17 Хасан

    0 0 Отговор
    аз в юношеските си години бях влюбен в него.

    11:07 19.07.2026