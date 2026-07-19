Никола Цолов избегна дисквалификация след Гран при на Белгия

Вълнуващият уикенд за Никола Цолов в Белгия завърши с истинска драма извън пистата. Българският талант, който се състезава за отбора на „Кампос“, бе изправен пред опасността да бъде дисквалифициран от основното състезание, след като стюардите започнаха разследване срещу него, съотборника му Ноел Леон и целия екип.

Всичко започна по време на червения флаг в средата на надпреварата, когато гост на отбора бе забелязан да използва слушалки с микрофон – нещо, което е позволено единствено на оперативния персонал. Въпреки направената забележка от официално лице, гостът продължил да използва устройството, което е категорично забранено според регламента на Формула 2.

След финала, стюардите привикаха представители на „Кампос“ и двамата пилоти за обяснения. Тъй като Ноел Леон вече бе напуснал пистата, пред комисарите се явиха Никола Цолов и представител на отбора. В хода на разпитите стана ясно, че нарушителят е бил гост именно на Леон. В резултат на това, всички спортни санкции – включително дисквалификация от състезанието и отнемане на точки – бяха наложени единствено на мексиканския пилот.

Добрата новина за българските фенове е, че Никола Цолов запази заслуженото си трето място, извоювано след впечатляващо каране въпреки технически проблеми с болида. За отбора обаче последствията не закъсняха – „Кампос“ бе глобен с внушителните 20 000 евро, а освен това получи условно отнемане на 25 точки от отборния шампионат. Ако до края на сезона испанският тим допусне ново подобно нарушение, точките ще бъдат окончателно отнети.