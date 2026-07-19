Иван Лечев на 70 г.: Една от големите фигури на българския рок

Иван Лечев на 70: Виртуозът с неподражаем звук

Китаристът на ФСБ отбелязва юбилея си с повече от половин век на сцената и ново участие като треньор в „Гласът на България“

Иван Лечев навършва 70 години днес, 19 юли. Китаристът, цигулар и композитор остава едно от най-разпознаваемите имена в българската рок музика, а през 2026 г. отново ще заеме треньорския стол в музикалното шоу „Гласът на България“.

Музикантът е роден на 19 юли 1956 г. в София в семейство с дълбоки традиции в класическата музика. Баща му Боян Лечев е известен цигулар, а майка му Снежина Гълъбова – пианистка. Иван Лечев започва да изучава цигулка на 12-годишна възраст и първоначално е подготвян за кариера на класически изпълнител.

Лечев завършва Националното музикално училище в София през 1975 г., а през 1981 г. – Националната музикална академия. Макар първият му инструмент да е цигулката, работата в звукозаписното студио постепенно го превръща и в китарист с изключително прецизен и разпознаваем стил.

Иван Лечев и началото на голямата история с ФСБ

В края на 70-те години Иван Лечев се присъединява към ФСБ и става петият член на групата. Официалният сайт на формацията свързва утвърждаването му като част от състава с албума „Кълбото“, след който ФСБ вече е представяна като квинтет. Самият музикант обобщава връзката си с групата с думите: „Целият ми живот се разделя на два периода – преди и заедно с ФСБ“.

ФСБ се превръща в една от най-влиятелните формации в историята на българската популярна музика. Съчетанието между прогресив рок, сложни вокални партии и прецизни инструментални аранжименти изгражда характерния звук на групата, а китарата и цигулката на Иван Лечев се превръщат в негова важна част.

Паралелно с концертната си дейност той се налага като един от най-търсените студийни музиканти у нас. През годините участва в записи и създава стотици аранжименти за водещи български поп изпълнители. Свири и с рок формацията „Стари муцуни“, а по-късно става част от супергрупата „Фондацията“.

От виртуозен цигулар до филмов композитор

Сред любопитните факти в биографията на Иван Лечев е способността му да се движи свободно между класическата музика и рока. На сцената той често сменя електрическата китара с цигулка, превръщайки инструменталните сола в едни от най-разпознаваемите моменти в концертите си.

Лечев е автор и на музика за кино, театър и детски телевизионни продукции. Той е номиниран два пъти за театралната награда „Аскеер“, а негови композиции са използвани и в телевизионни и радиоформати.

Въпреки дългогодишната си кариера музикантът не приема виртуозността като самоцел. В свои интервюта той подчертава значението на професионалната дисциплина, работата в екип и способността изпълнителят да поставя музиката над личното си его. Тази философия се превърна и в негова отличителна черта като наставник на млади певци.

Иван Лечев отново в „Гласът на България“

Една от актуалните новини около Иван Лечев е завръщането му като треньор в 12-ия сезон на „Гласът на България“. bTV официално обяви през май 2026 г., че музикантът отново ще седне в червения стол на популярното предаване.

Лечев е част от шоуто от 2017 г. и е най-успешният треньор в българската му история по брой победи. Трима изпълнители от неговите отбори са печелили голямата награда, а той изгражда репутация на наставник, който търси не само силен глас, но и индивидуалност, музикална култура и готовност за професионална кариера.

В новия сезон негови колеги в треньорския състав ще бъдат Дара, Мария Илиева и Меди. bTV все още не е обявила точната дата на телевизионната премиера, като посочва, че предаването ще се завърне скоро в ефира.

На 70 години Иван Лечев продължава да съчетава концертната сцена, работата с утвърдени музиканти и подкрепата за новите поколения изпълнители. Повече от четири десетилетия след присъединяването си към ФСБ той остава сред инструменталистите, чието присъствие може да бъде разпознато още от първите тонове.