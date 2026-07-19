Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов избегна дисквалификация след Гран при на Белгия

Никола Цолов избегна дисквалификация след Гран при на Белгия

19 Юли, 2026 21:58 688 2

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • дисквалификация-
  • кампос-
  • белгия-
  • спа-
  • наказание-
  • спортни новини-
  • моторни спортове

Българският пилот запази подиума си, въпреки разследване и сериозни санкции за отбора

Никола Цолов избегна дисквалификация след Гран при на Белгия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият уикенд за Никола Цолов в Белгия завърши с истинска драма извън пистата. Българският талант, който се състезава за отбора на „Кампос“, бе изправен пред опасността да бъде дисквалифициран от основното състезание, след като стюардите започнаха разследване срещу него, съотборника му Ноел Леон и целия екип.

Всичко започна по време на червения флаг в средата на надпреварата, когато гост на отбора бе забелязан да използва слушалки с микрофон – нещо, което е позволено единствено на оперативния персонал. Въпреки направената забележка от официално лице, гостът продължил да използва устройството, което е категорично забранено според регламента на Формула 2.

След финала, стюардите привикаха представители на „Кампос“ и двамата пилоти за обяснения. Тъй като Ноел Леон вече бе напуснал пистата, пред комисарите се явиха Никола Цолов и представител на отбора. В хода на разпитите стана ясно, че нарушителят е бил гост именно на Леон. В резултат на това, всички спортни санкции – включително дисквалификация от състезанието и отнемане на точки – бяха наложени единствено на мексиканския пилот.

Добрата новина за българските фенове е, че Никола Цолов запази заслуженото си трето място, извоювано след впечатляващо каране въпреки технически проблеми с болида. За отбора обаче последствията не закъсняха – „Кампос“ бе глобен с внушителните 20 000 евро, а освен това получи условно отнемане на 25 точки от отборния шампионат. Ако до края на сезона испанският тим допусне ново подобно нарушение, точките ще бъдат окончателно отнети.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    0 0 Отговор
    ...сяк

    22:04 19.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Българинът е ТРЪН в очите на игрите на богатите❗

    22:14 19.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове