Иван Лечев на 70 г.: Една от големите фигури на българския рок

Иван Лечев на 70: Виртуозът с неподражаем звук
Китаристът на ФСБ отбелязва юбилея си с повече от половин век на сцената и ново участие като треньор в „Гласът на България“
Иван Лечев навършва 70 години днес, 19 юли. Китаристът, цигулар и композитор остава едно от най-разпознаваемите имена в българската рок музика, а през 2026 г. отново ще заеме треньорския стол в музикалното шоу „Гласът на България“.
Музикантът е роден на 19 юли 1956 г. в София в семейство с дълбоки традиции в класическата музика. Баща му Боян Лечев е известен цигулар, а майка му Снежина Гълъбова – пианистка. Иван Лечев започва да изучава цигулка на 12-годишна възраст и първоначално е подготвян за кариера на класически изпълнител.
Лечев завършва Националното музикално училище в София през 1975 г., а през 1981 г. – Националната музикална академия. Макар първият му инструмент да е цигулката, работата в звукозаписното студио постепенно го превръща и в китарист с изключително прецизен и разпознаваем стил.
Иван Лечев и началото на голямата история с ФСБ
В края на 70-те години Иван Лечев се присъединява към ФСБ и става петият член на групата. Официалният сайт на формацията свързва утвърждаването му като част от състава с албума „Кълбото“, след който ФСБ вече е представяна като квинтет. Самият музикант обобщава връзката си с групата с думите: „Целият ми живот се разделя на два периода – преди и заедно с ФСБ“.
ФСБ се превръща в една от най-влиятелните формации в историята на българската популярна музика. Съчетанието между прогресив рок, сложни вокални партии и прецизни инструментални аранжименти изгражда характерния звук на групата, а китарата и цигулката на Иван Лечев се превръщат в негова важна част.
Паралелно с концертната си дейност той се налага като един от най-търсените студийни музиканти у нас. През годините участва в записи и създава стотици аранжименти за водещи български поп изпълнители. Свири и с рок формацията „Стари муцуни“, а по-късно става част от супергрупата „Фондацията“.
От виртуозен цигулар до филмов композитор
Сред любопитните факти в биографията на Иван Лечев е способността му да се движи свободно между класическата музика и рока. На сцената той често сменя електрическата китара с цигулка, превръщайки инструменталните сола в едни от най-разпознаваемите моменти в концертите си.
Лечев е автор и на музика за кино, театър и детски телевизионни продукции. Той е номиниран два пъти за театралната награда „Аскеер“, а негови композиции са използвани и в телевизионни и радиоформати.
Въпреки дългогодишната си кариера музикантът не приема виртуозността като самоцел. В свои интервюта той подчертава значението на професионалната дисциплина, работата в екип и способността изпълнителят да поставя музиката над личното си его. Тази философия се превърна и в негова отличителна черта като наставник на млади певци.
Иван Лечев отново в „Гласът на България“
Една от актуалните новини около Иван Лечев е завръщането му като треньор в 12-ия сезон на „Гласът на България“. bTV официално обяви през май 2026 г., че музикантът отново ще седне в червения стол на популярното предаване.
Лечев е част от шоуто от 2017 г. и е най-успешният треньор в българската му история по брой победи. Трима изпълнители от неговите отбори са печелили голямата награда, а той изгражда репутация на наставник, който търси не само силен глас, но и индивидуалност, музикална култура и готовност за професионална кариера.
В новия сезон негови колеги в треньорския състав ще бъдат Дара, Мария Илиева и Меди. bTV все още не е обявила точната дата на телевизионната премиера, като посочва, че предаването ще се завърне скоро в ефира.
На 70 години Иван Лечев продължава да съчетава концертната сцена, работата с утвърдени музиканти и подкрепата за новите поколения изпълнители. Повече от четири десетилетия след присъединяването си към ФСБ той остава сред инструменталистите, чието присъствие може да бъде разпознато още от първите тонове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много здраве
09:46 19.07.2026
2 ИВАН
Коментиран от #4
09:50 19.07.2026
3 Механик
Благодаря за музиката!
09:52 19.07.2026
4 Механик
До коментар #2 от "ИВАН":Трудно им е на близките ти!! Съчувствам им.
Коментиран от #5, #6
09:53 19.07.2026
5 пръц
До коментар #4 от "Механик":Не му обяснявай чалгаропитека няма да те разбере.
09:57 19.07.2026
6 Монтьор
До коментар #4 от "Механик":Отивай при Дони Скелета да ти изпее една тибетска песен за здраве.
10:01 19.07.2026
7 Той иван да не е ерген
Или това е тема табу за известните
Коментиран от #12
10:03 19.07.2026
8 Беше едно леке
Нещастие
10:05 19.07.2026
9 Пецата
10:08 19.07.2026
10 Котьо
Когато пърди ли го вади този неподражаем звук 😸
10:12 19.07.2026
11 Цък
Коментиран от #13
10:12 19.07.2026
12 Абе
До коментар #7 от "Той иван да не е ерген":женен е...2 пъти.
10:13 19.07.2026
13 ВЕСЕЛЯК
До коментар #11 от "Цък":Така е, баце! Щурците и ФСБ са гола вода. Само БАНГАРАНГААААААААА.
Азис и Дара ще ги помнят по всички земни кълбета. Особено по българското земно кълбо.
И ние сме дали нещо на света.
Коментиран от #16
10:28 19.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
10:30 19.07.2026
16 Цък
До коментар #13 от "ВЕСЕЛЯК":Щурците са отлични музиканти, но и те се издъниха. След 1989 г се хвалеха че били репресирани и борци против ТЖ. А фактите са следните: участваха в Ален мак, за младите да поясня това е равносилно на днешната Евровизия, тоест на цангамангаранга или както се казва тази глупост изпята от Дара.
10:51 19.07.2026
17 Хасан
11:07 19.07.2026